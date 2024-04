Chi può circolare a Roma nella nuova ZTL Fascia Verde?

Fonte: Freepick Roma Fascia Verde

Da lunedì al sabato, 24 ore su 24, Roma sta vivendo una nuova era della mobilità urbana con l’entrata in vigore dell’ordinanza n. 115 del 31 ottobre 2023, prorogata al 2024, che istituisce la Zona a Traffico Limitato (ZTL) Fascia Verde. Questa ordinanza impone restrizioni al traffico veicolare, mirando a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita nella capitale.

Fascia Verde a Roma: quali veicoli possono circolare?

Secondo le disposizioni dell’ordinanza, è vietato accedere, circolare e sostare nella Fascia Verde di Roma agli autoveicoli a benzina Euro 2 e precedenti, nonché ai diesel Euro 3 e precedenti. Tuttavia, alcune deroghe sono previste, tra cui quella per gli autoveicoli con impianto bi-fuel, che utilizzano esclusivamente GPL e/o metano.

Per garantire il rispetto di queste disposizioni, il Comune di Roma sta attuando una serie di misure, tra cui l’installazione di varchi elettronici dotati di telecamere. Questi varchi, che si prevede saranno attivati nel corso del 2024, saranno in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in transito e determinare la classe ambientale di ciascuno, verificando in tempo reale se possiedono i permessi necessari per circolare.

Cosa possono fare i residenti?

L’imminente entrata in vigore di queste restrizioni solleva una questione urgente, soprattutto per i residenti: come adattarsi in modo conveniente? Una soluzione praticabile emerge nella trasformazione dei veicoli in bi-fuel, utilizzando sia benzina che GPL o metano. Questa opzione non solo rispetta le norme ambientali, ma offre anche vantaggi economici significativi.

Il Circuito Officine Lazio Gas si pone come risposta a questa esigenza e con una rete di oltre 40 officine affiliate in tutto il Lazio e in alcune regioni limitrofe, offre servizi di installazione e revisione di impianti GPL e metano per autotrazione. La trasformazione del veicolo in bi-fuel non solo è un’alternativa economica, ma si ripaga rapidamente grazie al costo inferiore del GPL e del metano rispetto alla benzina.

L’azienda Lazio Gas opera nel settore delle trasformazioni veicolari dal 1969 e il Circuito Officine Lazio Gas è stato ufficialmente costituito nel 2009. Con un focus sulla formazione degli affiliati e sulla qualità del servizio, il Circuito Officine si presenta come una risorsa affidabile per i residenti romani che cercano di adattarsi alle nuove norme di circolazione.

La ZTL Fascia Verde rappresenta un passo significativo verso una mobilità urbana più sostenibile a Roma. Le restrizioni al traffico possono essere affrontate in modo conveniente e rispettoso dell’ambiente attraverso la trasformazione dei veicoli in bi-fuel, un’opzione resa accessibile grazie alla presenza del Circuito Officine Lazio Gas sul territorio.