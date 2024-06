La ragazza porta la sua Fiat Panda all'autolavaggio automatico e combina un disastro: il video in cui mostra come se l'è ritrovata diventano virali in rete

Si dice che donne e motori non vadano d’accordo. Un pregiudizio, questo è certo, ma è la prima cosa venuta in mente a tanti utenti, dopo aver visto il video di una bella fanciulla con la sua Fiat Panda rovinata. Pubblicata su TikTok, la clip ha suscitato l’ilarità generale, per la troppa superficialità avuta nelle opere di lavaggio. Agli inizi, capita di commettere degli errori grossolani, dettati dalla semplice inesperienza. Chiunque ha combinato qualche pasticcio in principio alla propria carriera di guidatori. È lo scotto da pagare, e sbatterci la testa serve da monito a prestare maggiore attenzione la prossima volta.

In tal caso, la giovane ha avuto la cattiva idea di portare la Fiat Panda in un autolavaggio automatico. Mica parliamo, però, dell’ultima generazione, rinominata Pandina (la più tecnologica di sempre) per distinguerla dalla prossima, che debutterà il prossimo 11 luglio a Kragujevac, in Serbia, dove verrà costruita. La mitica utilitaria del Lingotto ritratta è quella fabbricata fra il 2003 e il 2012, amatissima in Italia e in diverse altre parti del mondo. A parità di costo, era quasi impossibile trovare una vettura altrettanto solida e ben curata.

Lasciata nei rulli, è un pasticcio

La macchina è stata lasciata nei rulli, ma (e qui viene la parte peggiore) con tutti i finestrini aperti. A vari conducenti sarà successo, tuttavia di norma rappresenta una dimenticanza, dettata dalla fretta o dalla semplice sbadataggine. Invece qui, a giudicare dalla reazione dell’autrice del filmato, sembra lo abbia fatto di proposito. Si sarà detta che il lavoro sarebbe andato a regola d’arte, senza nessuna fatica. Vittima (forse) di pigrizia, ha appurato di aver preso un abbaglio clamoroso, quando ormai il dado era tratto. Anziché riportare gli interni della city car in ottime condizioni, ha sortito l’effetto contrario: le immagini sono eloquenti. Al termine del processo, la Fiat Panda era in stato disastroso. E, giusto per completare l’opera, dall’abitacolo fuoriusciva una “fragranza” assai poco invitante.

Il video, caricato su TikTok, è diventato virale, al punto da totalizzare ben 14 milioni di visualizzazioni. “L’auto è terribile, non è stato pulito niente, guarda com’è, è tutto sporco, e per di più c’è odore di umidità”, racconta dispiaciuta la ragazza, riprendendo la Fiat Panda. Nonostante il comprensibile panico, ha avuto la lucidità necessaria a contattare un professionista delle pulizie. Che, con una “magia”, ha restituito all’esemplare un po’ di dignità. Allora restava da chiamare il meccanico di fiducia: il motore, manco a dirlo, era però, danneggiato, in modo irreversibile. “Sono rimasta senza macchina, non so se valga la pena ripararla o comprarne un’altra”, ha aggiunto.

Errore involontario o disperato tentativo di arrivare al successo?

La storia, però, mica finisce qua. Il popolo del web ha, infatti, segnalato che in un secondo video, caricato sempre sulla popolare piattaforma social cinese, @raquelbred ride di sé stessa, dopo essere arrivata in TV. Nasce, quindi, il sospetto che il suo sia stato un tentativo estremo di autopromuoversi, arrivando a un bacino di pubblico molto più ampio. A ogni modo, il passo falso commesso è destinato a finire negli annali (del web), un perfetto esempio di cosa non fare.