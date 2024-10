Lavare l'auto a mano non è complicato, a patto di sapere esattamente come procedere. Basta osservare questi semplici passaggi per eseguire un buon lavoro

Fonte: 123RF Come lavare l'auto a mano senza rovinarla

Lavare l’auto a mano impone attenzione e cura. Solo così è possibile ottenere un risultato totalmente soddisfacente, scongiurando danni alla carrozzeria, che rovinerebbero tutta la dura fatica. Occuparsene in prima persona ti consentirà di mettere a segno un risparmio interessante, una boccata di aria fresca soprattutto oggi, dato il famigerato costo della vita. Andiamo a scoprire i passaggi essenziali da seguire per un risultato soddisfacente.

Prepara tutto il necessario

Prima di cominciare, assicurati di avere a portata di mano:

Secchi (preferibilmente due, uno per l’acqua saponata, l’altro per quella di risciacquo)

Shampoo specifico (evita saponi domestici, tendenzialmente troppo aggressivi)

Guanti in microfibra o spugne apposite (quelle normali rischiano di rovinare la superficie)

Asciugamani in microfibra

Spazzole morbide per cerchi e pneumatici

Getto d’acqua o idropulitrice (se disponibile)

Cera protettiva (facoltativa)

Risciacqua bene

Il primo passaggio essenziale consiste nel rimuovere sporco, polvere e detriti superficiali. Inizia a sciacquare dall’alto, partendo dal tetto e andando verso il basso. Se hai a disposizione un’idropulitrice, adoperala con attenzione. Mantieni una distanza adeguata, onde evitare di compromettere il tuo duro lavoro.

Sii particolarmente accorto riguardo alle aree dove lo sporco tende ad accumularsi in maniera graduale, come sotto i paraurti, i passaruota e i cerchi. Non passare subito alla spugna prima di aver tolto i residui principali: potresti rigare la carrozzeria.

Lava la macchina con il metodo dei due secchi

Il metodo dei due secchi è una cruciale tecnica di prevenzione dei graffi durante i lavaggi, rigorosamente all’ombra. In cosa consiste? È presto detto: nel riempire un secchio d’acqua saponata con shampoo specifico per auto, e l’altro solo di acqua pulita. Nella prima immergi la spugna o il guanto, da passare delicatamente sulla carrozzeria. Il movimento rimane lo stesso: dall’alto verso il basso.

Le parti sottostanti, come i paraurti e i cerchi, sono le più sporche. Ergo, dovrai dedicargli maggiore tempo. Non lasciarti scoraggiare dalla mancanza di risultati immediati: anche se ti vien difficile crederlo, è naturale. Servono impegno e dedizione, perciò occupatene in quei momenti dove ti senti più libero, ad esempio nei fine settimana.

Dopo ogni passata, risciacqua la spugna nel secchio con l’acqua pulita per togliere lo sporco, poi immergila di nuovo nel secchio con il sapone. Riduce il rischio di trascinare particelle abrasive sulla vernice. Evita movimenti circolari troppo vigorosi, capaci di causare micrograffi. Esegui movimenti lineari, avanti e indietro.

Risciacqua nuovamente e asciuga

Una volta lavato accuratamente il tuo veicolo, è importante risciacquarlo abbondantemente per rimuovere ogni residuo di sapone. Ripeti il procedimento sopra illustrato. L’asciugatura è un passaggio spesso trascurato, ma cruciale per evitare e macchie di calcare. Passa panni in microfibra morbidi e asciutti, che assorbono l’acqua senza compromettere lo stato della vernice. Tampona e asciuga con delicatezza.

Al termine, hai modo di applicare uno strato di cera protettiva, così da mantenere la carrozzeria brillante e protetta. La cera aiuta a preservare la vernice da agenti esterni come pioggia, sporco e raggi UV. Applica un panno morbido, seguendo le istruzioni del prodotto e rimuove l’eccesso con un altro panno pulito.