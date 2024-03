La Toyota GR Yaris si mostra al pubblico italiano in occasione del Rally del Ciocco. Per la vettura nipponica si tratta di un significativo salto di qualità

La Toyota GR Yaris debutta in Italia al Rally del Ciocco

Toyota mattatrice al Rally del Ciocco. La Casa delle Tre Ellissi conferma il programma sportivo 2024, con novità in anteprima nazionale: le Toyota GR Yaris MY2024 nelle versioni Circuit e Rovanpera. Forte di una livrea esclusiva, un differenziale posteriore su misura e uno spoiler regolabile in carbonio, quest’ultima rende tributo a Kalle Rovanperä.

Lui e il compagno di team, Sébastien Ogier, sono reduci da una stagione formidabile nella formazione nipponica e, per rendere loro tributo, l’azienda ha pensato di dedicare due limited edition. Il reveal nella nostra penisola ha confermato il via alle vendite: mentre la Circuis costa 52.000 euro, le Ogier e Rovanpera sono offerte a 75.000 euro.

Sogni di gloria

La divisione italiana, con Giandomenico Basso al volante e Lorenzo Granai in veste di copilota, avrà il compito di tenere alta la bandiera della compagnia, abituata a eccellere nelle competizioni. Dal Rally del Ciocco al Rallye Sanremo, il campionato si snoderà su sette appuntamenti, affrontati sulla GR Yaris. Da consuetudine, il Costruttore punterà a lasciare di stucco i fan. Il team di tecnici crede di aver compiuto un ottimo lavoro; di conseguenza, guarda in alto, consapevole di mettere a disposizione dell’equipaggio le risorse idonee.

Attraverso la quarta edizione della GR Yaris Rally, il marchio nipponico ribadisce il proprio impegno nel motorsport. Il montepremi supera i 300.000 euro, con i vincitori della classifica assoluta e della categoria Under 23 che avranno l’opportunità di correre per la squadra Toyota Gazoo Racing Italy il prossimo anno.

Scendendo nel dettaglio della new entry nella gamma Toyota, il veicolo preparato è un manifesto della propensione a bolidi di volta in volta migliori. La ricerca incessante di standard eccellenti ha permesso di dare vita a una “instant classic” in piena regola. Tra le principali novità, spiccano l’incremento di potenza a 280 CV, una carrozzeria irrigidita, un rinnovato sistema di gestione della trazione e un cockpit riconcepito ad hoc. Inoltre, si è implementato il nuovo cambio automatico GR-DAT8. L’attitudine grintosa è stata traslata pure nelle edizioni speciali Ogier e Rovanpera.

Un laboratorio per il miglioramento

“Insieme alle competizioni mondiali, dove Toyota è protagonista nel WRC, WEC e W2RC, le attività del motorsport gestite a livello nazionale da Toyota Motor Italia con il Toyota Gazoo Racing Italy – diretto da Tobia Cavallini – hanno la finalità di essere un laboratorio per il miglioramento continuo del prodotto e lo sviluppo delle competenze delle persone coinvolte”, ha dichiarato Christian Mohorovicich.

Il Direttore Marketing Toyota Italia ha quindi aggiunto: “In questo senso non poteva esserci luogo migliore del Rally del Ciocco per l’anteprima nazionale della GR Yaris ed il debutto della nostra Rally2 al CIR, a dimostrazione di quale sia il nostro impegno per progettare auto sempre migliori e più divertenti da guidare”.

“Allo stesso tempo – ha concluso Cavallini –, attività sportive come la GR Yaris Rally Cup, ormai alla sua quarta edizione – e che vedrà il debutto il prossimo mese di aprile nella tappa di Alba – contribuiscono ad aumentare la notorietà di Toyota come brand capace di affermarsi nelle competizioni più impegnative e ad allargare la fan base anche tra gli appassionati del motorsport, migliorando la percezione generale del brand sul grande pubblico”.