Come riconoscere, risolvere e far ripartire l'auto ingolfata in pochi semplici passaggi senza peggiorare la situazione.

Fonte: 123RF Un auto ingolfata può essere un problema, ma seguendo le giuste strategie è possibile ripartire subito.

Un’auto ingolfata, con il motore che gira a vuoto ma non parte, è un problema comune causato da un eccesso di carburante nella camera di combustione. Riconoscere i sintomi, come l’odore di benzina e le candele bagnate, è fondamentale per intervenire correttamente. Le soluzioni variano a seconda del sistema di alimentazione (carburatore, iniezione) e richiedono azioni specifiche per ripristinare il corretto equilibrio aria-carburante.

Che cosa significa un auto ingolfata

Un’auto si dice “ingolfata” quando nella camera di combustione del motore c’è un eccesso di carburante che impedisce la corretta accensione della miscela aria-carburante, essenziale per il funzionamento del motore. Diverse possono essere le cause di questo inconveniente:

avviamenti ripetuti a vuoto: ogni tentativo fallito può infatti causare un ulteriore accumulo di carburante nel motore, peggiorando la situazione. In particolare, se l’auto è dotata di un sistema di iniezione elettronica, ogni tentativo di avviamento inietta una dose di carburante nei cilindri, che, se non viene bruciata, si accumula e rende sempre più difficile l’accensione successiva;

: quando il motore viene spento bruscamente mentre è ancora freddo, il carburante incombusto può rimanere nei cilindri, causando problemi all’avviamento successivo. Questo è particolarmente vero per i motori a carburatore, dove la miscela aria-carburante non è controllata elettronicamente e può essere più difficile da gestire a basse temperature; problemi al sistema di alimentazione: un malfunzionamento del carburatore o dell’iniezione, come un iniettore bloccato o un sensore difettoso, può causare un’eccessiva erogazione di carburante, portando all’ingolfamento. In questi casi, il problema non è legato all’utilizzo improprio dell’auto, ma a un guasto che richiede l’intervento di un meccanico.

Riconoscere i segnali: come capire se l’auto è ingolfata

Fortunatamente, anche per gli automobilisti meno esperti, un’auto ingolfata presenta alcuni sintomi caratteristici che possono aiutare a identificare il problema:

il motore gira a vuoto ma non si avvia : il classico sintomo dell’ingolfamento è sentire il motorino di avviamento girare, ma il motore non parte a causa dell’eccesso di carburante che impedisce la corretta combustione. Questo può essere accompagnato da un rumore sordo e irregolare del motore;

forte odore di benzina: un odore intenso di benzina proveniente dal tubo di scarico o dal vano motore è un chiaro segnale di un eccesso di carburante. Questo odore può essere particolarmente forte se si è insistito a lungo con l’avviamento;

Soluzioni specifiche per diversi sistemi di alimentazione

Il modo migliore per far ripartire un’auto ingolfata dipende dal tipo di sistema di alimentazione del veicolo. Ecco come procedere a seconda del sistema di iniezione installato:

Carburatore:

azionare l’aria e dare gas : tirare la leva dell’aria (se presente) per ridurre l’afflusso di aria e arricchire la miscela. Premere leggermente l’acceleratore durante l’avviamento per aiutare a far defluire il carburante in eccesso. Ripetere questa procedura un paio di volte, ma non insistere per più di 5-10 secondi per ogni tentativo, altrimenti si potrebbe peggiorare la situazione;

Iniezione elettronica:

non accelerare : tentare di avviare l’auto senza premere l’acceleratore. La centralina elettronica dovrebbe essere in grado di regolare automaticamente la miscela aria-carburante per favorire l’avviamento. In questo caso, è importante avere pazienza e non insistere troppo con l’avviamento, per evitare di peggiorare l’ingolfamento;

Iniezione meccanica:

seguire le istruzioni per l’iniezione elettronica : le soluzioni per l’iniezione meccanica sono simili a quelle per l’iniezione elettronica, anche se i sistemi meccanici possono essere meno tolleranti all’ingolfamento;

Quando è il momento di chiamare un meccanico

Se non si ha familiarità con la meccanica o se i tentativi di far ripartire l’auto falliscono, è fondamentale rivolgersi a un meccanico qualificato. Un professionista sarà in grado di diagnosticare il problema con precisione, utilizzando strumenti specifici, e risolverlo in modo sicuro ed efficace, evitando ulteriori danni al motore o al sistema di alimentazione. Inoltre, un meccanico può individuare eventuali problemi sottostanti che hanno causato l’ingolfamento, come un malfunzionamento del sistema di iniezione o un problema elettrico.

Prevenire l’ingolfamento: consigli utili

Per ridurre il rischio di un’auto ingolfata, seguire questi consigli: