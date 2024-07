Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Royal Enfield La Royal Enfield Meteor 350 rientra tra le migliori moto a meno di 5.000 euro

Il vento tra i capelli. Il rombo “cattivo” che esce dai terminali di scarico. La sensazione di essere padroni assoluti della strada. Ecco tre buone ragioni per amare le motociclette. A trattenere dall’entrare a far parte dell’affollato club è, talvolta, l’impressione di dover spendere una fortuna. Nulla di più sbagliato perché, sì, gli esemplari di alta gamma costano, ma sul mercato sono disponibili delle moto a meno di 5.000 euro.

Ora lo sappiamo già a cosa starete pensando: “Si tratterà di modelli d’epoca, un ‘inferno’ da gestire”. E se vi smentissimo? In commercio trovate delle due ruote attuali, connubio di affidabilità, tradizione e prezzi accessibili. Insomma, anche se avete un budget limitato potete mettervi le mani, un piacere da provare. Nel corso dei prossimi paragrafi te ne racconteremo cinque.

Royal Enfield Meteor 350

Ispirata all’omonimo modello del 1952, in grado di segnare un’epoca, la nuova Royal Enfield Motor 350 ne eredita il fascino senza tempo, arricchito di innovazioni all’avanguardia. Ne deriva una motocicletta versatile e accessibile, raccomandata a un ampio pubblico di biker, dai pendolari agli amanti delle gite fuori porta, dai neofiti agli esperti. Cuore pulsante, un motore monocilindrico a corsa lunga da 350 cc raffreddato ad aria.

A bassi regimi, garantisce una coppia vigorosa ed eroga una potenza fluida e piacevole. Il telaio a doppia culla in acciaio assicura stabilità e maneggevolezza, mentre la sella ribassata e la posizione di guida ergonomica offrono un comfort ottimale per pilota e passeggero. Nella dotazione di serie sono inclusi un faro anteriore a LED, una strumentazione analogica/digitale, cerchi in lega con pneumatici tubeless e un impianto frenante con ABS. I numerosi accessori originali consentono di personalizzare il mezzo in base alle proprie esigenze e al proprio stile. Il listino prezzi parte da 4.090 euro.

Benelli Imperiale 400

Agli amanti della tradizione e in cerca di una moto sotto i 5.000 euro che racchiude l’essenza del motociclismo Benelli riserva la Imperiale 400. Omaggio al passato glorioso della Casa del Leoncino, è una proposta autentica. Che, da un lato, osserva le normative sulle emissioni Euro 5 e, dall’altro, non rinuncia allo stile retrò. Lo si evince dal modo in cui i designer hanno concepito dei tratti, quali il faro anteriore rotondo, il serbatoio a goccia e gli inserti cromati.

Fonte: Ufficio Stampa Benelli

Il telaio misto a doppia culla in acciaio garantisce robustezza e stabilità. Il motore è un monocilindrico da 374cc, capace di sviluppare una potenza di 21 CV e una coppia motrice di 29 Nm, adatta ad affrontare qualsiasi situazione di guida. Sui terreni sconnessi vengono in supporto la forcella telescopica all’anteriore e il doppio ammortizzatore posteriore. Complice il peso contenuto a 205 kg e il baricentro basso, l’Imperiale 400 vanta un handling eccezionale. I cerchi in lega di alluminio da 19 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore calzano pneumatici Maxxis Promaxx, ad assicurare un ottimo grip in ogni circostanza. Con un prezzo di 3.990 euro, si profila come un affare.

Honda Monkey

Hai il pallino dell’avventura? Nata nel 1961, la Honda Monkey è un “giocattolino” da scoprire. Accanto a lei, le sue “sorelle” MSX Grom e Dax sono una specie di aspirinette effervescenti: meno aggressive nel look, ma capaci comunque di regalare sorrisi e adrenalina. Nonostante l’anima giocosa, la Monkey conta su un equipaggiamento da “piccola peste”.

Anziché l’ABS standard, ne ha uno monocanale con piattaforma inerziale per tenere a bada la ruota posteriore pure nelle frenate più aggressive, come un domatore con la sua tigrotta. E poi c’è la ciclistica: una forcella anodizzata oro a steli rovesciati fornisce precisione e stabilità, un telaio monotrave in acciaio robustezza e agilità. Il propulsore monocilindrico a due valvole da 125cc raffreddato aria è un peperino, sprigionantre 9,4 CV e 11 Nm.

La trasmissione è a cinque rapporti, i cerchi da 12 pollici e l’impianto frenante vede un disco anteriore da 220 mm con pinza a due pistoncini e uno posteriore da 190 mm con pinza a pistoncino singolo. Il peso di appena 104 kg e le ruote da 12 pollici contribuiscono al brivido provato una volta saliti in sella. E, non meno interessante, i consumi sono di 66,7 km con un litro: il portafoglio ringrazia. Il prezzo è di 4.290 euro.

Brixton Cromwell 250

La Brixton Cromwell 250 si distingue come una motocicletta che abbina in maniera sapiente design “old style” e dotazioni moderne. La soluzione ideale per chi va alla ricerca di un mezzo agile e versatile, idoneo agli spostamenti nei centri urbani. A muoverla ci pensa un’unità monocilindrica a quattro tempi da 250cc raffreddata ad aria, che eroga una potenza massima di 12,6 kW a 7.500 giri al minuto e una coppia massima di 16,5 Nm a 6.500 giri al minuto.

Fonte: Ufficio Stampa Brixton

A dispetto dei tratti evoluti, la Cromwell 250 strizza l’occhio alle due ruote in termini di design. Le forme snelle e slanbciate, accentuate dal cerchio anteriore da 19 pollici e dalla forcella tradizionale con i parapolvere a soffietto, rievocano l’estetica scrambler degli anni Sessanta e Settanta. La sella piatta e lunga, insieme al manubrio alto, offrono una posizione di guida comoda e rilassata. Le moderne luci a LED anteriori e posteriori sono sinonimo di visibilità perfetta, sia di giorno sia di notte. Un sistema frenante ABS aiuta a mantenere performance elevate, senza scendere a compromessi nel controllo. Con un prezzo di vendita di 3.999 euro, anche lei rientra nel quintetto delle moto sotto i 5.000 euro.

CFMoto 300CL-X

Lo stile ricercato e raffinato, unito a un carattere vivace e giovanile, caratterizzano la CFMoto 300CL-X. Le linee appaiono classiche e, al contempo moderne, con forme pulite e componenti a vista che ne esaltano l’anima vintage. La brillante carrozzeria Nebula Black, impreziosita da dettagli blu elettrici, cattura l’attenzione, tale da renderla irresistibile pure agli occhi dei ragazzi.

Il motore monocilindrico a 4 tempi da 292cc genera una potenza di 27,9 CV a 8.750 giri/min, che vale una velocità massima di 139 km/h. I consumi si attestano intorno ai 31 km/l nel ciclo WTMC, mentre le emissioni di anidride carbonica sono di 75 g/km, dimostrando l’attenzione di CFMoto verso l’ambiente. Il serbatoio da 14,5 litri permette di affrontare pure viaggi più lunghi senza soste infinite. Per assicurarla la spesa minima da porre in preventivo ammonta a 4.190 euro.