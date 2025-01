Al via l'operazione "Elettrico Facile" da parte del Gruppo Stellantis che cerca, in questo modo, di rendere il mondo dell'elettrico più accessibile a tutti

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis "Elettrico Facile", l'iniziativa di Stellantis per rendere le EV più democratiche

Il Gruppo Stellantis ha lanciato “Elettrico Facile“, una nuova iniziativa volta a rendere i veicoli elettrici più accessibili agli automobilisti italiani. Con una gamma di veicoli elettrici in continua espansione e soluzioni finanziarie innovative, il colosso franco-italiano mira a semplificare il passaggio dai motori termici all’elettrico, garantendo un’esperienza senza soluzione di continuità a tutti i clienti.

“Elettrico Facile”: rendere la mobilità sostenibile più accessibile

L’obiettivo di “Elettrico Facile” è quello di abbattere le barriere all’adozione dei veicoli elettrici e democratizzare la mobilità sostenibile. L’impegno dell’azienda è quello di fornire soluzioni su misura per ogni esigenza, sia in termini di prodotto che di assistenza e servizi finanziari. L’ampia vasta gamma di mezzi alla spina di Stellantis risponde alle esigenze di una clientela diversificata, offrendo city car, compatte, SUV e veicoli commerciali, tutti alimentati a batteria.

Uno dei punti di forza di “Elettrico Facile” è la sua capacità di regalare un’esperienza di acquisto personalizzata. Stellantis, infatti, propone soluzioni finanziarie flessibili, con tassi d’interesse vantaggiosi e opzioni di pagamento innovative, come l’offerta 50/50 sulla nuova Citroën eC3. Questa offerta consente di pagare il 50% del veicolo al momento dell’acquisto, senza rate per due anni, per poi decidere se tenere, sostituire o restituire la vettura. Per chi ricerca l’accessibilità massima, la Leapmotor T03 è disponibile a partire da 15.500 euro. Spoticar, il brand di Stellantis dedicato alle vetture usate, offre veicoli elettrici e plug-in ibridi con tasso 0% e prima rata ad aprile 2025, con l’easyWallbox inclusa.

Pensato anche per aziende e professionisti

“Elettrico Facile” si rivolge anche al mondo delle aziende e dei professionisti, grazie alle soluzioni di noleggio a lungo termine di Leasys. La nuova formula “Leasys e-MOVE” offre un set di servizi dedicati all’elettrico, inclusi in un canone mensile accessibile, con la possibilità di uscita anticipata dopo 12 mesi senza penali.

L’iniziativa del Gruppo comprende anche una serie di servizi per semplificare l’esperienza di ricarica. La Wallbox è sempre inclusa nelle offerte, insieme alla nuova app Free2Move Charge e alla card per la ricarica pubblica. Durante il weekend del 24-25-26 gennaio, le concessionarie Stellantis offriranno informazioni dettagliate e supporto, con professionisti del mondo elettrico che guideranno i clienti nel processo di prova dei veicoli.

Per dare una spinta al segmento delle BEV

“Elettrico Facile“ potrebbe rappresentare un passo avanti importante nell’adozione dei veicoli elettrici in Italia, che ancora non spiccano il volo. Il 2024 è stato un anno complesso per il mercato delle quattro ruote nel Belpaese, periodo che le vetture alla spina hanno concluso con una quota di appena il 4%, molto lontano dagli standard di altri Paesi europei (a partire dalla Norvegia, che è diventato regno delle auto elettriche).

In poche parole, l’iniziativa di Stellantis, con la sua gamma completa di veicoli, le soluzioni finanziarie innovative e i servizi dedicati alla ricarica, mira a rendere l’elettrico accessibile a tutti. O quanto meno, tenta di dare una spinta propositiva al settore delle EV che anche all’interno del Gruppo, attraverso i tanti marchi presenti, non è riuscito a ottenere i numeri delle aspettative, risultati sensibilmente più bassi. Vedremo se questa operazione riuscirà a portare i frutti sperati nel breve periodo.