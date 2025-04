EICMA Riding Fest 2025 sta per iniziare: la nuova manifestazione dedicata ai test drive delle moto (anche in pista) partirà il prossimo 25 di aprile a Misano

Fonte: 123RF Una tre giorni di test drive: ecco EICMA Riding Fest 2025

È tutto pronto per EICMA Riding Fest 2025. La seconda edizione dell’evento organizzato da EICMA, e interamente dedicato ai demo ride delle moto, era già stata anticipata lo scorso novembre, in occasione di EICMA 2024. La manifestazione si svolgerà subito dopo Pasqua e, rispetto a quanto visto l’anno scorso, durerà molto di più, con una tre giorni dedicata agli appassionati. L’accesso all’evento sarà gratuito, al netto dei test in pista (a pagamento, ma con ricavato devoluto in beneficenza). Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo evento in programma tra pochi giorni.

EICMA Riding Fest 2025 è in programma tra il 25 e il 27 aprile 2025 e si svolgerà presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno, con oltre 14.000 partecipanti e 300 moto da provare, la manifestazione cresce ancora, arrivando a tre giorni. Durante tutto l’evento sarà possibile effettuare dei test drive gratuiti, sia sull’asfalto che nel territorio collinare circostante, su percorsi offroad.

Ci sarà spazio anche per una serie di iniziative collaterali, con una particolare attenzione ai percorsi formativi per i più giovani. Grazie alla collaborazione con FMI (Federazione motociclistica Italiana), infatti, EICMA Riding Fest riserverà delle aree dedicate a corsi di formazione per i giovanissimi (dai 6 ai 12 anni) oltre che per i quattordicenni e per chi ha già compiuto 16 anni.

L’evento, quindi, copre tutte le esigenze degli appassionati interessati ad approfondire il rapporto con il mondo delle ruote grazie a test drive delle ultime novità in arrivo sul mercato. Da segnalare anche un palinsesto dedicato all’intrattenimento, che segue il modello di MotoLive di EICMA, con la partecipazione di tanti ospiti e una lunga serie di iniziative che accompagneranno tutta la manifestazione.

Riding Fest è un’iniziativa che conferma il ruolo centrale di EICMA per il mondo delle due ruote, dopo l’enorme successo dell’edizione 2024 della fiera di cui Virgilio Motori ha nominato, ricordiamo, la “moto più bella”. Il nuovo evento dedicato ai test drive rappresenta un’importante aggiunta alla programmazione di EICMA, facendo seguito alla presentazione delle novità per il mercato che vengono svelate al salone autunnale.

Accesso gratuito

Per partecipare a EICMA Riding Fest 2025 non bisogna pagare (ma è comunque necessario prenotare il biglietto dal sito ufficiale). Entrare all’evento, infatti, sarà completamente gratis e anche i test drive con le moto messe a disposizione dalle Case costruttrici che aderiscono all’iniziativa di EICMA non richiederanno alcun esborso economico. L’unica eccezione, naturalmente, è rappresentata dall’experience su pista, chiamata TRACK EXPERIENCE.

Per gli appassionati che vogliono provare l’ebbrezza del circuito di Misano, infatti, sarà necessario sostenere un pagamento. I ricavi derivanti da queste attività, però, serviranno a sostenere progetti di charity. Ricordiamo che la manifestazione può contare sul patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Misano. Per tutti i dettagli in merito all’iniziativa è possibile visitare il sito ufficiale eicma.it.

Vi consigliamo di monitorare il sito web se siete interessati alla TRACK EXPERIENCE che, come detto, sarà a pagamento e sarà accessibile solo su prenotazione. Attualmente, infatti, le prenotazioni per l’esperienza in pista non sono ancora aperte. Nuovi aggiornamenti sulla questione saranno pubblicati proprio sul portale dell’evento nel corso dei prossimi giorni.