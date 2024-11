EICMA 2024: Voce ai protagonisti della mobilità del futuro

L’EICMA 2024, ospitato presso Fiera Milano Rho dal 7 al 10 novembre, si conferma come la principale piattaforma mondiale per il settore delle due ruote e quattro ruote della mobilità urbana. Tra esposizioni, anteprime e conferenze stampa, l’evento non solo celebra le novità tecnologiche, ma favorisce il dialogo tra produttori, appassionati e media. Questa edizione si distingue per un focus marcato su sostenibilità, accessibilità e sicurezza, con protagonisti che spaziano dai giganti dell’industria ai marchi emergenti. Tra novità tecnologiche e anteprime mondiali, marchi come Stellantis, BMW Motorrad, Aixam, Brembo, Suzuki e Desner hanno preso il centro della scena, mostrando innovazioni che segnano il futuro della mobilità.

Fiat Topolino: Mobilità urbana con stile e sicurezza

La Fiat Topolino, icona del design italiano e della mobilità urbana, ha brillato nell’area Urban Mobility. Disponibile in due versioni – aperta e chiusa – e guidabile dai 14 anni, il veicolo 100% elettrico offre fino a 75 km di autonomia, con dimensioni ultracompatte ideali per i centri storici e le ZTL. La nuova campagna “Top Club”, presentata all’EICMA, coinvolgerà oltre 17.000 studenti in attività educative sulla sicurezza stradale, enfatizzando l’impegno del marchio verso una mobilità consapevole e sostenibile Topolino di Stellantis è la rinascita elettrica di una leggenda oggi “icona per il futuro”.

Con il suo design rétro e motorizzazione completamente elettrica, il nuovo quadriciclo promette una mobilità sostenibile per i giovani e le città congestionate. Un mix di tradizione e innovazione che punta a conquistare i cuori di una nuova generazione di utenti.

Desner: un focus sulla sostenibilità

Nuove prospettive per la mobilità elettrica

Tra i protagonisti meno noti ma altrettanto innovativi, Desner ha sorpreso con soluzioni elettriche pensate per la micromobilità. Il marchio ha introdotto concept avanzati che uniscono design minimalista e alta efficienza, dimostrando che anche i piccoli produttori possono fare la differenza.

Aixam: soluzioni urbane compatte da oltre trent’anni

Aixam ha attirato l’attenzione con il suo approccio innovativo alla mobilità urbana. La gamma di veicoli compatti, alcuni dei quali elettrici, rappresenta un’opzione pratica e sostenibile per gli spostamenti quotidiani nelle città europee da decenni. Design essenziale e tecnologia all’avanguardia sono i punti di forza del marchio. All’EICMA, Aixam ha svelato la e-Minauto Chic, una minicar 100% elettrica che punta a conquistare il mercato con un allestimento arricchito e colorazioni bicolore innovative. Inoltre, il motore Kubota Euro 5+, ora standard su tutte le minicar termiche, garantisce un’autonomia di oltre 350 km e consumi ottimizzati, in linea con le nuove normative europee. Aixam mira così a soddisfare un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e al comfort.

BMW Motorrad: sportività e innovazione tecnologica

BMW Motorrad ha brillato a EICMA 2024, presentando la gamma aggiornata delle M 1000 R e RR, versioni potenziate delle sue iconiche superbike. L’anteprima mondiale è stata però il concept F 450 GS, un modello versatile per i motociclisti più giovani, progettato per offrire prestazioni elevate con patente A2. La casa bavarese ha inoltre celebrato la sua vittoria nel Campionato Superbike con un’edizione speciale della M 1000 RR.

Brembo: tecnologie che ridefiniscono la frenata. Parola d’ordine: performance al centro.

Tecnologie per il futuro delle corse. Il celebre marchio italiano ha presentato la nuova pinza racing per le competizioni di alto livello e soluzioni innovative per motociclette supersportive. Le novità di Brembo si inseriscono nel suo continuo impegno per migliorare la sicurezza e le prestazioni, con un focus particolare sui materiali avanzati e sul design ottimizzato. La tecnologia riflette l’impegno di Brembo nel coniugare precisione e affidabilità, diventando un punto di riferimento per i principali costruttori mondiali.

Suzuki: innovazione e continuità. Avventure senza confini

Dalla pista alla strada. Suzuki ha mostrato la sua duplice anima, con una gamma che spazia da moto pensate per l’uso quotidiano a modelli ad alte prestazioni. In particolare, sono stati presentati aggiornamenti per la celebre Hayabusa e per la serie GSX-R, evidenziando il continuo sviluppo tecnologico in campo motoristico. Suzuki ha svelato due nuovi modelli all’EICMA 2024: la DR-Z4S, dual sport like progettata per affrontare terreni misti, e la versione supermoto DR-Z4SM, che promette divertimento su strada grazie alla sua maneggevolezza e potenza. Entrambi i modelli incarnano il motto “Ready 4 Anything”, ideale per chi cerca versatilità e prestazioni senza compromessi.

Eicma 2024: un salone che guarda sempre al futuro

EICMA 2024 si conferma un appuntamento imperdibile per esplorare le tendenze e le direzioni future del settore. Innovazioni elettriche, design d’avanguardia e il continuo dialogo tra tradizione e modernità rendono questa edizione un momento di svolta per l’intera industria della mobilità. Si chiude con una chiara visione: il futuro della mobilità è inclusivo, sostenibile e tecnologicamente avanzato. Fiat, Desner, Aixam, BMW Motorrad, Brembo e Suzuki sono solo alcuni dei protagonisti che hanno contribuito a rendere questo salone un successo, testimoniando l’evoluzione del settore e offrendo soluzioni innovative per un mondo sempre più connesso e responsabile.