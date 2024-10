Microlino Spiaggina, al Salone di Parigi il quadriciclo elettrico si rifà il look

Nuovo look per il Microlino Spiaggina: in occasione del Salone di Parigi del 2024 è stata presentata la versione rinnovata del quadriciclo elettrico

Il Microlino Spiaggina si rifà il look: è stata presentata al Salone di Parigi la nuova versione del quadriciclo elettrico prodotto a Torino, con un look ancora più dinamico.

Il modello svelato nella Capitale francese è ispirato a beach car che hanno fatto la storia, come la Fiat 600 Jolly o la Citroen Mehari: il nuovo look è riconoscibile immediatamente grazie alla presenza del tetto in tela e le speciali combinazioni di colore sia per gli interni che per gli esterni.

Nuovo look per il Microlino Spiaggina al Salone di Parigi

Svelato in occasione del Salone dell’auto di Parigi 2024, Microlino Spiaggina è disponibile in due diverse verniciature: la Portofino Blue, un celeste con dettagli in bianco, e la Sardinia Sage con finiture verde salvia opaco e accenti in nero. Gli interni sono in bianco e blu oppure in grigio e marrone.

La pelle vegana, prodotta per l’uso su yacht e molto resistente all’umidità, si trova in tutte le versioni di questa beach ca r caratterizzata da un nuovo look. A Parigi il marchio torinese ha presentato anche il “Programma di Customizzazione Microlino” che permette agli acquirenti di scegliere tra un’ampia gamma di colori per gli esterni e tra vari dettagli estetici, al fine di poter personalizzare al meglio il quadriciclo.

Del programma ha parlato Oliver Ouboter, il fondatore di Microlino: “Con il Programma di Customizzazione Microlino vogliamo sfruttare i nostri punti di forza con la produzione in loco qui a Torino e offrire ai nostri clienti la massima libertà di design, qualcosa di totalmente inedito per questa categoria di veicoli”.

Powertrain e autonomia

Rispetto al modello base non ci sono cambiamenti per quanto riguarda il powertrain: anche la Microlino Spiaggina svelata nello stand presente al Salone di Parigi del 2024 è dotata di un motore elettrico da 12,5 kW. L’autonomia dichiarata della beach car è di 177 chilometri, con una velocità massima di 90 chilometri orari.

La batteria è agli ioni di litio da 10,5 kWh e si può ricaricare fino a 2,2 kW collegando il quadriciclo a una presta standard oppure a una colonnina delle stazioni di ricarica per auto elettriche.

Il quadriciclo svelato in occasione del Paris Motor Show 2024 è dotato di una scocca unibody in acciaio autoportante che migliora la sicurezza e il comportamento di guida rispetto al telaio tubolare di altri veicoli della sua categoria.

Il prezzo e la data di uscita

Il Microlino offre un’esperienza di guida senza pari nella categoria L6e (patente AM) e ridefinisce l’esplorazione urbana: gli interni spaziosi lasciano posto a due passeggeri e il bagagliaio è in grado di contenere una valigia da check-in e due valigie da cabina.

Ispirato ai leggendari veicoli da spiaggia come la Fiat 600 Jolly e la Citroen Mehari, il Microlino Spiaggina unisce l’estetica retrò e tecnologia moderna, creando un mix perfetto per l’uso quotidiano: nelle intenzioni della Casa sarà l’auto più alla moda delle mete vacanziere europee, come Portofino, St. Tropez o Ibiza.

Come annunciato sul sito ufficiale della Casa torinese, la prima edizione limitata del Microlino Spiaggina sarà disponibile a un prezzo di partenza di 24.990 euro. Il lancio è programmato per il 2025 con le prime consegne previste a inizio primavera.