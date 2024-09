Le domeniche ecologiche stanno per tornare a Roma: ecco i dettagli completi in merito alle giornate di blocco della circolazione annunciate dal Comune

Fonte: iStock Ecco il calendario delle domeniche ecologiche di Roma

A Roma torneranno le domeniche ecologiche con un blocco totale per la circolazione delle auto con motore termico. La giunta comunale ha approvato il calendario dell’iniziativa che punta a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Complessivamente, sono previste 5 giornate di “stop” per tutta la stagione invernale 2024-2025. L’iniziativa riguarderà la zona ZTL Fascia verde e seguirà precise fasce orarie. In concomitanza con le domeniche ecologiche, il Comune di Roma organizzerà iniziative e eventi di vario tipo con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulle questioni ambientali. Vediamo i dettagli completi in merito a quanto deciso dal Comune che ha rimandato ad ordinaze successive la definizione del regolamento completo dell’iniziativa.

Il calendario delle domeniche ecologiche

L’iniziativa annunciata dal Comune di Roma prevede 5 giornate di “domenica ecologica” con un blocco totale della circolazione delle auto a motore. Il calendario è stato approvato e la prima data prevista per lo stop è quella del prossimo 10 novembre 2024. Successivamente, gli automobilisti romani dovranno fare i conti con un secondo blocco, in programma il 1° dicembre 2024. Si tratta del secondo e ultimo stop del 2024. Le altre tre giornate, infatti, sono già calendarizzate per il 2025.

Le domeniche ecologiche a Roma torneranno, infatti, il prossimo 26 di gennaio 2025, con il primo stop del nuovo anno. Successivamente, è previsto un secondo blocco alla circolazione, domenica 16 febbraio 2025, a cui farà seguito il quinto e ultimo stop, fissato per il successivo 23 marzo 2025. Ulteriori iniziative di questo tipo potrebbero arrivare anche nella prossima primavera – estate 2025 ma, per il momento, il Comune non ha inserito in calendario altre domeniche ecologiche.

Le iniziative di stop alla circolazione potrebbero tornare, soprattutto in caso di accoglienza positiva del provvedimento che permetterà ai cittadini romani e ai turisti di poter beneficiare di giornate all’insegna dell’aria più pulita, affidandosi ai trasporti pubblici oppure ai mezzi a zero emissioni per spostarsi in città.

Cosa succederà con le domeniche ecologiche

Durante le domeniche ecologiche di Roma ci sarà il blocco alla circolazione delle auto con motore termico. Il provvedimento non riguarderà tutta la giornata. Sono previste, infatti, due fasce orarie. La prima prevede l’avvio dello stop a partire dalle 7:30 fino alle 12:30. Successivamente, ci sarà una pausa. Lo stop alla circolazione delle auto riprenderà dalle 16:30 e continuerà fino alle 20:30. Questi orari sono validi per tutta la stagione invernale e, quindi, per tutte e cinque gli stop previsti.

Il Comune di Roma ha, inoltre, chiarito che le specifiche dello stop alla circolazione in occasione delle prossime domeniche ecologiche arriveranno in un secondo momento. In una nota stampa, infatti, si legge: “Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e alle eventuali variazioni di orari saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.”

Arriverà, quindi, un’ulteriore ordinanza che andrà a chiarire la questione. Le domeniche ecologiche, in ogni caso, riguarderanno la zona ZTL Fascia verde e saranno accompagnate da “eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione su temi ambientali“. Anche in questo caso, ulteriori dettagli arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane.