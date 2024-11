Il WD-40 può all’apparenza essere confuso come un lubrificante qualsiasi, ma in realtà svolge diverse funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni

Fonte: 123RF Il WD-40 svolge diverse funzioni, tutte estremamente utili

Nel mondo del “fai da te” e della manutenzione quotidiana, poche cose hanno raggiunto lo status iconico del WD-40. Questo prodotto multiuso, nato come semplice spray anticorrosivo per l’industria aerospaziale, è oggi un fedele alleato in milioni di case, garage e officine in tutto il mondo. Ma ridurlo a un semplice “lubrificante” sarebbe un errore: il WD-40 è molto di più. Dall’eliminare cigolii fastidiosi al proteggere metalli dalla ruggine, fino a risolvere situazioni imprevedibili come rimuovere adesivi o macchie ostinate, la sua versatilità lo rende un vero “coltellino svizzero” in formato spray. In questo approfondimento, esploreremo la storia, le caratteristiche e i sorprendenti utilizzi di un prodotto che continua a dimostrarsi indispensabile, unendo praticità e ingegnosità in una piccola bomboletta blu e gialla.

La nascita del mito: le origini del WD-40

La storia del WD-40 inizia nel 1953, in un laboratorio di San Diego, California. Qui, la Rocket Chemical Company, un piccolo team di tre chimici guidati da Norm Larsen, lavorava per sviluppare una soluzione in grado di prevenire la corrosione e rimuovere l’umidità dai componenti metallici utilizzati nell’industria aerospaziale. Questo sforzo portò alla creazione di un prodotto che avrebbe rivoluzionato il settore e, successivamente, la vita quotidiana di milioni di persone.

Il nome WD-40 deriva da “Water Displacement, 40th formula“, un riferimento al processo di tentativi ed errori che portò al successo. Infatti, fu solo al 40° tentativo che i ricercatori riuscirono a creare una miscela perfettamente bilanciata per respingere l’acqua e proteggere i metalli dalla ruggine e dalla corrosione. Questo risultato non solo rappresentò un traguardo tecnico, ma gettò le basi per l’evoluzione del WD-40 in un prodotto universale.

Il primo utilizzo pratico avvenne nel settore aerospaziale, quando la Convair, un’azienda appaltatrice della NASA, lo utilizzò per proteggere la fusoliera dei missili Atlas. L’efficacia del prodotto nel prevenire la ruggine e nel migliorare la manutenzione divenne subito evidente. Fu però solo nel 1958 che il WD-40 venne reso disponibile al pubblico in formato spray, segnando l’inizio della sua incredibile popolarità.

Da semplice soluzione industriale, si trasformò rapidamente in un prodotto multiuso amato da consumatori di tutto il mondo. Oggi, la sua storia di successo continua a rappresentare un perfetto esempio di innovazione che, nata per rispondere a un’esigenza tecnica specifica, è diventata un’icona della praticità nella vita quotidiana.

Come funziona e perché è così efficace

Il WD-40 è molto più di un semplice lubrificante: è una miscela multifunzionale progettata per risolvere una varietà di problemi legati alla manutenzione e alla protezione dei materiali. La sua efficacia risiede nella formula chimica unica, che rimane un segreto industriale ben custodito. Sebbene la composizione precisa non sia divulgata, è noto che il WD-40 contiene una combinazione di oli, idrocarburi e agenti anticorrosione, il tutto progettato per offrire prestazioni versatili. Le principali proprietà di questo lubrificante sono riassunte di seguito:

repellente per l’acqua (Water Displacement): come suggerisce il suo nome, il WD-40 è stato originariamente progettato per allontanare l’acqua dalle superfici metalliche. Quando viene spruzzato, forma una barriera protettiva che impedisce all’umidità di aderire al metallo, riducendo drasticamente il rischio di ruggine e corrosione; lubrificazione a lunga durata: non contiene grassi pesanti ma utilizza oli leggeri che penetrano facilmente in piccole fessure, garantendo una lubrificazione efficace. Questo lo rende ideale per eliminare cigolii e ridurre l’attrito tra superfici in movimento; azione detergente: grazie alla sua capacità di dissolvere grasso, sporco e residui, il WD-40 è eccellente per pulire superfici metalliche, rimuovere adesivi, catrame e persino macchie di vernice. La sua formula non abrasiva agisce senza danneggiare i materiali sottostanti; barriera protettiva contro l’ossidazione: una volta applicato, il lubrificante lascia un sottile strato oleoso che protegge i materiali dall’ossidazione e dal deterioramento causati da agenti atmosferici, come l’aria salmastra o ambienti particolarmente umidi; penetrazione profonda: uno degli aspetti più apprezzati è la sua capacità di penetrare nelle giunzioni strette, sciogliendo ruggine o incrostazioni che bloccano viti, bulloni o meccanismi.

La versatilità del WD-40 deriva dalla combinazione delle sue proprietà fisiche e chimiche. Il prodotto ha una bassa viscosità, che gli permette di fluire facilmente in spazi ridotti e di raggiungere superfici difficili. Inoltre, la sua formula bilanciata garantisce che sia sicuro su una vasta gamma di materiali, inclusi metallo, plastica, gomma e vetro, ampliandone ulteriormente i possibili utilizzi.

Un altro aspetto fondamentale è la sua semplicità d’uso: confezionato in pratiche bombolette spray, può essere applicato con precisione grazie a cannucce di erogazione o con una spruzzata più ampia, rendendolo adatto sia per interventi rapidi sia per progetti più complessi.

La composizione del WD-40

La composizione è praticamente segreta per motivi commerciali, però l’ U.S. Material Safety Data Sheet afferma che la miscela è a grandi linee composta da: 51% acquaragia, 25% GPL (funge da idrorepellente, oggi sostituito dall’anidride carbonica), 15% oli minerali e 10% sostanze inerti. Da questa composizione si discosta notevolmente la versione tedesca, composta da: 60-80% di nafta pesante e per 1-5% di anidride carbonica. Trattandosi di un prodotto particolare, durante l’utilizzo bisogna prendere qualche precauzione al fine di operare in tuta sicurezza. Prima di tutto indossare dei guanti in gomma nitrilica e degli occhiali di sicurezza. È bene ricordare che nel caso d’incendio, le fiamme causate dal WD-40 non possono essere spente con l’acqua.

Nato come soluzione tecnica per il settore aerospaziale, si è evoluto in un alleato indispensabile per le attività quotidiane, dall’industria alla casa. La sua capacità di lubrificare, proteggere, pulire e preservare materiali di ogni tipo lo rende un vero “tuttofare” in grado di semplificare anche i compiti più complessi.

Il WD-40 è una soluzione pronta all’uso per chiunque cerchi praticità ed efficienza. Continuando ad adattarsi alle esigenze moderne, questo iconico spray resta una testimonianza di come la semplicità possa risolvere problemi complessi, guadagnandosi un posto insostituibile nelle nostre vite.