La nuova MG3 Hybrid+ è pronta a prendere in mano il segmento delle utilitarie in Italia, grazie a contenuti di grido e un prezzo più che accessibile

MG3 Hybrid+ è l’ultima utilitaria che arriva dalla Cina, grazie alla Saic, ed è pronta a conquistare la platea italiana. Qualcuno mormora già che questo innovativo modello possa essere la “Fiat Punto” del futuro, per stile, qualità ed economicità. Non è un caso che la MG3 venga offerta a un prezzo di listino molto competitivo, come spiegheremo più avanti. Intorno a lei ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un successo fragoroso.

“Con MG3 Hybrid+ arriviamo sul mercato con il primo ibrido MG, un full hybrid che definiamo + (plus) perché ci permette di alzare gli standard di una tecnologia che nel nostro mercato ha raggiunto livelli incredibili e continua a crescere“, afferma Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy che aggiunge ”MG3 Hybrid+ è un prodotto di grande importanza per il nostro mercato, oltre il 20% delle vetture in Italia è di segmento B e all’interno di esso almeno il 40% sono hatchback, un motivo determinante per considerare MG3 Hybrid+ la chiave per salire sul podio. Una city car dai contenuti straordinari che permetterà a MG di rafforzare la presenza sul mercato italiano e crescere ancora verso un nuovo traguardo del 3% di market share”, conclude Bartolomeo.

Il sistema full hybrid della MG3 Hybrid+

Sulla nuova MG3 Hybrid+ debutta il primo sistema ibrido non plug-in del marchio cinese di origine britannica. Questo sistema è composto da cinque elementi: motore endotermico, trasmissione, batteria, motore elettrico e generatore. Il sistema di propulsione MG Hybrid+ garantisce alla MG3 un comportamento brillante: accelerazione 0-100 km/h in meno di 8 secondi. In autostrada, invece, si può verificare anche l’accelerazione da 80 a 120 km/h in soli 5 secondi.

Con una potenza di sistema che raggiunge i 143 kW (195 CV), la MG3 Hybrid+ offre consumi molto interessanti: 4,4 l/100 km ed emissioni di 100 g/km di CO 2 . Inoltre, la batteria da 1,83 kWh consente un’elevata autonomia di guida in modalità solo elettrica, con un impatto positivo sull’efficienza. Nel dettaglio, la nuova utilitaria di MG è dotata di un motore a benzina da 1,5 litri da 75 kW (102 CV) e di un motore elettrico da ben 100 kW (136 CV), oltre che di un generatore separato per fornire l’energia nelle fasi di maggior impegno del powertrain.

A seconda delle condizioni di carica, accelerazione e velocità, la MG3 Hybrid+ offre le seguenti modalità di funzionamento del sistema:

EV , funzionamento solo elettrico subordinato allo stato di carica della batteria, disponibile fino a 50 km/h;

, funzionamento solo elettrico subordinato allo stato di carica della batteria, disponibile fino a 50 km/h; Serie , il motore termico eroga potenza al generatore, che alimenta il motore elettrico per la trazione, tra 50 e 80 km/h;

, il motore termico eroga potenza al generatore, che alimenta il motore elettrico per la trazione, tra 50 e 80 km/h; Serie e Ricarica , guida in serie, permette al generatore anche di ricaricare la batteria quando lo stato di carica è basso, tra 50 e 80 km/h;

, guida in serie, permette al generatore anche di ricaricare la batteria quando lo stato di carica è basso, tra 50 e 80 km/h; Guida e Ricarica , il motore termico, unito al cambio a tre velocità, trasferisce direttamente la potenza alle ruote, mentre carica anche la batteria attraverso il generatore.

, il motore termico, unito al cambio a tre velocità, trasferisce direttamente la potenza alle ruote, mentre carica anche la batteria attraverso il generatore. Parallelo, sia il motore termico che il motore elettrico trasmettono potenza alle ruote.

Composizione motore MG3 Hybrid+

Il motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri a ciclo Atkinson, sviluppa 75kW (102 CV) e offre un’efficienza termica molto elevata, pari al 41%. In combinazione con il motore elettrico da 100 kW (136 CV), il sistema Hybrid+ fornisce diversi livelli di potenza a seconda dei giri motore. Il motore termico è abbinato a un cambio automatico a tre rapporti, che consente un’esperienza di guida efficiente e piacevole, mantenendo basse le rumorosità di bordo. Il guidatore può personalizzare la risposta della MG3 scegliendo tra tre modalità di guida: Eco, Standard e Sport.

La vettura è progettata su un telaio in cui è stato massimizzato l’utilizzo di nuovi componenti ad altissima rigidità, mentre le sospensioni sono state pensate per abbassare il peso e migliorare l’aderenza, anche durante la guida più coinvolgente. Grazie alla parte elettrica molto sviluppata, il sistema ibrido consente un’alta percorrenza in modalità totalmente elettrica, con impennamento dell’ottimo comfort acustico. Gli ingegneri si sono concentrati sui supporti del motore e delle sospensioni, sui materiali fonoassorbenti e sulla progettazione della trasmissione per ridurre i livelli di NVH (Noise, Vibration, Harshness), contenendo il rumore, le vibrazioni e la percezione delle asperità della strada e offrire un’esperienza di guida di livello premium.

Equipaggiamento molto ricco

La nuova MG3 Hybrid+ offre uno spazio interno per gli occupanti ergonomico, con ben venticinque vani portaoggetti e un bagagliaio ai vertici della categoria delle vetture ibride di segmento B. L’abitacolo è moderno e lo si nota dal cockpit a doppio schermo. Il guidatore ha a disposizione uno schermo digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment centrale con display touch da 10,25 pollici. Gli ingegneri MG hanno lavorato sulla grafica e sulla reattività dei due schermi, mentre sulla console centrale è stata mantenuta una serie di controlli con tasti a pianoforte per aumentare la sicurezza e la praticità durante la guida.

Sulla vettura sono presenti di serie:

il climatizzatore;

l’impianto audio con connessione Bluetooth;

quattro porte USB;

i sensori di parcheggio posteriori;

la telecamera.

I livelli di allestimento superiori aggiungono rivestimenti “leather-free”, accesso senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldati e telecamera a 360 gradi. L’auto dispone anche di sistemi di sicurezza (ADAS) pregiati, come

il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW);

(LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW); il cruise control adattivo (ACC) anche con funzione di intelligent cruise assist (ICA), l’avviso di collisione anteriore (FCW);

(ACC) anche con funzione di intelligent cruise assist (ICA), l’avviso di collisione anteriore (FCW); il sistema di assistenza al traffico (TJA).

Il prezzo della MG3 Hybrid+

Per il lancio della nuova utilitaria MG ha stabilito un’offerta accattivante, con un listino a partire da 19.990 euro per la versione di ingresso, la MG3 Hybrid+ Standard. La versione Comfort, invece, sale a un prezzo di 21.490 euro per arrivare ai 23.490 euro della versione Luxury. Tutte e tre le versioni sono oggetto di una promozione e possono beneficiare degli incentivi auto, l’ecobonus, di Stato che potrebbero esordire tra poche settimane.

Per chi sceglie il finanziamento MG Boost, su tutti gli allestimenti è disponibile un’offerta con rata mensile di 99 euro, che consente alla versione Luxury di avere lo stesso canone della Standard e della Comfort. Insomma, MG3 è pronta a stravolgere il settore delle utilitarie in Italia, andando a riempire il vuoto lasciato dall’addio della Fiat Punto diversi anni fa.