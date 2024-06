Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Castagna Milano Castagna Milano offre la versione Spiaggina della Fiat Topolino

La storica Carrozzeria Castagna Milano torna a stupire con una reinterpretazione in chiave Spiaggina della piccola Fiat Topolino. Per cavalcare la moda delle minicar, lo storico nome, assegnato in origine alla Cinquina a causa delle dimensioni compatte, ha accompagnato il piccolo quadriciclo leggero lanciato sul mercato nel 2023. Presentato ufficialmente il primo giorno d’estate, il curioso esemplare derivato si declina in due versioni, entrambe affascinanti. Pronte a conquistare gli amanti del mare e del design d’autore, hanno un tocco unico e altamente ricercato.

Quando i ragazzi di Castagna Milano danno vita a un progetto lo fanno dopo aver analizzato in modo accurato i pro e i contro. Infonde un’eleganza senza tempo alle rispettive creazioni, così riesce ogni volta a meravigliare. Lavorato e impiegato in diverse essenze come mogano, teak, rovere e wengè, il legno dona al veicolo un fascino unico e subito riconoscibile. È palese il riferimento al mondo nautico, spesso preso di ispirazione dalla compagnia, attratta dalle soluzioni che trascendono le mode.

Doppia configurazione

La prima configurazione della Fiat Topolino by Castagna conserva le misure della soluzione originale, ravvivata da un look sportivo e dinamico. La seconda, allungata e dotata di un vano posteriore, richiama le linee della mitica 600 Oltre all’estetica inconfondibile, la simpatica full electric sottoposta alle cure degli specialisti vanta pure delle soluzioni tecniche avanzate. Le modifiche strutturali sono realizzate in alluminio ad alta resistenza, mentre per certi componenti la scelta è ricaduta sulla stampa 3D Organica con rinforzi in carbonio.

Fonte: Castagna Milano

La cura riposta nei dettagli è uno dei tratti distintivi di Castagna Milano e la Spiaggina non fa di certo eccezione. Di 30 centimetri, lo sbalzo posteriore incrementa la capienza del vano bagagli, i roll-bar assicura un’esperienza di guida sicura e confortevole, il telaio di sostegno regge la copertura in tessuto impermeabile, con protezioni laterali trasparenti.

Gli optional e il listino prezzi

In esclusiva per la versione lunga, dei gavoni sulle fiancate consentono di riporre gli oggetti in comodità. Infine, integrata negli elementi posteriori in legno, la doccetta è adatta a rinfrescarsi, reduci da una giornata al mare. I clienti interessati a personalizzare la Fiat Topolino Spiaggina hanno facoltà di inserire degli interessanti optional, tra cui il cesto di vimini per la plancia, i cerchi in lega cromati, il pavimento in sughero o compensato e il volante in legno. Solo il cielo è il limite di una chicca assoluta.

Fonte: Castagna Milano

Simbolico ponte di collegamento tra tradizione e innovazione, tra estetica e funzionalità, fa capire perché la realtà meneghina gode di una fama eccellente nel settore. “Milano, 21 Giugno 2024, primo giorno d’Estate, la TOPOLINO si mette il legno preferito e va al mare in versione corta e lunga finalmente una Spiaggina per tutti”, recita il claim, in occasione della première ufficiale. Il costo della trasformazione della versione corta parte da 25.000 euro, IVA esclusa. Invece, il costo dell’interpretazione lunga sale in modo considerevole, pari a 35.000 euro, sempre IVA esclusa.