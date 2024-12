Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Auto elettriche: le difficoltà del momento in UE

Il mercato dell’auto in Europa è in salute? Secondo l’ACEA, l’ente che registra le immatricolazioni di nuovi veicoli nel Vecchio Continente, siamo in una situazione stazionaria e non particolarmente brillante. Lo scorso mese di novembre ha confermato un calo prestazionale del comparto delle quattro ruote, anche se alcuni mercati si sono dimostrati più forti di altri. La costante ed elemento comune – per quasi tutti – è la discesa delle auto elettriche, in difficoltà in questa coda di 2024, esattamente come nel resto dell’anno, a causa delle cattive performance in aree chiave come la Germania e la Francia.

Un novembre in calo in Europa

A novembre 2024, le immatricolazioni di auto nuove nell’UE sono diminuite dell’1,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo calo è stato trainato principalmente dalla Francia, con una forte discesa del 12,7%, seguita dall’Italia (-10,8%) e dalla Germania (-0,5%). La Spagna è stata l’unica Nazione, tra i quattro principali mercati dell’UE, a registrare una crescita positiva (6,4%).

Considerando i primi undici mesi del 2024, le immatricolazioni di auto nuove nell’UE sono rimaste stabili (+0,4%), raggiungendo 9,7 milioni di unità. La Spagna ha registrato la performance migliore (+5,1%), mentre Francia (-3,7%), Germania (-0,4%) e Italia (-0,2%) hanno registrato cali.

Auto elettriche, una flessione

Il mercato delle auto elettriche (BEV) ha registrato un calo a novembre 2024, con una quota di mercato che è scesa al 15% rispetto al 16,3% dell’anno precedente, e un calo dei volumi del 9,5%. Questa diminuzione è stata principalmente guidata da una significativa riduzione delle immatricolazioni in Germania (-21,8%) e Francia (-24,4%). Di conseguenza, il volume di mercato da inizio anno è inferiore del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una quota di mercato totale ora al 13,4%.

Anche le immatricolazioni di auto ibride plug-in (PHEV) sono diminuite dell’8,8% a novembre 2024. La quota di mercato per questo tipo di veicolo ha raggiunto il 7,6% il mese scorso, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I volumi da inizio anno sono anch’essi diminuiti, con un calo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al contrario, le immatricolazioni di full hybrid (HEV) sono aumentate del 18,5% a novembre, con una quota di mercato salita al 33,2%, superando le immatricolazioni di auto a benzina per il terzo mese consecutivo.

Calano anche benzina e diesel

Le vendite di auto a benzina sono diminuite del 7,8% a novembre 2024, con tutti e quattro i principali mercati che hanno registrato cali. La Francia ha subito il calo maggiore, con le immatricolazioni in calo del 31,5%, seguita dall’Italia con un calo del 12,3%. Con 266.115 nuove auto immatricolate il mese scorso, la quota di mercato della benzina è scesa al 30,6%, in calo rispetto al 32,5% dello stesso mese dell’anno precedente.

Il mercato delle auto diesel ha registrato un calo del 15,3%, con una quota di mercato del 10,6% a novembre 2024. In generale, si sono osservate diminuzioni nella maggior parte dei mercati dell’UE. Infine, il Gruppo Volkswagen ha mantenuto la posizione di leader nell’UE, con una quota di mercato del 27,8% a novembre 2024. Segue a ruote Stellantis che si conferma come il secondo gruppo automobilistico in termini di immatricolazioni, scortato da Renault Group e Toyota Group che inseguono in terza e quarta posizione.