Fonte: Honda honda monkey

Moto da barca, da camper o semplicemente da spiaggia, come le chiamavano. Compatte e cartoonesche da sembrare giocattoli, ecco le fun-bike, economiche, piccole, ma vere e proprie motociclette.

Un tempo popolari e presenti nella gamma di molte case costruttrici, erano l’alternativa simpatica e comoda al semplice ciclomotore. Un filone andato in crisi all’inizio degli anni ’90 con l’avvento degli scooter per i quattordicenni, sparendo dalla circolazione e facendo perdere quasi completamente le proprie tracce. Alcune marche hanno continuato a produrre ancora qualche modello e nel pieno del disinteresse che gli adolescenti nutrono nei confronti di motorini e simili, stanno ritornando un auge come divertenti mento o semplice mezzo di trasporto alternativo. Vediamo quali proposte più interessanti tra le moto dove le dimensioni non contano.

HONDA MSX

Più che una fun bike è una piccola streetfighter dal look inconfondibile e che ha fatto divertire generazioni di motociclisti in tutto il mondo. Mini Street X-Treme, questo piccolo e vivace modello detto Grom è spinto da un monocilindrico 125 da 10 Cv con tutta la potenza che serve per le scorribande in città o fuori dai centri. Il cambio manuale a cinque marce funziona come nelle motociclette di dimensioni standard e permette innesti fluidi. Bella e curata, nera o con colorazioni accese, sottolinea la base sportiva mentre dietro alle linee moderne si conferma tutta la tecnologia attuale della miglior produzione Honda. L’idea più accattivante è la facile personalizzazione con cui è stata concepita la MSX Grom per incontrare ancor di più i gusti del pubblico più giovane. È molto sicura, il faro anteriore a LED proietta un fascio di luce profondo, mentre li quadro strumenti digitale ha tutti gli indicatori ben visibili durante la marcia. È molto comoda nei tragitti più lunghi anche grazie al comparto sospensioni dove vanta una forcella Showa all’anteriore da 31 mm. Discorsi da veri piloti.

Fonte: honda

HONDA MONKEY

Osservando bene il Monkey (nella foto in apertura) ci si rende conto che Honda non ha voluto reinventare un’icona degli anni ’60, ma bensì l’ha trasportata nel tempo riservandogli uno speciale spazio all’interno della sua gamma. Bellissima e perfetta in tutto, la piccola motocicletta strappa un sorriso a chiunque l’incontri, ma è una volta montati in sella che regala emozioni e divertimento a non finire. Il monocilindrico 125 cc raffreddato ad aria da 9,4 Cv consuma pochissimo (63 km/L dichiarati), grazie all’iniezione elettronica, è dotato di cambio a cinque marce di ultima generazione, ma il vero vantaggio è il manubrio alto che offre la comodità di stare come su una moto grande, ma poterla parcheggiare in ogni angolo o addirittura riporre in un caravan. L’aspetto classico non deve trarre in inganno sulla sua modernità infatti tutte le strumentazioni sono LCD e i fari completamente a LED. Con l’utile portapacchi in tubo di serie diventa anche comodo trasportare una borsa.

HONDA DAX 125

È la vera moto da spiaggia degli anni ’70, un’icona che dopo oltre quarant’anni torna a far innamorare gli appassionati del genere o semplicemente i motociclisti. Con il suo telaio a T semplice, che custodisce i 3,8 litri di serbatoio, Honda DAX 125 sembra uscita da una vecchia cartolina dell’estate. Questo “bassotto” a due ruote è stato il simbolo delle vacanze al mare, dei possessori di barche che lo utilizzavano per spostarsi sul porticciolo o dei camperisti più attrezzati. Essenziale, con un motore monocilindrico 125 da 9,4 Cv e il cambio a quattro marce governato dalla frizione automatica centrifuga, è l’asso nella manica di chi ha un po’ di spazio sul furgone o nella station wagon, ma è anche la fun bike che non t’aspetti se nelle giuste mani. Agile, comoda, è una “lama” nel traffico e non disdegna percorrere chilometri dati i bassi consumi e il poco peso. Fari full LED e strumenti LCD sono il tocco di modernità di cui non si può fare a meno e la cura delle finiture la vera firma che rende questo mezzo intramontabile.

Fonte: Honda

BENELLI TORNADO NAKED T

Una delle proposte più interessanti arriva da Benelli che già negli anni ’60 produceva e vendeva con successo ciclomotori 50 cc a ruote piccole. In continuità con la sua storia, la casa pesarese produce la Tornado Naked T, una mini sportiva curata e minimale da 125 cc in grado di divertire come una moto grande e annullare lo stress del traffico cittadino. Il monocilindrico quattro tempi, quattro valvole e concambio a cinque marce, eroga una potenza di 11 Cv che per un mezzo così compatto sono l’ideale. Le parti che lo compongono sono di concezione sportiva e non da motorino. Il telaio ad esempio è il classico traliccio in tubo d’acciaio e la forcella anteriore Upside Down a steli rovesciati ha un diametro da 35 mm. Per ottimizzare gli spazi il mono posteriore è laterale e ha un’escursione di 50 mm. È la piccola naked, dedicata ad un pubblico giovanile e l’estetica accattivante la rendono più di una fun-bike.

Fonte: benelli

BRIXTON CROSSFIRE 125 XS

Nel periodo storico in cui le scrambler sono tornate di gran moda, eccone la versione “tascabile”. Crossfire 125 XS è la Fun Bike pensata da Brixton per far divertire con uno stile inconfondibile. Attuale, nuova, giovane, questa piccola monocilindrica da 125 cc è capace di emozionare anche da ferma. Il suo design unico si fa ammirare come poche e sembra gridare “non fermarti”, gli 11,2 Cv che battono nel suo cuore di metallo e il telaio compatto la rendono una vera scheggia nel traffico e fuori dal caos cittadino. Il cambio a cinque marce, la forcella upside down, le finiture precise e curate sono da top di gamma. Ricorda le mini bike giapponesi degli anni ’70, ma le batte in tutto per originalità e versatilità. Con le ruote tassellate e il parafango alto unisce urban-style e off-road, un mix vincente e adrenalinico in una moto small per un divertimento extra large.