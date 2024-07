Il composto contiene particelle abrasive, è progettato per levigare e lucidare superfici rigide, come la vernice dell’auto

Fonte: iStock Come rimuovere i piccoli graffi dalla carrozzeria con la pasta abrasiva

I nostri occhi brillano quando ritiriamo l’auto dei sogni dal concessionario, almeno una volta a settimana la laviamo, abbiamo cura di farla splendere sempre, ma può accadere che accidentalmente strusciamo una portiera, la prestiamo a un amico o alla fidanzata e la riportano con qualche graffio e addio alla carrozzeria. Non tutto è perduto, per togliere i graffi dall’auto la prima cosa da fare è valutarne la natura. Molti urti spesso sono generati dall’abrasione di elementi esterni e nei casi più fortunati può bastare addirittura un leggero movimento con le dita per eliminarli. Quando si tratta di un’abrasione molto evidente è necessario attivare un processo diverso.

Come è fatta la carrozzeria dell’auto

La carrozzeria è composta da 4 strati: il rivestimento trasparente, il colore, il primer e l’acciaio. Possiamo riparare in piena autonomia i graffi che hanno intaccato i primi due strati. Quando il solco è più profondo dobbiamo rivolgerci a un carrozziere, occhio a non cimentarsi con altri interventi fai da te si rischia di peggiorare la situazione. Inoltre, teniamo sempre presente che non sempre lavare la parte graffiata è una buona cosa: togliere lo sporco potrebbe peggiorare la situazione, soprattutto ricordiamoci che è un lavoro dove dobbiamo porre molta attenzione e precisione.

Come cancellare i graffi della carrozzeria

Il primo step è quello di lavare l’auto e una volta asciugata la carrozzeria è necessario intervenire con la carta vetrata dalla grana 2000. Questo è uno dei prodotti più usato anche dai carrozzieri per rimuovere i graffi. Quindi si passa a strofinare in senso parallelo all’abrasione sulla vettura e una volta trattata la parte interessata potete procedere a risciacquarla. A questo punto entra in gioco un altro prodotto fondamentale per l’operazione: la pasta abrasiva, che va spalmata sulla parte trattata. Il passaggio successivo è quello di passare la smerigliatrice impostata a velocità minima per circa una decina di secondi.

Di nuovo, è necessario lavare la zona interessata, asciugarla e spruzzare sopra la cera auto che fissa la vernice. Ultimo passaggio ripassare di nuovo con l’acqua e asciugare. Ultima accortezza sono le bufale che sul web, queste indicano i metodi più assurdi sul come togliere graffi dalla macchina: da anni, ad esempio, è in circolazione lo spot di una sedicente penna miracolosa, che ripara graffi dell’auto con un semplice passaggio. Questa penna leva graffi dall’auto in pochi secondi, stando a quanto si vede nel video, ma in realtà non funziona per niente

Che cosa è la pasta abrasiva?

La pasta abrasiva è un composto che contiene particelle abrasive, progettato per levigare e lucidare superfici rigide, come la vernice dell’auto. Viene comunemente utilizzata per rimuovere graffi leggeri, segni di usura e imperfezioni superficiali dalla carrozzeria dell’auto. La sua consistenza varia da leggermente granulosa a più densa, a seconda del grado di abrasività necessario.

Quanto costa togliere i graffi dal carrozziere

Dove il fai da te non toglie i graffi, bisogna rassegnarsi e mettere nelle mani esperte di un carrozziere la scocca della vettura. Soprattutto la domanda è: “Quanto costa?”. Il punto di partenza per una valutazione è la perizia dell’esperto, quindi il carrozziere dopo un’attenta analisi della quantità e qualità del danno può stabilire il trattamento e la cifra. Considerando che sicuramente c’è la necessità di verniciare di nuovo la parte interessata e i prezzi dei colori variano a seconda della tinta e del fattore ‘metallizzato’. Quindi si parte da una spesa di 500 euro se la vettura dovesse avere pochi graffi da eliminare fino ai 2000 euro qualora sia necessario riverniciare in modo integrale l’auto.