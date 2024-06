Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Il tema della pulizia dell’auto è quantomai di attualità, dati i recenti sconvolgimenti che hanno riguardato l’intera penisola, concentrandosi soprattutto al nord. Manco a dirlo, ci riferiamo alla sabbia del Sahara che è arrivata fino alle nostre auto. I depositi accumulati rischiano di rovinare in maniera irrimediabile le vetture, salvo interventi immediati e specifici. Ecco perché sapersene prendere cura al meglio, con le tecniche e gli strumenti adatti, è tanto importante.

A tal proposito, in commercio sono disponibili tante proposte, di qualità più o meno buona. Se dovessimo decidere per te, cercheremmo di puntare su soluzioni di qualità. Ok, soprattutto oggi, dato lo scoppio dell’inflazione, a fronte di salari stagnanti, vien difficile sostenere certe spese. Ma pensa agli effetti di un lavoro mal eseguito: nella migliore delle ipotesi, il tempo e la fatica impiegati saranno stati inutili, nella peggiore rovinerai la carrozzeria.

Inoltre, mica occorre spendere una fortuna, soprattutto sulle piattaforme e-commerce. La vera chiave del successo bisogna semmai ricercarla altrove, nel guardarsi intorno, senza comprare il primo articolo che capita sottomano. Andiamo allora a scoprire tre proposte facilmente reperibili e capaci di rispettare gli standard qualitativi promessi dalla clientela.

Spazzolone telescopico

Progettato con l’asta retrattile 15°, lo spazzolone telescopico permette di lavare il veicolo agevolmente. Lungo 59 cm (22 pollici), 85 cm (33 pollici) e 110 cm (43 pollici), consente di operare a diverse altezze, senza affaticare la schiena né bagnarsi. Realizzata con ciniglia in microfibra, morbida e leggera, la spazzola presenta un sistema di bloccaggio rotativo di 90°, così da trattare diversi angoli, in modo da evitare il lavaggio manuale, l’estensione, la piegatura o la torsione. Per l’asta si è scelta la lega di alluminio come materiale, al fine di conferirle robustezza, spessore, scongiurare la ruggine, ridurre la probabilità di danni.

Shampoo e cera

CarWash Shampoo & Cera non si limita a lavare e pulire la carrozzeria del mezzo, ma lucida altresì le parti trattate, allo scopo di lucidare le parti trattate, assicurando una straordinaria lucentezza. Concentrato, per ciascun litro d’acqua utilizzato è sufficiente appena un tappo di prodotto ed esiste un effetto speciale. Ci riferiamo ad Hydro-Speed, che facilita lo scorrimento delle gocce d’acqua dai vetri e dalla carrozzeria, affinché la fase di asciugatura venga facilitata.

Infine, grazie alla formula composta da cere sintetiche, la soluzione protegge la carrozzeria da raggi ultravioletti (l’ideale nei periodi di caldo infernale), piogge acide, nebbia salina e varie impurità. A sua volta, è un valido alleato per eliminare la sabbia, motivo di numerosi disagi laddove venga ignorata. Il miglior suggerimento consiste proprio nella tempestività di intervento. Non esitare, sennò potresti pentirtene in un secondo frangente e allora ne pagheresti le conseguenze, pure sotto il piano economico.

Panno in microfibra

Infine, analizziamo il panno in microfibra: ti raccomandiamo il Super Dryer 60×80 cm di Ma-Fra. Ultra assorbente, asciuga la vettura in seguito al lavaggio. Assorbisce fino a 4,6 volte il suo peso. In virtù dell’alta qualità riesce a trattenere lo sporco non rimosso durante il trattamento e impedisce graffi o segni. A seconda dell’operazione specifica da attuare, si usa il lato con il pelo o quello senza.