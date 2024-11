Per contrastare il fenomeno dell'inquinamento, Roma riporta la domenica ecologica già a partire da domani: non tutti i veicoli dovranno sottostare al divieto

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock È di nuovo tempo della domenica ecologica a Roma

10 novembre 2024, Roma si ferma. È la prima domenica ecologica della stagione, una misura per combattere l’inquinamento atmosferico. L’ordinanza del sindaco prevede il blocco della circolazione per i veicoli a motore nella nuova ZTL “Fascia Verde”. Si tratta solo del primo dei cinque appuntamenti programmati: le altre domeniche ecologiche si terranno il 1° dicembre 2024, il 26 gennaio, il 16 febbraio e il 23 marzo 2025.

Il blocco sarà attivo durante le fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, guidata da Roberto Gualtieri, è di migliorare la qualità dell’aria respirata dai cittadini. A proposito della continua battaglia contro l’inquinamento, il Movimento 5 Stelle ha proposto, negli scorsi giorni, di promuovere lo smart working.

Le eccezioni alla regola

Così facendo gli esponenti del partito credono ne trarrà beneficio tutta Roma, da sempre immersa nel traffico. Gualtieri ha già definito dei piani, che tuttavia non sono vincolanti; pertanto, l’opportunità o meno di lavorare da remoto dipende dal singolo datore. Dallo scorso 1° novembre è, intanto, cambiata la politica inerente alle auto d’epoca, un patrimonio culturale e nazionale da preservare.

Alla pari delle precedenti domeniche ecologiche, sono riconosciute delle deroghe. Le full electric, ibride e alimentate a metano o GPL, omologate Euro 3, avranno facoltà di circolare. A loro volta, le auto a benzina Euro 6, i ciclomotori a due ruote (motore a 4 tempi Euro 2 e successivi) e i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi saranno liberi dal divieto.

Esenti anche i mezzi di servizio, come ambulanze, veicoli di polizia e vigili del fuoco, nonché quelli adibiti alla manutenzione delle infrastrutture. I veicoli di pronto intervento, manutenzione stradale e gestione dei rifiuti non dovranno altresì sottostare al veto. Stessa cosa per i taxi, i mezzi per il trasporto pubblico e privato, i car sharing, i veicoli con targhe diplomatiche e quelli delle persone con disabilità.

Inoltre, una deroga viene concessa a chi lavora su turni e non ha la possibilità di usare i mezzi pubblici. Saranno liberi negli spostamenti i medici, paramedici e veterinari in caso di emergenza. Lo stesso vale in merito ai giornalisti in servizio e al personale impiegato su eventi culturali patrocinati dal Comune. È necessario avere con sé documentazione e permessi.

Una giornata di festa

La giornata sarà un’occasione di festa. Infatti, lungo via dei Fori Imperiali, dalle 10 alle 19, avranno luogo degli eventi dedicati all’intera famiglia. Saranno allestiti spettacoli e attrazioni, con attività per bambini, famiglie e appassionati di musica. Solo le proposte delle associazioni culturali ritenute più meritevoli da Zètema andranno in scena.

In una nota, Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha spiegato: “Le domeniche ecologiche, istituite come provvedimenti che concorrono alle misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento atmosferico recependo le indicazioni delle normative europee, nazionali e regionali, sono un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a limitare e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo azioni fondamentali per la tutela della nostra salute anche alla luce dei dati allarmanti su mortalità e malattie dovute all’inquinamento ambientale e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Unione Europea”.