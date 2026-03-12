Vicentino di nascita e milanese d’adozione, è giornalista pubblicista e PR specializzato in motorsport, auto e moto. Cresciuto con il mito Schumacher-Ferrari, dal 2015 frequenta i circuiti di tutta Europa come cronista. Svolge l’attività di test driver, con esperienze su strada, in pista e in kart.

Honda ha presentato un’importante novità alla recente edizione di Motodays, tenutasi a Roma dal 6 all’8 marzo. La CRF300L Red Edition amplia l’offerta del costruttore giapponese nel segmento off-road grazie a un progetto sviluppato con RedMoto, che migliora le prestazioni fuoristrada senza rinunciare alla versatilità. Oltre alla nuova dual sport, la presenza del marchio è stata arricchita anche da una serie limitata dedicata agli scooter SH125i e SH150i, proposti con una livrea speciale ispirata alla tradizione sportiva HRC, pensata per gli appassionati della gamma urbana.

Le caratteristiche tecniche di CRF300L Red Edition

La nuova omologazione è tra gli elementi centrali di CRF300L Red Edition, che consente di montare pneumatici dual e da fuoristrada nelle principali misure: 90/90-21 all’anteriore e fino a 140/80-18 al posteriore. Questa flessibilità permette di adottare coperture enduro o rally, ampliando il raggio d’impiego della moto. Gli interventi sulla ciclistica sono significativi: la forcella è ora dotata di cartucce con sistema idraulico evoluto, tubi trattati al DLC nero e pistoni da 20 mm con passaggi olio maggiorati, con regolazioni complete di compressione, estensione e precarico. Al posteriore lavora il nuovo ammortizzatore Öhlins 46 HRC, regolabile in compressione ed estensione, pensato per garantire massimo controllo e stabilità.

La protezione del veicolo è affidata alla piastra paramotore AXP, che si estende fino al leveraggio del forcellone, mentre la catena è protetta da un paracatena rinforzato. Di serie sono montati pneumatici Pirelli MT21 RallyCross nelle misure 90/90-21 e 120/80-18, adatti a un utilizzo misto. Il codino portatarga, leggero e robusto, si integra con il nuovo silenziatore, mentre la grafica racing e le protezioni telaio Vibram completano il pacchetto, migliorando durata e grip a contatto con lo stivale.

Per l’utilizzo esclusivamente racing, sono disponibili componenti ad alte prestazioni non omologati per la strada, tra cui l’impianto di scarico completo SC-Project con silenziatore in titanio e fondello in carbonio, e la centralina UpMap gestibile tramite app e Bluetooth per caricare mappe dedicate. Grazie a questi interventi, il motore monocilindrico di 286 cc guadagna potenza e coppia rispetto alla versione standard, offrendo un’erogazione più brillante e una spinta maggiore ai medi regimi. La Red Edition sarà disponibile su ordinazione a partire da maggio 2026, al prezzo di 7.990 euro (IVA inclusa).

Red Edition EVO, la versione per i più esperti

Per i motociclisti più specialistici nasce la Red Edition EVO, che conserva la base tecnica della Red Edition arricchita con componenti dedicati alla guida racing. Tra le novità ci sono pedane in Ergal ricavate dal pieno, più ampie e stabili, tubi radiatore siliconici blu ispirati alle competizioni, tappi e minuteria in alluminio anodizzato rosso, corona bimetallo per maggiore durata e leggerezza, cruna catena rinforzata e manubrio in alluminio con paracolpi e manopole racing. Questa versione rappresenta la scelta ideale per i piloti esperti che cercano performance superiori, robustezza e attenzione ai dettagli tecnici. Questa versione sarà anch’essa ordinabile a maggio 2026, tuttavia con un prezzo di partenza di 8.590 euro (IVA inclusa).

SH125i e SH150i, la serie speciale legata a HRC

Accanto alle novità off-road, Honda ha presentato a Motodays 2026 la nuova colorazione speciale HRC per gli SH125i e SH150i 2026, declinazione sportiva degli scooter più venduti d’Italia, che nel 2025 hanno superato complessivamente 29.000 immatricolazioni. La versione HRC adotta carene decorate con la celebre livrea ‘Tricolour’, la stessa palette cromatica dei modelli simbolo come la CBR1000RR-R Fireblade, richiamando la tradizione sportiva Honda sulle piste di tutto il mondo.

Ufficio Stampa Honda

Come tutta la famiglia SH, anche questa serie speciale è prodotta nello stabilimento di Atessa, unica fabbrica europea Honda, riconosciuta per qualità e capacità produttiva. La famiglia HRC diventa così un tributo all’artigianalità e al know-how italiano, unendo tecnologia Honda e stile tipicamente nazionale. La produzione sarà limitata a 500 esemplari numerati, con carene coperte fino a sei anni di garanzia e disponibilità dei ricambi, garantendo la possibilità di riparazione o sostituzione dei componenti specifici marchiati HRC.