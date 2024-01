Quando la grandine ci sorprende e rovina la carrozzeria dell'auto, è bene sapere che in commercio esistono dei kit per la riparazione fai da te

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

La sensazione di trovare l’auto ammaccata dopo una grandinata è veramente sgradevole: quel senso di impotenza di fronte a episodi sui quali non si ha il minimo controllo, come un evento atmosferico o un automobilista distratto che ha urtato la fiancata della macchina, lasciando dei segni ben visibili.

La prima cosa che ci si chiede, ed è lecito farlo, è quanto costa riparare un bollo sulla carrozzeria e se ne vale la pena. Ma una buona notizia c’è, infatti oggi è possibile rimuovere le ammaccature in mezz’ora e con meno di 50 euro. In commercio esistono infatti dei kit fai da te che possono essere acquistati da tutti e usati anche più volte. In molti casi si tratta di strumenti in grado di dare all’automobilista la possibilità di intervenire autonomamente, sistemando la macchina senza dover nemmeno andare in carrozzeria.

Attenzione comunque, perché prima di usare qualsiasi altro strumento, il nostro consiglio è verificare sempre se nella polizza Rc Auto di copertura del veicolo stipulata rientra anche la garanzia per eventi atmosferici (come la grandine) in modo da poter prendere la decisione migliore.

Il kit levabolli

Manelord Ventosa Carrozzeria, Levabolli, Tirabolli utile per rimuovere ammaccature e segni della grandine. Si tratta di un kit in vendita su Amazon a un prezzo accessibile, che comprende il tirabolli a ventosa. È uno dei più venduti su Amazon, comprende un estrattore di ammaccature Gold Lifter, una pistola di colla a caldo con 10 stick di colla gialli e neri, 5 leve, 16 linguette, 2 pale piccole di plastica. La varietà di linguette e il nuovo sollevatore permettono di riparare ammaccature di diverse forme e dimensioni. È adatto a chiunque, molto facile da usare per qualsiasi persona, anche la meno esperta. Per la maggior parte dei lavori di rimozione delle ammaccature eseguita con questo kit in genere basta anche solo mezz’ora. Si tratta quindi di una soluzione molto apprezzata dagli utenti, che può far risparmiare molto tempo e denaro. Gli accessori che fanno parte del kit per la rimozione di ammaccature auto sono molto resistenti e durevoli.

Il metodo tirabolli auto fai da te

Lo stesso brand propone anche un altro kit per la riparazione delle ammaccature sulla carrozzeria dell’auto, a un prezzo sempre accessibile, meno di 50 euro. Stiamo parlando del Manelord Tirabolli per carrozzeria con ventosa ed estrattore per la riparazione di bolli e la rimozione di ammaccature dalla carrozzeria dell’auto.

Se l’assicurazione che hai stipulato non copre il danno e vuoi risparmiare, senza andare in carrozzeria, allora affidati al metodo fai da te per rimuovere le ammaccature. Utilizzando questo kit, in poco tempo e con semplicità, potrai sollevare la parte della carrozzeria bollata.

Attenzione: ricorda che questi strumenti non possono assolutamente essere utili in caso di graffi e danni alla vernice, l’intervento del carrozziere potrebbe essere la soluzione migliore.

Come utilizzare i kit appena proposti

Vediamo le fasi da seguire per sistemare i bolli della carrozzeria, creati nella maggior parte dei casi dalle brusche grandinate:

per prima cosa pulire e asciugare l’area interessata, per eliminare ogni tipo di residuo e valutare meglio l’entità del danno. Basta usare uno panno bagnato, oppure aggiungere anche un detergente apposito, se la superficie è più sporca;

caricare la pistola per la colla liquida con gli stick presenti nel kit. Lasciar scaldare per qualche minuto e scegliere la guarnizione che si adatta meglio alla forma e alle dimensioni del danno;

è possibile così sparare la colla sulla guarnizione e applicarla sulla superficie da riparare: premere leggermente e aspettare alcuni minuti finché la colla non si raffredda e aderisce;

attaccare la guarnizione al sollevatore di ammaccature del kit, grazie ai piedini di plastica è possibile fare pressione sulla carrozzeria dell’auto senza danneggiarla. Regolare la vite per adattarla alla profondità dell’ammaccatura e avvitare per sollevare e riparare l’ammaccatura;

del kit, grazie ai piedini di plastica è possibile fare pressione sulla carrozzeria dell’auto senza danneggiarla. Regolare la vite per adattarla alla profondità dell’ammaccatura e avvitare per sollevare e riparare l’ammaccatura; staccare il tirabolli e rimuovere la guarnizione usando e detergente e aiutandosi con le spatole del kit;

eliminare bene ogni residuo di colla, senza usare dei prodotti troppo aggressivi (come l’alcool), ma piuttosto con quelli appositi utili per rimuovere la resina.

Una volta terminato il lavoro, osservare l’auto da diverse angolazioni per verificare al meglio che le ammaccature siano state eliminate completamente. A volte è necessario che l’operazione venga ripetuta più volte, se i danni sono ampi e profondi.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.