Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Topolino: come è fatta e il prezzo

Aprono ufficialmente gli ordini della Fiat Topolino Dolcevita, la versione a tetto aperto della minicar italiana. Dopo l’avvento della variante chiusa, i fan del Lingotto potranno mettere le mani pure sulla nuova affascinante versione. Che, fin dal nome, rende omaggio all’Italia, dove, fra l’altro, è avvenuta la presentazione, alla Fiera EICMA 2023.

Prezzo sempre accessibile

Rimane contenuto il prezzo di listino: 9.890 euro, alla portata anche di quei genitori desiderosi di regalarla ai loro figli. Infatti, la Fiat Topolino Dolcevita può essere guidata dai 14 anni in su, purché in possesso della patente AM. Questo perché è classificato come quadriciclo leggero, rientrante nella categoria L6e. Per il trasporto di un passeggero occorre, tuttavia, aver almeno compiuto i 16 anni, sempre con la stessa licenza di guida.

Laddove si preferisca un pagamento mensile, la Fiat Topolino Dolcevita è disponibile con un piano di leasing a 48 mesi, a partire da 39 euro mensili, previo acconto di 2.582 euro. La soglia d’accesso sarà ancora più bassa con gli incentivi auto 2024: già entro la fine di gennaio, dovrebbero essere noti i termini, come annunciato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Complice il tesoretto non utilizzato negli anni precedenti, l’importo totale stanziato sarà il più alto di sempre, dalla sua introduzione col Governo Draghi.

Tutto il processo d’acquisto in un’unica piattaforma

Sulla base delle comuni piattaforme e-commerce, la piccola torinese offre un processo di acquisto semplificato. Su un unico sito, completo di ogni informazione necessaria, l’utente riceve il supporto del team e-seller dedicato e delle concessionarie Fiat. Inoltre, i clienti hanno l’opportunità di visualizzare il veicolo in ogni singolo dettaglio, mediante un configuratore 3D.

Un’opzione per la guida di tutti i giorni nei centri urbani

Piccola, briosa e accessibile, la Fiat Topolino Dolcevita rappresenta un’ottima opzione nella guida di tutti i giorni nei centri urbani. Con uno sguardo al passato (Topolino rimanda allo storico soprannome della primissima 500), l’ultima novità è proiettata anche al domani. In che modo? Attraverso uno stile senza tempo e, soprattutto, un powertrain elettrico.

Heritage, innovazione ed eleganza si intersecano tra loro, dando vita a una driving experience gioiosa e liberatrice. Sui fasti del passato, nasce una vettura di indubbio carattere, che reinterpreta la 500 di ieri nello spirito della Dolce Vita e con elementi di design contemporanei. La configurazione open-top invita gli occupanti alla libertà, baciati dal sole e con il vento tra i capelli.

Autonomia fino a 75 km

Fedele all’impegno del Costruttore nei confronti della mobilità eco-compatibile, la Fiat Topolino Dolcevita dispone di una batteria leggera ed efficiente da 5,4 kWh, per un’autonomia fino a 75 km con una singola carica, effettuabile a casa, mediante una presa domestica standard, senza dover cercare una stazione aperta al pubblico.

Per quanto riguarda gli interni, la parola d’ordine è comfort. I capienti vani portaoggetti aiutano i passeggeri a sentirsi comodi, non appena saliti a bordo. Che si tratti di concedersi un giro lungo le pittoresche strade costiere o di navigare tra le vivaci vie cittadine, la Topolino Dolcevita incorpora lo spirito del design italiano e il perseguimento della joie de vivre.