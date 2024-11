Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: sito ufficiale aixam.it microcar

Aixam–Mega, leader europeo nella produzione di minicar, ha scelto l’importante vetrina di Eicma 2024 per presentare la sua ultima creazione: la e-Minauto Chic, un quadriciclo leggero completamente elettrico che punta a conquistare i giovanissimi. Pensata per essere guidata dai 14 anni con patente AM, questa nuova versione si distingue per il mix di sostenibilità, comfort e innovazione a un prezzo competitivo. Con un costo base di 12.699 euro, la e-Minauto Chic si affianca alla versione Access, venduta a 11.199 euro, portando a dieci i modelli della gamma Aixam.

Specifiche tecniche e dettagli sulla nuova e-Minauto Chic

La e-Minauto Chic introduce diversi aggiornamenti rispetto alla versione base. Tra le caratteristiche principali spicca un display digitale TFT da 3,5 pollici che arricchisce l’esperienza di guida con una strumentazione moderna e ben leggibile. Anche l’illuminazione è stata migliorata, grazie all’introduzione di gruppi ottici e luci interne completamente a LED, che non solo aumentano la visibilità, ma offrono anche un significativo risparmio energetico. Inoltre, sono stati aggiunti dettagli per il comfort come una maniglia di appiglio per il passeggero, un’aletta parasole con specchietto e nuovi dettagli estetici sia all’interno che all’esterno.

Sul piano estetico, la Chic propone tre nuove colorazioni – verde, bianco e grigio – che si aggiungono alle opzioni già disponibili. L’abitacolo è stato rinnovato con un inserto decorativo sul cruscotto in tinta con la carrozzeria, mentre è possibile scegliere una versione bicolore per un look più raffinato e personalizzabile. La e-Minauto Chic punta quindi a soddisfare chi cerca una minicar elettrica capace di unire praticità, stile e tecnologia, mantenendo la semplicità d’uso e un prezzo accessibile.

La base tecnica della e-Minauto Chic rimane invariata rispetto alla versione Access. Il motore elettrico da 8,15 CV e 40 Nm di coppia, alimentato da una batteria al litio da 5,54 kWh, garantisce prestazioni adatte al contesto urbano. Con una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia dichiarata di circa 75 km, questo quadriciclo leggero si rivela ideale per i brevi spostamenti quotidiani. Il peso contenuto in 425 kg assicura agilità e manovrabilità, caratteristiche indispensabili per muoversi agevolmente nei centri abitati.

I cerchi in lega da 14 pollici, dal design a otto razze e rifiniti in nero, conferiscono un tocco sportivo e moderno al veicolo. Aixam offre inoltre una serie di optional per personalizzare ulteriormente la minicar, tra cui un’autoradio integrata, una strumentazione touch da 6,2 pollici ad alta connettività e un sistema di riscaldamento aggiuntivo, utile soprattutto nei mesi invernali. Questi accessori permettono di adattare la e-Minauto Chic alle esigenze di chi desidera un veicolo più completo senza rinunciare alla sostenibilità.

Aixam-Mega e il nuovo motore diesel Euro 5+

Oltre alla presentazione della e-Minauto Chic, Aixam-Mega ha introdotto un’importante novità tecnica destinata a rivoluzionare la sua gamma: un motore bicilindrico diesel conforme alla normativa Euro 5+, sviluppato in collaborazione con Kubota. Questo propulsore rappresenta un passo avanti nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza, grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti e a consumi ottimizzati.

Il nuovo motore, abbinato a una trasmissione CVT dedicata, promette un consumo contenuto e un’autonomia di oltre 350 km con un pieno. Queste caratteristiche lo rendono un’opzione particolarmente interessante per chi cerca un’alternativa a lunga percorrenza nel segmento delle minicar a combustione interna. La sua introduzione conferma la volontà di Aixam-Mega di offrire soluzioni diversificate e in linea con le normative europee più avanzate.

Un futuro di mobilità sostenibile e innovativa

Con la e-Minauto Chic, Aixam-Mega consolida la propria posizione di leadership nel mercato delle minicar, rispondendo alle crescenti richieste di veicoli elettrici accessibili e funzionali. Questo modello rappresenta una soluzione pratica per i giovani, offrendo un’alternativa sostenibile senza sacrificare lo stile o la tecnologia.

L’introduzione del nuovo motore diesel Euro 5+ testimonia inoltre l’impegno dell’azienda nel garantire un futuro sempre più orientato all’efficienza e al rispetto dell’ambiente, ampliando l’offerta con proposte adatte a ogni tipo di utilizzo. Aixam-Mega dimostra così di essere all’avanguardia, offrendo veicoli innovativi che rispondono alle esigenze della mobilità moderna.