Toyota fa segnare dati da record nel 2024 in Italia. In particolare il marchio nipponico vola con le proprie ibride che si prendono una grossa fetta del mercato nostrano

Toyota si lascia alle spalle un grande 2024

Il 2024 non è stata una bella annata per il mercato dell’auto. Quasi tutte le Case hanno fatto registrare dati al ribasso in fatto di vendita e diversi marchi importanti di componentistica hanno dovuto alzare bandiera bianca e dichiarare bancarotta. Le auto elettriche, almeno per il momento, non sembrano riscontrare un grosso successo in alcuni Paesi come ad esempio l’Italia. Questo perché mancano le infrastrutture, c’è tanta disinformazione su questa tecnologia e soprattutto i costi delle BEV sono ancora sensibilmente più alti rispetto a quelli delle auto a benzina o diesel.

Non tutti i brand però hanno pagato così tanto la crisi. Il 2024 in Italia, per Toyota, per esempio, è stato stellare. Il brand nipponico, insieme alla sua controllata Lexus hanno fatto segnare oltre 135mila immatricolazioni con una quota di mercato pari al 7,7%. In particolare Toyota è risultato essere al primo posto tra gli importatori sul mercato totale e nelle Passenger Car con oltre 123mila immatricolazioni. La Casa giapponese fa quindi segnare una quota di mercato record del 7,9% che passa al 9,7% tra i privati.

I modelli che trainano il mercato

A trainare le vendite ci hanno pensato in maniera particolare i modelli della piattaforma TNGA-B che hanno fatto segnare oltre il 10% di quota nei loro rispettivi segmenti. Stiamo parlando di Aygo X, Yaris e Yaris Cross. Toyota però si posiziona al secondo posto anche nel segmento C SUV con la Corolla Cross e la C-HR. In particolare quest’ultimo, dal 2024 anche con motorizzazione Plug-in Hybrid, grazie ad oltre 16mila immatricolazioni è costantemente in Top 3 nel segmento di riferimento.

Per quanto concerne il Full-Hybrid, Toyota è “padrona” del mercato con oltre il 50% di quota con Yaris, Yaris Cross e la nuova C-HR. Anche nel campo del lusso però l’azienda nipponica si difende bene grazie al marchio Lexus, che con 6.100 immatricolazioni e +62% rispetto al 2023 ha fatto segnare il miglior risultato di sempre in Italia, con una quota di mercato del 2,1%, in crescita rispetto a un anno fa dello 0,8%.

In particolare, tra i modelli di maggiore successo va segnalato il Lexus NX che ha fatto registrare circa 2.100 immatricolazioni. Toyota però ha ottenuto ottimi risultati anche per quanto concerne i veicoli commerciali con il marchio Toyota Professional, che ha chiuso l’annata con oltre 6.700 immatricolazioni e una quota record del 3,6% nei commerciali leggeri. In particolare la famiglia PROACE ha fatto segnare un incremento di volume del 25% rispetto allo scorso anno.

Un futuro ibrido, elettrico ed anche ad idrogeno

Grande soddisfazione da parte dei vertici del marchio giapponese, in particolare l’ad di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli, ha rimarcato che i tempi sono maturi per il brand per ampliare nel 2025 la quota di mercato della propria offerta commerciale ibrida ed elettrica, non dimenticando anche l’idrogeno citato dallo stesso Santilli. Proprio l’azienda nipponica è una di quelle che da tempo sta spingendo forte anche su questa tecnologia.

Infine KINTO One, azienda del Gruppo, che si occupa di noleggio a lungo termine dei veicoli Toyota e Lexus, con oltre 20mila vetture circolanti ha fatto registrare una crescita del 25% rispetto al 2023. Il servizio è stato esteso anche alle auto usate con KINTO One Usato. Con KINTO Flex, invece, è stato avviato il programma di noleggio mensile a medio termine, che in poco più di un anno dal lancio ha fatto segnare 92 punti di consegna e 530 veicoli in flotta. A questi servizi si aggiungono poi: KINTO Share (car sharing), KINTO Join (car pooling) è KINTO Go (app di mobilità multimodale, che permette diverse soluzioni).