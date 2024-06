Partire in salita con l'auto può presentare non poche diificoltà e fastidiosi inconvenienti. Esistono delle tecniche per facilitare questa particolare manovra

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Fonte: 123RF Le partenze in salita, insieme ai parcheggi, sono le cose più difficili di guidare un'auto

Affrontare una partenza in salita al volante di un’auto può rappresentare una sfida significativa, soprattutto per i neopatentati. La paura di far spegnere il motore o, peggio ancora, di andare all’indietro, è comune a molti guidatori. Tuttavia, con le giuste tecniche e un po’ di pratica, partire su una strada in pendenza può diventare un’operazione semplice e sicura.

A breve esploreremo i metodi più efficaci, analizzando dei semplici trucchi e fornendo consigli utili per acquisire sicurezza e padronanza alla guida, indipendentemente dall’esperienza del conducente. Bisogna considerare che esistono due metodi, principalmente, per riuscire ad effettuare una partenza in salita: quello con il freno a mano e quello senza.

Partenza in salita, metodo con il freno a mano

Se è necessario partire in salita, bisogna considerare che all’aumentare della pendenza, aumenta il fenomeno di indietreggiamento dell’auto al rilascio dei freni. Il metodo con il freno a mano è quello più semplice, in quanto consente di limitare la retrocessione del veicolo. Di seguito sono riportati i passaggi da seguire:

assicurarsi che sia inserita la prima marcia e che il freno a mano sia tirato;

accelerare leggermente , portando il regime di rotazione intorno ai 1500-2000 giri al minuto;

, portando il regime di rotazione intorno ai 1500-2000 giri al minuto; rilasciare gradualmente la frizione fino al punto di stacco , ovvero quando l’auto comincia a vibrare leggermente;

, ovvero quando l’auto comincia a vibrare leggermente; rilasciare il freno a mano e, contemporaneamente, continuare ad accelerare dolcemente. A questo punto l’auto inizierà a muoversi;

e, contemporaneamente, continuare ad accelerare dolcemente. A questo punto l’auto inizierà a muoversi; rilasciare completamente il pedale della frizione.

Metodo senza freno a mano

Questo secondo metodo è un po’ più articolato. Non richiede la coordinazione con il freno a mano, ma il fulcro della manovra consiste nel saper “giocare” con i tre pedali. Anche in questo caso, seguire i passaggi:

inserire la prima marcia e tenere premuti i pedali di freno e frizione;

spostare il piede dal pedale del freno a quello dell’acceleratore e accelerare leggermente;

rilasciare lentamente la frizione fino al punto di innesto;

contemporaneamente iniziare a rilasciare il pedale del freno, continuando ad accelerare;

l’auto inizierà a muoversi in avanti. Continuando ad accelerare, rilasciare completamente il pedale della frizione.

Come si può notare, questa manovra necessita di una maggiore velocità di esecuzione perché, in quel frangente di tempo che intercorre fra il rilascio del freno e la successiva accelerazione, l’auto tornerà leggermente indietro a causa della salita. Usando solo i pedali, senza il freno a mano, si rischia di accelerare più del dovuto e usurare la frizione più velocemente. Questo aspetto verrà approfondito a breve.

Come esercitarsi e quali sono i danni di una manovra non eseguita correttamente

Esercitarsi sulle partenze in salita è fondamentale per acquisire sicurezza e padronanza della tecnica anche nelle situazioni di traffico più congestionate. Soprattutto agli inizi, per fare pratica, è importante cercare una strada leggermente in salita con poco traffico, preferibilmente in una zona residenziale o una strada secondaria. In questo modo, non si aggiunge la pressione delle vetture che seguono qualora si spegnesse l’auto o se quest’ultima retrocedesse più del necessario durante il rilascio dei freni.

Anche i parcheggi vuoti possono essere una buona soluzione per allenarsi. In particolare, quelli con una leggera pendenza possono essere ideali per le prime prove. Le partenze in salita possono sollecitare vari componenti dell’auto, soprattutto se non eseguite correttamente. Il primo componente che si rovina è proprio la frizione.

Un uso della stessa per mantenere il veicolo fermo o per farlo partire in salita può causare un’usura prematura del disco. Questo può portare a una perdita di efficienza e, nel lungo termine, alla necessità di sostituire l’intero kit frizione. Mantenerla a metà corsa per troppo tempo, inoltre, realizzando il cosiddetto “slittamento”, provoca il suo surriscaldamento. All’aumentare del regime di rotazione a cui si rilascia la frizione in salita, aumenta la velocità di usura dei componenti. Anche il motore e gli pneumatici ne risentono, soprattutto se questi ultimi slittano per la troppa accelerazione.

Per fortuna, le auto più moderne hanno una serie di aiuti elettronici che facilitano notevolmente le partenze in salita. Esiste l’Hill Start Assist, un sistema che mantiene automaticamente frenato il veicolo per alcuni secondi dopo che il conducente ha rilasciato il pedale del freno. Questo dà il tempo necessario per spostare il piede dall’acceleratore senza che l’auto scivoli all’indietro. In alternativa c’è il Brake Hold, che mantiene i freni premuti anche se il pedale è stato rilasciato e consente di ripartire in tutta sicurezza.

L’integrazione di questi aiuti elettronici nelle moderne automobili non solo rende le partenze in salita più semplici e sicure, ma contribuisce anche a una guida più confortevole e meno stressante, soprattutto in città altamente trafficate come le metropoli. Questi sistemi, combinati con una buona tecnica di guida, possono ridurre significativamente l’usura dei componenti dell’auto e migliorare la sicurezza complessiva del veicolo.