Tra le novità più attese al Salone di Ginevra 2024 c’è il debutto mondiale della nuova MG3 Hybrid Plus, che arriverà sul mercato europeo entro l’anno. La hatchback ibrida non sarà l’unica novità svelata dai brand della galassia SAIC: lo storico Salone ospiterà infatti il debutto mondiale di un nuovissimo brand, IM.

L’acronimo sta per Intelligent Mobility: il brand premium debutterà ufficialmente in Europa nel 2025, ed è rappresentato a Ginevra dall’elegante berlina elettrica IM L6.

Salone di Ginevra, la MG3 Hybrid Plus in anteprima

La presentazione in anteprima mondiale della nuova MG3 Hybrid Plus è prevista per la giornata di oggi. Quasi in controtendenza, il brand di Birmingham (acquisito dal colosso cinese SAIC nel 2007) giunge tra gli stand del Salone di Ginevra con un’ibrida. Si tratta di un modello importante, in arrivo per i clienti europei per la prima volta nel 2024, che rappresenta una pietra miliare nello sviluppo dei propulsori MG nonché la nuova entry level del marchio: è la prima vera opportunità di guidare una MG puramente ibrida.

La nuova MG3 è equipaggiata con un motore quattro cilindri 1.5 aspirato a ciclo Atkinson e due unità elettriche, e dispone di una potenza complessiva di 194 CV. Negli interni, la hatchback può vantare una plancia con un doppio display in tipico stile cinese, con il quadro strumenti digitale da 7″ e il touchscreen dell’infotainment da 10,25″.

“La MG3 è in grado di offrire un mix di prestazioni, economia, valore e tecnologia che per una compatta ibrida di segmento B rappresenta davvero lo stato dell’arte”, ha dichiarato Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy. “Siamo certi che i clienti sapranno apprezzare questa vettura, ricca di contenuti e allo stesso tempo estremamente pratica”, ha detto Bartolomeo, “sarà una sfida significativa per l’importanza che riveste per il mercato ma siamo convinti che MG3 abbia le carte in regola per essere un’auto di successo”.

La nuova MG3 Hybrid Plus non sarà sola: con lei, a Ginevra, anche l’ammiraglia elettrica Cyberster, di cui saranno svelate le nuove straordinarie scelte cromatiche.

Il debutto globale del nuovo brand premium IM

Oltre alla MG3, il gruppo SAIC presenterà a Ginevra anche un nuovissimo brand: IM (Intelligent Mobility), che dal 2025 offrirà ai clienti europei veicoli elettrici premium tecnologicamente avanzati. IM è il nuovo marchio con cui SAIC esplorerà le potenzialità dell’approccio new-premium: le vetture IM saranno BEV intelligenti di fascia alta che andranno ad affiancare i modelli più mainstream di MG.

Il cuore della filosofia IM è rappresentato dalla piattaforma tecnologica avanzata per l’assistenza e il controllo della guida (ADAS), con soluzioni Lidar capaci di ricostruire la realtà stradale ad altissima definizione e servizi intelligenti di connettività. IM arriverà in Europa il prossimo anno: il suo concetto di new-premium si concentrerà su SUV di grandi dimensioni e berline executive come la IM L6, l’elettrica che segna la prima apparizione globale del brand.

La nuova IM L6 è creata per combinare prestazioni straordinarie (con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi) e un’autonomia eccezionale: nel ciclo WLTP, IM L6 con batteria agli ioni di litio raggiunge i 600 km di autonomia, per arrivare a 800 km con batteria allo stato solido – un unicum sul mercato, sottolinea la Casa.