Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Lulop Velocifero City-X è il primo scooter a ruote alte dell'azienda italiana

Il percorso di avvicinamento all’EICMA 2024, l’81esima edizione della celebre kermesse dedicata alle due ruote, è quasi ultimato. Fra meno di una settimana gli appassionati avranno l’opportunità di scoprire, coi loro stessi occhi, le ultime novità delle aziende operanti nel settore. In anticipo rispetto all’evento, Velocifero anticipa una delle sue novità di maggior rilievo: City-X, il primo scooter a ruota alta del brand.

Pensato specificamente per l’Italia, dove il segmento costituisce quasi il 50% delle immatricolazioni, sarà equipaggiato, nelle cilindrate 125cc e 180cc, con un moderno motore a 4 tempi e 4 valvole. Raffreddato ad acqua, il “cuore pulsante” garantisce performance soddisfacenti. Se la declinazione da 125cc è rivolta a un uso perlopiù cittadino, quella da 180cc propone una potenza maggiore, adatta anche ai sentieri extraurbani.

Il set di pneumatici, 100/80 all’anteriore e 120/80 al posteriore (entrambi da 16 pollici), contribuisce alla solidità e manovrabilità del mezzo, oltre a influenzare in positivo le performance e il comfort in sella. Meritano altrettanto di essere posti in evidenza le sospensioni, costituite da una forcella idraulica telescopica all’anteriore e da doppi ammortizzatori idraulici al posteriore.

Da mostrare fieri agli amici

Il look risponde alle esigenze attuali di un pubblico giovane ed esuberante. Per muoversi tra le affollate vie urbane, può essere davvero un’ottima risorsa, qualcosa da mostrare fieri agli amici. Sottolineano un’impronta sportiva i gruppi ottici sullo scudo, sui quali cade subito l’occhio. Le ruote da 16 pollici, elemento distintivo del prodotto in procinto di invadere le concessionarie, garantiscono stabilità e comfort di marcia, su ogni tipologia di percorso urbano.

A livello di dotazioni, completano il quadro l’ABS di serie e un display da 5 pollici con tecnologia TFT completa. Destreggiarsi tra le varie voci del menù è una passeggiata, non solo perché i giovani hanno una certa competenza, ma pure in virtù dell’ottimo lavoro compiuto dalla divisione informatica. Infatti, hanno curato nei minimi particolari la disposizione delle varie voci, in modo da ridurre al minimo le distrazioni.

Del comparto estetico se ne è occupato, al solito, Alessandro Tartarini, fondatore della compagnia. A nome dell’intera squadra di lavoro, il numero uno di Velocifero si dice galvanizzato dal risultato finale. La sinergia tra le parti ha permesso di conseguire degli standard di eccellenza assoluta: “Siamo entusiasti di entrare nel segmento degli scooter a ruota alta con City-X, un veicolo Euro 5+ non solo capace di affrontare con sicurezza le superfici stradali più irregolari, ma che si distingue per un design sportivo e moderno.

Un mix di stile e funzionalità che rappresenta perfettamente la nostra filosofia”, ha aggiunto Tartarini. “Con questo nuovo modello, ampliamo ulteriormente la nostra gamma, confermando il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di mobilità evolute, volte a rispondere concretamente alle esigenze del mercato”.

Il prezzo

Il Velocifero City-X può essere già ordinato presso la rete di vendita ufficiale della Casa, in cinque differenti colorazioni: Grigio, Nero, Rosso, Bianco e Blu. Il debutto italiano avverrà nella primavera del 2025, al prezzo di 2.990 euro. Sarà esposto a EICMA 2024 insieme al resto della gamma, al fianco della Mobster e da un nuovo modello che verrà svelato nei prossimi giorni.