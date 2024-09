Per far tornare i cerchi in lega della tua auto a splendere, esistono dei prodotti appositi per la pulizia: scopri quali e come usarli per il massimo risultato

Fonte: Ufficio Stampa Skoda I migliori prodotti per la pulizia dei cerchi in lega

I cerchi in lega per le ruote dell’auto sono elementi molto appariscenti – eleganti o sportivi, a seconda del modello – rendono il design complessivo del veicolo ancora più piacevole e accattivante.

Una cosa molto importante da sapere però è che sono tanto belli quanto delicati, col passare del tempo infatti si possono graffiare, usurare, opacizzare. È fondamentale sapere che si tratta di elementi che hanno bisogno di una certa attenzione e cura, per riuscire sempre a mantenerli in perfetto stato, come nuovi.

Lo smog e l’usura, ma anche le condizioni atmosferiche ed eventuali distrazioni – col passare del tempo – possono ingrigire i cerchi, che rischiano anche di riempirsi di graffi più o meno profondi. È possibile cambiarli, è vero, ma se si tratta di elementi molto belli e originali vale la pena sistemarli, visto anche il costo di questi elementi nuovi. Il nostro consiglio è quello di provare prima a pulirli e lucidarli e valutare eventualmente il risultato finale, prima di sostituirli.

I graffi sui cerchi

Se graffi e ammaccature sui cerchi sono molto profondi, allora non è opportuno procedere con la pulizia. Bisognerebbe eliminare una quantità tale di materiale da compromettere l’estetica e l’aspetto generale dei cerchi stessi. In questo caso è meglio comprarne di nuovi.

Come valutare lo stato dei cerchi

Ti consigliamo di pulire molto bene i cerchi, fino a eliminare qualsiasi traccia di sporco, anche la più profonda: polvere, smog, residui di ogni tipo, che si incollano al materiale.

Sarebbe bene seguire questi passaggi:

prima di tutto eliminare tutto il grosso con un potente getto d’acqua (se possibile);

usare una spugnetta abrasiva e dello sgrassatore, aiutatevi anche con uno spazzolino per i punti più stretti e passate tutta la superficie del cerchio;

in alternativa, è possibile trovare in vendita appositi pulitori per cerchi in lega, da nebulizzare e – quando cambiano colore – eliminare con lo scovolino e risciacquare;

risciacquare con acqua e asciugare con un panno in microfibra;

passare tutta la superficie con la carta vetrata, per pulire in profondità.

Una volta terminati questi passaggi, i cerchi ti sembreranno da buttare perché molto rovinati, ma non è così.

Se noti dei graffi molto profondi, allora potete usare dello stucco da carrozziere per riempirli. Deve essere fatto un lavoro certosino, molto preciso, per non creare cunette e dossi, ma una superficie liscia e omogenea. Una volta asciutto, potrebbe essere necessario grattare nuovamente i cerchi.

In seguito basta verniciare tutta la superficie con un prodotto apposito, per ottenere un aspetto lucido e liscio, come nuovo. In genere si consiglia di applicare un primer prima della vernice per metalli, per far aderire al meglio il colore e ottenere un risultato perfetto.

I migliori prodotti per la pulizia dei cerchi in lega

Ti consigliamo ora alcuni dei migliori prodotti che puoi trovare sulle piattaforme e-commerce. Il primo è Ma-Fra, Kit Regénera Cerchi. Trattamento completo pulente e decontaminante, composto da detergente spray da 500 ml e una spazzola speciale. Apposito per il car detailing, è in grado di rimuovere ogni genere di sporco da qualsiasi tipo di cerchio.

Un altro articolo utile è il detergente per la cura dei cerchioni, per pulire cerchi in alluminio e acciaio da 1000 ml. Una soluzione professionale, sviluppata da esperti e leader della pulizia dell’auto. Facile da applicare, basta spruzzare e lasciare agire qualche minuto, per poi eliminare e risciacquare.

E infine troviamo MEGUIAR’S, la spazzola in microfibra per la pulizia dei cerchi dell’auto, sicura su tutte le superfici e delicata. Pulisce in modo efficace, senza rovinare i cerchi, è realizzata in un tessuto resistente e duraturo.