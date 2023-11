Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Successo senza eguali per Toyota Yaris Cross: nuovi aggiornamenti

Toyota Yaris Cross è una delle vetture più popolari sul mercato. La Yaris “standard” la conosciamo tutti, la piccola di Casa, che da anni attrae la clientela sul mercato internazionale, tanto da diventare praticamente un “brand nel brand”. Uno dei modelli più apprezzati e acquistati dal pubblico da sempre, che nel 2021 è stato lanciato nella sua primissima versione Cross. Non ce lo aspettavamo, eppure Toyota ha sfruttato abilmente l’immagine di Yaris per crearne una variante SUV compatto, che continua a piacere. Già nel suo primo anno di vendita l’auto è stata nominata World Urban Car.

Le novità in gamma

Oggi Toyota ha deciso di apportare una serie di miglioramenti, concentrati sulle principali motivazioni di acquisto dei clienti nel segmento, assicurando che Yaris Cross mantenga il suo appeal a 360 gradi. Tra le novità proposte sicuramente ci saranno prestazioni più elevate grazie al propulsore Full Hybrid, ma anche una guida più sicura e semplice con i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate più efficienti.

E non è ancora tutto, perché la Casa offre ai clienti una user experience totalmente digitale e dettagli stilistici che ne esaltano lo stile urbano moderno. La sua introduzione completa il rinnovamento della gamma di compatte Toyota con le nuove Aygo X e Yaris e prende parte alla nuova famiglia Yaris insieme alla Hatchback e alla GR Yaris.

Performance e potenza

La Yaris Cross si affianca alla nuova Yaris con l’offerta di propulsori “dual hybrid” adottando la tecnologia Full Hybrid-Electric del brand di quinta generazione, che propone un nuovo powertrain, “Hybrid 130”. Questo offre una scelta più ampia ai nuovi clienti del segmento B-SUV, senza compromessi in termini di prestazioni.

Il sistema Full Hybrid da 1.5 litri oggi è dotato di un nuovo powertrain che presenta un motore-generatore elettrico (MG1) più grande e potente. Questo, insieme alle regolazioni dell’unità di controllo della potenza (PCU), offre un aumento del 14% della potenza totale del sistema, da 116 CV/85 kW a 132 CV/97 kW. Allo stesso tempo, la coppia del motore MG2 è stata aumentata su tutta la fascia di regimi, con un incremento massimo del 30% da 141 a 185 Nm. L’auto offre così un’accelerazione più brillante, scattando da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi e da 80 a 120 km/h in 8,9 secondi. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, l’impatto è modesto: 103-122 g/km.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Le prestazioni del motore termico, del motore elettrico e della batteria ibrida sono state migliorate nell’Hybrid 130 e, grazie anche a un livello di coppia più elevato, l’auto ha un feeling più coinvolgente e dinamico, con prestazioni di accelerazione e decelerazione che incrementano il piacere di guida.

Guida silenziosa e confortevole

Toyota ha aggiunto alla sua Yaris Cross nuovi elementi che mirano a ridurre il rumore e le vibrazioni. Partiamo dalla la rumorosità del motore: è stato aggiunto un ammortizzatore a smorzamento variabile al supporto motore sul lato sinistro, è stato poi montato un risonatore sul condotto di aspirazione, cambiato il pannello fonoassorbente del cruscotto e aggiunto uno strato di feltro in più al pannello superiore del cofano. Inoltre l’auto oggi viene creata con vetri più spessi, per attutire meglio mitigare il rumore delle gomme e del vento.

L’esperienza digitale a bordo

La Casa ha introdotto una digital user experience nuova, che migliora connettività, intrattenimento e accesso alle informazioni da parte dell’utente. Sulla nuova Yaris Cross è stato modificato il digital cockpit, oltre all’aggiunta di un sistema multimediale più potente, più reattivo e con più funzioni. I display hanno dimensioni ai vertici della categoria: 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale.

Il sistema multimediale Toyota Smart Connect è progettato per un uso facile e intuitivo con una risposta più rapida agli input. È dotato di riconoscimento vocale potenziato e più reattivo e di un assistente vocale di bordo “Hey Toyota” di ultima generazione. La connettività è semplice, con l’integrazione wireless dello smartphone sia per Apple CarPlay che per Android Auto. La Yaris Cross oggi offre la sicurezza della Smart Digital Key. Collegata all’app MyT, permette a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo con lo smartphone. La chiave digitale può essere usata per bloccare, sbloccare e avviare il veicolo.

Dotazioni di sicurezza

La nuova Toyota Yaris Cross è dotata di equipaggiamenti e caratteristiche di sicurezza attiva e passiva in grado di eliminare lo stress dalla guida. Il pacchetto Toyota T-Mate offre tutte le funzionalità avanzate che rendono una vettura più sicura e più facile da guidare e parcheggiare. Sull’auto sono stati aggiunti i nuovi sistemi Toyota Safety Sense e un nuovo sistema multimediale e modulo di comunicazione dati (DCM).

Il sistema di telecamere e radar di ultima generazione permette di eseguire scansioni più lunghe e più ampie rispetto a prima, per rilevare i rischi di incidenti in modo più preciso. L’Assistenza Proattiva alla Guida (PDA) è un’altra nuova funzione, progettata per aiutare a evitare i tipici rischi di incidente quando si guida a bassa velocità. L’auto dispone inoltre del nuovo Sistema di Arresto di Emergenza (EDSS), che supporta il conducente in caso di malore o incapacità. Se rileva che il conducente non ha effettuato alcun input per un certo periodo di tempo, emette un segnale acustico e, in assenza di reazione, l’auto si ferma gradualmente.

Oltre alle funzioni extra, la nuova Yaris Cross beneficia di aggiornamenti alle sue consolidate caratteristiche Toyota Safety Sense. Il Cruise Control Adattivo (ACC) è stato rivisto per rispondere più rapidamente e operare con un feedback più naturale. Sono stati aggiunti nuovi sistemi all’ACC per sorpassi più sicuri. L’Avviso di Cambio Corsia (LDA) ora riconosce quando il conducente è uscito dalla corsia mentre cerca di evitare un ostacolo, il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia (LTA) è stato regolato in modo che le sue prestazioni abbiano un feedback più naturale.

La nuova Premiere Edition

Toyota propone la sua Yaris Cross con una serie di rinnovamenti che ne aumentano ulteriormente l’appeal. Un’auto che ha fatto breccia nel cuore dei clienti sin dal momento del lancio sul mercato, avvenuto ormai più di due anni fa. Un SUV compatto e maneggevole, perfetto anche per la guida in città, oltre che per i lunghi viaggi in famiglia.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Oggi la Casa propone un nuovo esclusivo allestimento, la Premiere Edition, offerto in un’esclusiva nuova verniciatura Urban Khaki bi-tone e con nuovi cerchi in lega da 18 pollici grigio scuro, lavorati a cinque razze, che ne esaltano l’aspetto dinamico e robusto.

Per quanto riguarda invece gli interni, troviamo le cuciture dei rivestimenti e le modanature sul cruscotto e sulle portiere in abbinamento con il colore della carrozzeria. Anche il rivestimento dei sedili è stato rinnovato con un nuovo motivo ed è stato introdotto un morbido rivestimento inferiore del cruscotto su tutti gli allestimenti. La nuova colorazione Juniper Blue è ora disponibile su una selezione di allestimenti della gamma. Non abbiamo ancora i dettagli riguardanti la commercializzazione del veicolo in Italia, per il momento Toyota ha dichiarato che le prenotazioni partiranno in questo mese in alcuni mercati selezionati. I prezzi di listino saranno comunicati a breve, per il momento sappiamo che il modello attuale di Yaris Cross costa a partire da circa 28.000 euro.