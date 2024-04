Le auto elettriche senza patente sono una opzione per muoversi nella rete stradale combinando agilità in spazi ristretti e impatto ambientale minimo

Fonte: 123RF Le auto elettriche senza patente si adattano alle esigenze dell'ambiente urbano

Un tempo considerate una scelta di nicchia e spesso sottovalutate, oggi le microcar o le auto elettriche senza patente stanno vivendo una rinascita. In un veicolo di dimensioni così ridotte, l’elettrificazione è una soluzione congeniale che garantisce una risposta silenziosa ed efficiente ai motori a combustione.

Aixam ha fatto un salto nel mondo dell’elettrico con il suo nuovo quadriciclo leggero, che combina una mobilità urbana sostenibile con il design e le caratteristiche di una tradizionale automobile. Con la capacità di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, questo veicolo è pensato per la città, offrendo fino a 90 km di autonomia con una ricarica del suo pacco batterie da 5,1 kWh. Il design dell’Aixam si distingue rispetto ad altri modelli nella sua categoria, avvicinandosi all’estetica di un’automobile convenzionale.

Le sue dimensioni, 2,76 metri di lunghezza, 1,50 metri di larghezza e 1,39 metri di altezza, sono ottimizzate per l’uso urbano, mentre il suo ampio bagagliaio da 1.100 litri supera quello di altri quadricicli. A bordo, il quadriciclo è equipaggiato con un sistema di infotainment da 7 pollici completo di Bluetooth, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, una retrocamera e riscaldamento. Nonostante le sue prestazioni e dotazioni paragonabili a quelle di un’auto tradizionale, il prezzo dell’Aixam rimane competitivo nel settore, posizionandosi come una scelta attraente per chi cerca un’alternativa ecologica senza rinunciare al comfort e alla funzionalità di una vettura più grande.

Citroën Ami

Citroën Ami si distingue per la sua completa simmetria – anteriormente, posteriormente e lateralmente -, caratteristica pensata per ridurre i costi di produzione. Progettata per trasportare due persone e una valigia, è un modello che fa dell’efficienza e della praticità i tratti distintivi. In aggiunta, la gamma si è ampliata includendo una versione offroad chiamata Buggy e una variante commerciale denominata Cargo, dimostrando la versatilità del design iniziale.

La Ami è alimentata da un motore elettrico da 6 kW, capace di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh garantisce fino a 75 km di autonomia, rendendo questo veicolo ideale per la mobilità urbana quotidiana. La ricarica completa si ottiene in soli tre ore e mezza utilizzando una comune presa domestica Schuko integrata nel veicolo. Con un prezzo di partenza di circa 8.000 euro, Citroën Ami si posiziona come una soluzione accessibile per chi cerca un mezzo di trasporto innovativo e sostenibile.

Estrima Birò

Lanciato sul mercato nel 2008, Estrima Birò ha segnato il debutto di Estrima nell’industria dei quadricicli elettrici leggeri. Oggi, questo veicolo continua a detenere il titolo del quadriciclo elettrico a quattro ruote più compatto con dimensioni di soli 1,83 metri di lunghezza, 1,03 metri di larghezza e 1,56 metri di altezza. Con un motore da 4 kW che gli permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, Birò è accessibile ai guidatori dai 14 anni in su, offrendo una soluzione di mobilità sostenibile particolarmente adatta per gli ambienti urbani. Nel corso degli anni, Birò è stato continuamente aggiornato per rimanere al passo con le esigenze degli utenti.

Disponibile in due varianti, Birò e Birò Big, offre rispettivamente un vano bagagli da 122 litri e 308 litri, adattandosi a diverse necessità di spazio. Entrambe le versioni includono equipaggiamenti di base ma completi, come il tetto apribile e le portiere removibili, e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Per chi cerca prestazioni superiori, è disponibile il pacchetto Bolt, che equipaggia Birò con due motori da 1,9 kW ciascuno e incrementa la velocità massima a 60 km/h. Con l’ultimo aggiornamento, Birò ha migliorato in termini di connettività, introducendo la funzione di chiave digitale che può essere abilitata direttamente su smartphone, una caratteristica utile anche per i servizi di car sharing.

Le opzioni di batteria variano tra il modello Maxi, che offre un’autonomia di 100 km, e il modello Remove, con 55 km di autonomia e la possibilità di rimuovere la batteria per ricaricarla separatamente in qualsiasi presa domestica da 220 V. Il prezzo di partenza per la versione Summer di Birò, che non include le portiere, è di circa 7.000 euro, mentre i modelli Bolt più potenti hanno un sovrapprezzo di circa 1.200 euro.

Fiat Topolino

Nel panorama delle microcar elettriche, Fiat Topolino si distingue come la proposta più alla moda del gruppo Stellantis. Questo modello, che evoca lo stile della leggendaria Fiat 500 del 1957, è una fusione di design retrò e tecnologia moderna. A differenza delle sue controparti tecnologiche, Topolino rompe la simmetria tra il frontale e la parte posteriore, proponendo un look più dinamico e distintivo.

Fiat offre due versioni: una più tradizionale con due portiere, e la Topolino Dolcevita, che sostituisce le portiere con corde, richiamando lo spirito delle spiaggine anni 60. Per chi cerca un extra di comodità, tra gli optional spicca un doccino per sciacquarsi dopo una giornata trascorsa in spiaggia, perfetto per mantenere l’interno pulito e confortevole. Questo stile e queste peculiarità hanno un prezzo: Fiat Topolino costa circa 10.000 euro.

Microlino

Microlino, la microcar che combina stile retrò e tecnologia, offre accesso al suo abitacolo biposto attraverso una singolare porta frontale che si apre verso l’alto, come un frigorifero. Nonostante le sue dimensioni ridotte, con una lunghezza di 2,5 metri, larghezza di 1,50 metri e altezza di 1,47 metri, sorprende per la capacità del bagagliaio che raggiunge i 230 litri, pari a quella di una city car tradizionale. Disponibile in diverse versioni, Microlino varia per la capacità del pacco batterie, che influisce sull’autonomia: da 6 kWh per 91 km, a 10,5 kWh per 177 km, fino a 14 kWh per 230 km. Ogni modello è equipaggiato con due display interni e un sistema di climatizzazione.

Il motore elettrico da 12,5 kW spinge il Microlino fino a una velocità massima di 90 km/h, combinando rispetto ambientale con prestazioni agili per la sua categoria. In termini di costo, il modello con il pacco batteria più piccolo ha un prezzo di partenza di circa 14.000 euro. Chi desidera maggiore autonomia può optare per la versione con batteria da 10,5 kWh, che si posiziona da 18.000 euro.

Xev Yoyo

Prodotto dall’azienda con base tra Torino e Hong Kong, Xev Yoyo misura 2,53 metri di lunghezza, 1,50 metri di larghezza e 1,56 metri di altezza, e si distingue per l’uso estensivo della stampa 3D nella realizzazione di gran parte dei suoi componenti, ad eccezione del telaio, dei sedili e dei vetri. Una delle caratteristiche più innovative è il suo sistema di battery-swap che consente di sostituire la batteria da 10,5 kWh con una carica presso stazioni dedicate, permettendo così di recuperare la piena autonomia di 150 km in pochi minuti. Questa funzionalità è un game changer per chi cerca una soluzione pratica per la mobilità urbana senza tempi di attesa.

La potenza del motore di 11 kW spinge l’auto fino a una velocità massima di 80 km/h, rendendolo accessibile ai guidatori a partire dai 16 anni. Recentemente lanciata nella sua seconda generazione, Xev Yoyo offre equipaggiamenti paragonabili a quelli di un’auto tradizionale, inclusi quattro freni a disco con ABS, due modalità di guida, un display infotainment da 7 pollici con tre prese USB, Bluetooth, specchietti e finestrini elettrici, oltre a riscaldamento e aria condizionata.

Il prezzo di partenza è di circa 15.000 euro, esclusi incentivi, con un’opzione di leasing a 37 euro al mese per due anni, dopo i quali è possibile rifinanziare o restituire il veicolo. Con le sue specifiche e l’innovativo approccio alla mobilità, Xev Yoyo è una visione del futuro della mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.