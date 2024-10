Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota batte tutti: è leader del mercato globale

La corsa alla leadership del mercato delle quattro ruote è sempre molto serrata ma, da alcuni anni, il settore ha un padrone indiscusso. Toyota, infatti, continua a registrare vendite elevate, staccando nettamente la concorrenza. I dati relativi al 2023, considerando il mercato auto globale, conferma il ruolo di riferimento della Casa nipponica. Toyota continua a guidare la classifica dei costruttori, per numero di auto vendute. L’azienda è anche al primo posto della classifica dei marchi.

Toyota è leader del mercato globale

Il Gruppo Toyota è leader del mercato delle quattro ruote, per unità vendute, come confermano i dati relativi al 2023. L’azienda, che comprende il marchio Toyota oltre ad altri brand come Lexus e Daihatsu, ha venduto circa 11,2 milioni di unità in tutto il mondo, con un incremento su base annua significativo, pari a circa il +7%. Si tratta di una crescita sostanziale che conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Casa nipponica. A differenza di altri concorrenti, infatti, Toyota ha avviato una transizione elettrica graduale.

Da anni, infatti, l’azienda ha investito sulle tecnologie ibride (sia Full Hybrid che Plug-in Hybrid) andando a costruire la sua gamma elettrica, senza eccedere con il numero di modelli e riuscendo ad allinearsi con le richieste dei mercati. Toyota, inoltre, non ha abbandonato il mercato delle auto low cost, soprattutto in quei mercati dove le possibilità di spesa dei consumatori sono limitate. Per il futuro, l’azienda non rinucia a innovazioni legate alle auto a idrogeno.

Questa strategia ha permesso a Toyota di rafforzare la sua posizione sul mercato. Il Gruppo, grazie al brand Toyota, guida anche la classifica dei marchi (con oltre 9 milioni di unità vendute). Nessun altro brand al mondo riesce ad avvicinarsi ai numeri di Toyota che oggi è sempre di più un punto di riferimento del mercato globale delle quattro ruote. L’azienda nipponica è nettamente più avanti del Gruppo Volkswagen, che sta attraversando una profonda crisi e che si ferma a poco più di 9 milioni di unità vendute.

I risultati in Europa

Il mercato europeo, dove la concorrenza dei costruttori locali (come Volkswagen, Stellantis e Renault) è molto forte, non è il principale mercato di Toyota. La Casa nipponica, però, riesce a ritagliarsi uno spazio di primo piano. Nel corso del 2023, infatti, Toyota ha venduto 888 mila unità sul mercato europeo (considerando UE, Regno Unito e Paesi Efta) con una crescita del +10,2% su base annua e una quota di mercato del 6,9%. Nel nostro continente, l’azienda è stata il sesto gruppo per unità vendute.

Nel corso dei primi 9 mesi del 2024, però, Toyota ha accelerato, con un incremento delle vendite del +12,3% (a fronte di un mercato che cresce solo del +1%). Questo dato ha permesso alla Casa di raggiungere la quinta posizione sul mercato, alle spalle di Volkswagen, Stellantis, Renault e Hyundai e davanti a BMW.

Molto buoni anche i dati di Toyota in Italia: nel nostro Paese, infatti, l’azienda ha venduto 102 mila unità con un incremento del +7,4% su base annua (nel confronto tra 2023 e 2022). La Casa è stata il quarto gruppo in Italia per volumi di vendita. Il 2024, al termine dei primi 9 mesi, si è concluso con numeri record per l’azienda nipponica in Italia, con 96 mila unità vendute e una crescita del +29% su base annua, a fronte di un mercato che cresce di appena 2 punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.