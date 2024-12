Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa SAIC Quest'auto ibrida plug-in ha stabilito un record sui consumi

Il mondo intero sta attraversando da diversi anni una profonda crisi economica. Una situazione che negli ultimi anni, a causa del Covid, è solo peggiorata. Anche il mercato dell’auto naturalmente ha subito la cosa sotto vari punti di vista. Per questi motivi, di recente, si è posta sempre maggiore attenzione sull’ambiente e sulle fonti di energia rinnovabili. Lo sfruttamento delle risorse del pianeta, infatti, sta portando al collasso il mondo. L’automotive ha deciso di aprirsi all’elettrico, cercando progressivamente di abbandonare i motori termici.

La cosa però non sta incontrando il gradimento unanime del mondo politico. Le Case costruttrici, invece, continuano ad investire sulla transizione ecologica con nuovi modelli dalla tecnologia sempre più raffinata. Inevitabilmente, al centro dei progetti di molti Brand, c’è anche la questione consumi. Oggi un cliente che acquista un’auto vuole ridurre al minimo le spese da sostenere nell’utilizzarla. Per questo motivo si sta provvedendo a sviluppare motori elettrici e ibridi, capaci di percorrere grandi distanze con pochi rifornimenti.

Un’auto dall’autonomia quasi infinita

Tante di queste nuove idee stanno arrivando anche dalla Cina, che come sappiamo è stata tra i primi paesi a muoversi nella direzione dell’elettrico. In particolare, è notizia di queste ore, che Roewe, Casa di proprietà del gigante cinese SAIC, avrebbe stabilito il primato per quanto concerne la distanza più lunga mai percorsa da un’auto ibrida plug-in senza fare rifornimento. La vettura in questione avrebbe percorso la bellezza di 2.208 km.

A cogliere questo importante record ci ha pensato la Roewe D7 DMH, una berlina che è stata immessa sul mercato in Cina lo scorso anno. Sotto il cofano di quest’auto c’è un motore a benzina aspirato da 1,5 litri, che sprigiona una potenza di 112 CV, c’è poi un propulsore elettrico che eroga altri 201 CV, per un totale di 313 CV. L’auto in questione, durante i test effettuati, ha percorso tutti i tipi di strade, passando su ghiaia, terra, neve, ghiaccio e asfalto bagnato.

Come hanno ottenuto il primato

Ha anche affrontato diverse situazioni a livello di altitudine toccando sino ai 1.600 metri. La temperatura minima registrata, invece, è stata di -8 gradi. Insomma questa D7 DMH è stata messa decisamente alla prova e nonostante ciò ha tenuto un consumo medio di appena 2,49 litri ogni 100 km. Il risultato ottenuto è stato così importante da essere certificato come nuovo Guinness World Records.

La sfida si è articolata in quattro giorni ed è cominciata a Lanzhou. L’auto nel suo percorso è poi passata per Jiayuguan, Dunhuang, e Turpan, mentre la prova si è conclusa a Urumqi. Grazie al sistema innovativo DMH Super Hybrid System, il veicolo ha saputo gestire i consumi alla perfezione cogliendo questo importante traguardo. Attraverso un comunicato Roewe, insieme a SAIC, ha anche annunciato che per il futuro è pronta ad impegnarsi nella costruzione di auto che siano incentrate sull’utente. L’idea è quella di creare auto sempre meno inquinanti, ma anche più tecnologiche, in grado di gestire varie situazioni. In fondo l’altro tema sul quale tanti Costruttori stanno spingendo è anche l’AI e la guida autonoma, che alcuni Marchi come Tesla puntano ad implementare a breve sulle loro auto.