Toyota Yaris Cross 2024: prezzi e allestimenti

Toyota dichiara aperti gli ordini riguardanti la gamma Yaris Cross 2024. Tanta l'attesa verso un modello apprezzato e che si è fatto strada sul mercato in modo strepitoso. La nuova versione porta in dote un significativo numero di miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e design, tutti elementi utili per cercare di mantenere la Yaris Cross ai vertici della categoria nel competitivo segmento B-SUV, quello più venduto in Italia.