Desiderando solo renderlo felice, la ragazza pensa di lavare l'auto alla dolce metà come regalo, ma qualcosa nell’operazione non va per il verso sperato

Fonte: 123RF Da bel regalo a disastro: qualcosa non va durante il lavaggio dell'auto del fidanzato da parte della ragazza

Quando un gesto d’amore si trasforma in tragedia… ovviamente, scherziamo, ma neppure troppo! La ragazza del filmato aveva in mente di fare un bel regalo al suo fidanzato: lavargli l’auto. Un pensiero gentile e premuroso, che probabilmente avrebbe reso felice il destinatario, se solo fosse stato portato a termine nella maniera corretta. Prima di procedere con operazioni del genere, sarebbe il caso di guardarsi dritto allo specchio e chiedersi, con onestà: “Ne sono capace?”. Benché a un neofita il lavoro tenda a sembrare semplice, in realtà tende a nascondere delle insidie. E, magari, nel momento in cui te ne accorgi ormai è troppo tardi.

Mai improvvisarsi esperti

Il pasticcio combinato dalla ragazza che voleva lavare l’auto alla dolce metà dovrebbe servire da promemoria. Anziché fingere di essere esperti in un qualcosa a noi lontano, sarebbe opportuno fare due cose: informarsi a fondo sulle tecniche da adottare oppure rinunciare. Purtroppo, in questo caso si è optato in favore di una terza via: affidarsi alla totale improvvisazione. La storia ha tutta l’aria di una barzelletta, di una burla bella e buona, ma, a giudicare dall’espressione sconvolta della giovane lo escluderemmo. Nessuno scherzo (anche perché sennò ci immagineremmo la reazione del partner…), bensì pura impreparazione.

“Qualcuno che ne sa di auto può dirmi se questa cosa sarebbe dovuta succedere oppure no?”, chiede agli amici di tastiera l’autrice della clip. Spera sia possibile riavvolgere il nastro e recuperare la situazione. Magari fosse così facile! Giusto un professionista di settore le saprà dare una risposta certa e incontrovertibile. Tuttavia, le condizioni disastrose ci spingono a essere scettici. L’episodio ricorda quello salito agli “onori” delle cronache, sempre su TikTok, di una ragazza alle prese con la sua Fiat Panda. In quel caso aveva avuto la poco brillante idea di tenere aperte le portiere della mitica bestseller italiana all’autolavaggio automatico. Da previsione, la discutibile iniziativa le era implosa tra le mani: invece di riportarla a nuovo, ne aveva rovinato pure il motore.

Houston abbiamo un problema

Del video qui condiviso ignoriamo l’esatto svolgersi degli eventi. Le riprese partono, infatti, a “frittata” ormai fatta. Non abbiamo neppure idea quale sia il modello specifico trattato né il relativo valore sul mercato. Che poi, pure laddove fosse una Dacia Sandero invece di una Maserati Levante, ci sarebbe poco da sorridere. Se non navighi nell’oro pure un’utilitaria può richiedere un investimento importante, in rapporto al proprio budget.

“Volevo fare una cosa carina e lavare la macchina del mio ragazzo per renderla super carina – afferma la washer pasticciona – e non riesco a capire se questa cosa è normale quando si usa la pistola da lavaggio… in realtà sembra pulita, basta che tolgo il primo strato da qui, vi faccio vedere… Questa è la parte che non ho spruzzato, questa invece è la parte che ho lavato. Non capisco se è lo sporco che si stacca o meno, guardate…. “Deve succedere o la sto danneggiando? O si sta togliendo uno strato? Penso che ci sia qualcosa che non va”. E come darle torto!