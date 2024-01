MG Cyberster 100% elettrica: il futuro sportivo di MG tocca l’Italia nel Tour “Charging into the Future”

La nuova era dell’automobilismo sportivo elettrico è iniziata. Attesa finalmente finita per gli amanti delle auto sportive: MG ha svelato la sua ultima creazione, la Cyberster, durante il Tour “Charging into the Future”. La roadster elettrica britannica ha fatto il suo trionfale ingresso sul territorio italiano, attraverso un viaggio mozzafiato che ha catturato l’immaginazione di appassionati e curiosi lungo ogni tappa del suo percorso.

Partendo dalla sua prima apparizione pubblica a Milano AutoClassica il 17 novembre, la MG Cyberster ha solcato le strade d’Italia, mostrando il suo design audace e innovativo.

Il viaggio della Cyberster rappresenta non solo l’avventura intrapresa, ma anche un viaggio simbolico che attraversa tre continenti e 23 paesi, per un totale di 15.000 km, dalla partenza da Londra fino alla destinazione finale, Shanghai. Un test di resistenza per la vettura, ma anche la visione di MG per il futuro, celebrando i suoi 100 anni di storia e il suo ritorno alle radici delle auto sportive.

I gemelli Hugo e Ross Turner, veri avventurieri esperti, hanno guidato la Cyberster durante questo viaggio epico, portando con sé non solo l’esperienza di guida, ma anche un’impronta tangibile dell’esplorazione geografica, tecnologica e umana.

Ma la Cyberster non è solo un veicolo di storia e avventura. È l’incarnazione della filosofia di design di MG, abbracciando gli elementi iconici del passato della casa automobilistica e combinandoli con caratteristiche innovative. Il suo design all’avanguardia, con il cofano allungato, il muso basso e le linee sinuose, rappresenta un tributo alla tradizione di MG, mentre le nuove caratteristiche, come le porte ad apertura verticale e il design posteriore Kammback, aggiungono un tocco di modernità e innovazione.

La due posti, due porte, aperta e prestazionale, segna il ritorno atteso di MG alla produzione di auto sportive, promettendo emozioni di guida esaltanti grazie al silenzioso motore elettrico ad alte prestazioni e a un abitacolo moderno dotato di soluzioni tecnologiche avanzate.

Il tour della MG Cyberster ha segnato un momento epocale per gli appassionati di auto sportive, aprendo le porte a un futuro entusiasmante e sostenibile. Con la sua combinazione di design intramontabile e tecnologia all’avanguardia, la Cyberster promette di essere una pietra miliare nel panorama delle auto sportive elettriche, incarnando l’innovazione e l’eccellenza che sono sempre stati distintivi di MG.