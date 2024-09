Svelato in un video il trucco facile e veloce per togliere i graffi dell’auto e ridare lucentezza alla carrozzeria.

Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Di video in rete, più o meno amatoriali, che dispensano consigli per cercare di togliere i graffi alla carrozzeria dell’auto ce ne sono moltissimi. Può infatti succedere a tutti, anche se si presta la massima attenzione, di sbagliare una manovra o di prendere male le misure per parcheggiare. Alcuni di questi video sono adatti anche a persone che non hanno una spiccata manualità e non manca naturalmente l’originalità delle proposte: si va dal dentifricio alla pasta abrasiva, dalla carta vetrata fino ai kit di ritocco per la vernice ma molti sono complicati da utilizzare e, con alcuni, il rischio di fare più danno che utile è molto alto. In soccorso di tutti gli automobilisti arriva il video di questo ragazzo russo che ha letteralmente spopolato in rete utilizzando un prodotto comune e dando dei consigli molto semplici per utilizzarlo. Il risultato vi stupirà.

Il video che sta spopolando in rete

Crazy Russian Hacker, vero nome Taras Kulakov, è un giovane youtuber ucraino-russo-americano con un canale che conta 12 milioni di iscritti e che dispensa molti consigli utili da applicare nella vita di tutti i giorni, utilizzando anche trucchi tecnologici e dimostrazioni scientifiche. Tutti i suoi video iniziano con la frase “La sicurezza è la priorità numero uno”, mentre indossa un paio di occhiali protettivi e in questo, che ha spopolato con milioni e milioni di visualizzazioni, mostra con una prova diretta sulla sua automobile, come il WD40 sia un prodotto molto adatto per tutti i graffi leggeri sulla carrozzeria, in particolare sui paraurti.

Come si usa il WD40 per rimuovere i graffi

Con pochi e semplici passaggi, facilmente replicabili, lo youtuber riduce la visibilità dei graffi sulla sua automobile. Qui riassumiamo tutta la procedura, visibile nel video, e prima di iniziare, è caldamente consigliabile di pulire bene la zona da trattare, eliminando polvere e sporco, onde evitare di graffiare ulteriormente la superficie.

Successivamente si applica il prodotto spruzzando una quantità moderata di WD-40 direttamente sui graffi. Il WD40 è fatto con una miscela a base di olio che può riempire i graffi superficiali e migliorare l’aspetto della vernice.

La componente oleosa del prodotto andrà a riempire, come un filler, i piccoli solchi provocati dall’abrasione sulla carrozzeria e farà in modo così che la superficie sembri più omogenea e levigata. Il WD40 però non va a rimuovere lo strato trasparente che solitamente ricopre la vernice colorata della carrozzeria quindi, in caso di graffi più profondi, occorrerà levigare i graffi riverniciare la superficie oppure ricorrere all’intervento di un carrozziere.

Si strofina poi delicatamente la superficie con un panno morbido o con un foglio di carta assorbente, distribuendo bene il prodotto e rimuovendo eventuali eccessi di prodotto ed impurità. Dopo qualche minuto, si potrà osservare come i graffi risultano molto meno visibili e, se occorre si può fare una seconda passata, sempre strofinando con il panno per una perfetta stesura sulla superficie.

Il risultato finale

Come visibile anche nel video, l’aspetto estetico della vettura appare subito migliorato, con una carrozzeria lucida e curata. Insomma, si tratta di un’ottima soluzione, facile da usare ed economica, per evitare di dover ridipingere o sostituire il paraurti dell’auto o qualsiasi zona che possa essere stata graffiata.

Ricordiamo che il WD40, un prodotto estremamente facile da usare ed economico che non può mancare in nessun garage, è tranquillamente reperibile in qualsiasi negozio di articoli per auto e bricolage. D’ora in poi, oltre che per sbloccare serrature e lubrificare gli ingranaggi, sarà anche un valido alleato per togliere i piccoli graffi dall’auto e ridare splendore alla nostra auto.