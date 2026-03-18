Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Ufficio Stampa EICMA I test moto di EICMA Riding Fest sono gratuiti, tranne le sessioni in pista (a pagamento, ma con finalità benefiche)

Dopo i risultati registrati nel 2025, con oltre 25.000 presenze e più di 15.000 test ride, l’EICMA Riding Fest torna al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per la terza edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026.

La manifestazione nasce per offrire agli appassionati la possibilità di testare su strada e in pista le novità presentate al Salone di Milano nel mese di novembre. In due anni l’evento ha consolidato la propria posizione nel panorama motociclistico internazionale, proponendo un format focalizzato sull’esperienza diretta e sul contatto tra pubblico e aziende, oltre a iniziative dedicate ai più giovani promosse insieme alla Federazione Motociclistica Italiana.

I primi dettagli del programma 2026

Il paddock del circuito di Misano Adriatico – ribattezzato “Marco Simoncelli” a seguito della scomparsa del rider italiano nel 2008 – ospiterà tre giornate dedicate alle due ruote, con un calendario che conferma le principali attività delle edizioni precedenti. All’EICMA Riding Fest sono previste prove di guida su strada nel territorio collinare circostante il circuito, sessioni in pista e percorsi su fettucciato off-road, come avvenuto lo scorso anno. Spazio anche alle aree dedicate ai più giovani, sviluppate in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con attività introduttive e test ride pensati per bambini e ragazzi.

Il programma include, inoltre, un palco centrale con momenti di intrattenimento e approfondimento ispirati al format MotoLive, insieme alla partecipazione di piloti e protagonisti del motorsport. Sono previste anche aree gaming e iniziative collaterali già presenti nelle precedenti edizioni, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e favorire l’interazione tra appassionati e operatori del settore.

L’ingresso sarà gratuito, così come la partecipazione alle prove moto messe a disposizione dalle case costruttrici. Fanno eccezione le sessioni in pista, che manterranno una finalità benefica, con ricavi destinati a progetti di charity sul territorio.

Costruttori e campioni presenti nel 2025

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di numerose case costruttrici distribuite tra le diverse aree di prova. Tra i marchi presenti figuravano Aprilia, Beta, BMW, Benelli, CF Moto, Ducati, Etriko, Fantic, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Kove, KTM, Mondial, Morbidelli, Moto Guzzi, Royal Enfield, SWM, Suzuki, Triumph, Voge, Yamaha, Zero Motorcycles e Zontes.

Oltre 400 i veicoli disponibili per i test ride tra strada, pista e percorsi off-road, affiancati da spazi dedicati anche alle cilindrate più contenute. Nel paddock erano presenti anche aziende legate all’equipaggiamento tecnico, con brand come Airoh, Caberg, Dainese, HJC, In&Motion, Nolan, Schuberth e altri operatori del settore.

La manifestazione ha inoltre coinvolto numerosi protagonisti del motorsport internazionale, con un parterre che rappresentava oltre 25 titoli mondiali. Tra i presenti figuravano Kevin Schwantz (campione del mondo nella classe 500 nel 1993), Troy Bayliss (tre volte campione del mondo Superbike), Antonio Cairoli (nove volte campione del mondo motocross), Stefan Everts (dieci titoli mondiali motocross all’attivo), Andrea Iannone, Nicolò Bulega, Danilo Petrucci e Andrea Locatelli.

Erano presenti anche Alex Salvini (campione del mondo Enduro) e Davide Valsecchi (ex pilota automobilistico, oggi commentatore televisivo), coinvolti anche nella produzione di contenuti per i canali ufficiali della manifestazione. Il programma ha incluso, inoltre, momenti di intrattenimento legati al palco centrale, tra cui il DJ set di Marco Melandri (ex pilota MotoGP e Superbike), inserito all’interno delle iniziative serali rivolte al pubblico presente durante il fine settimana.