Fonte: Ufficio Stampa Fiat Fiat Topolino, premio internazionale per lei

Fiat da qualche anno ha deciso di lanciarsi in un nuovo segmento di mercato: quello delle microcar. Una terra inesplorata e quasi vergine, che potrebbe offrire nuovi spunti di riflessione per tutti i costruttori. Con le strade cittadine che sono sempre più congestionate dal traffico e i parcheggi che latitano, il mercato delle mini-auto può davvero espandersi.

L’ingresso in Stellantis ha portato a collaborazioni di vario genere con gli altri Marchi del Gruppo. In particolare, sulla scorta dell’esperienze maturate da Citroen con l’Ami e dall’Opel con la Rocks-e, è arrivata nel 2023 la presentazione della Fiat Topolino. Più stilosa delle cugine, ha subito catturato l’occhio del pubblico con il suo look un po’ vintage.

Importante premio per la Topolino

Dopo i complimenti ricevuti però Fiat Topolino ha ottenuto anche un importante riconoscimento internazionale: il Best New Design 2024. Il premio in questione è arrivato nella categoria Minicar agli Autonis Awards, l’apprezzamento è giunto da parte dei lettori di Auto Motor Und Sport, una delle riviste automobilistiche tedesche più importanti a livello internazionale. Questo modello è stato selezionato per il suo mix di mobilità urbana e stile italiano.

La Fiat Topolino è emersa vincitrice grazie al 37,1% dei voti. Questo modello è stato pensato in particolare per i più giovani. Essendo un quadriciclo leggero, infatti, può essere guidato anche dai 14 anni di età ed ha una velocità massima di 45 km/h. Perfetto per gli spostamenti urbani è totalmente elettrico. Naturalmente il suo nome è un omaggio allo storico modello dell’Azienda torinese, la Fiat 500 Topolino, che fu commercializzata dal 1936 al 1955. All’epoca divenne una vera e propria icona italiana nel mondo e oggi rivive attraverso questa rivisitazione moderna.

Pensata per i giovani

Progettata per le strade urbane, la Fiat Topolino ha un raggio di sterzata stretto e il cambio automatico. Sotto il cofano c’è poi un motore elettrico da 6 kW (8,2 CV) che ha un’autonomia di 75 km con un’unica ricarica. Per quanto concerne la batteria da 5,4 kWh, invece, si ricarica in appena 4 ore usando una presa di corrente normale. All’interno questo modello si contraddistingue per uno stile minimal e strizzando un occhio sempre ai giovani, accanto al volante, ha un vano per inserire lo smartphone, così da poter gestire tutte le normali funzioni di infotainment che ha una vettura.

Per renderla fruibile ai massimi livelli, Fiat ha stretto una partnership anche con Unieuro da qualche mese. La Topolino, al momento, è venduta a 9.890 euro sia nella versione Dolcevita, che in quella chiusa. C’è poi anche una soluzione leasing a 48 mesi con un canone mensile che parte da appena 39 euro. Proprio come accaduto un anno fa, questo modello è stato grande protagonista anche ad EICMA 2024. Da tempo la nota manifestazione espositiva a due ruote sta dando spazio anche ai quadricicli e in particolare anche la Topolino ne sta facendo parte. Il premio vinto non fa altro che dare maggiore valore ad un progetto nel quale Fiat crede molto, che potrebbe aprire in futuro opportunità di espansione importanti, nell’ottica di una mobilità che bada sempre meno al lusso e di più alla praticità.