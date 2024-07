Parcheggio a Roma, dove si può lasciare l’auto e godersi comodamente il centro

In vista di una vacanza a Roma, il parcheggio può stressare ma ci sono alternative comode e gratuite per lasciare l’auto e visitare il centro

Parcheggio e Roma sembrano due concetti opposti ma, se si sa dove andare, le vacanze a Roma diventano meno stressanti e più convenienti, rendendo possibile lasciare la propria auto e godersi le mille meraviglie nel centro della Città Eterna. L’alternativa per chi passa pochi giorni è un parcheggio gratuito o custodito oppure, se si possiede un abbonamento, si può lasciare l’auto nei parcheggi di scambio adiacenti alle fermata della metro.

Parcheggio gratuito a Roma, dove trovarlo

Trascorrere qualche giorno a Roma è sempre un’ottima idea: cultura, storia e vita a ogni angolo la rendono una meta senza tempo adatta per ogni motivo, che sia per lavoro o per una fuga di piacere, e se il caldo mina il buonumore, ci si può sempre rinfrescare con un buonissimo gelato. L’unico difetto, per chi arriva in auto, è il parcheggio: un problema non da poco, considerando che i parcheggi italiani sono ancora troppo pochi.

In un luogo così popolato e sempre brulicante di turisti, trovare un posto in cui lasciare in tranquillità la propria auto per poi spostarsi con i mezzi punti è una sfida che può diventare davvero dispendiosa, oltre che stressante. Tuttavia, come ci sono soluzioni particolari in altre città,anche nella Capitale è possibile usufruire di un parcheggio gratuito, se si sa dove cercare.

Se si possiede un abbonamento Metrobus mensile o annuale, si può posteggiare nei parcheggi di scambio per sostare vicino alla metro ed è possibile consultare l’indirizzo preciso sul sito dell’Atac, ma non conviene se si passano solo pochi giorni lì. In caso contrario, è comunque possibile trovare dei luoghi vicini alle fermate del bus:

Trastevere : nel piazzale di fronte alla stazione, vicino a Villa Sciarra fra Via Nicola Fabrizi e Piazzale della Radio, è possibile sostare gratuitamente senza limiti di tempo. Il centro dista solo 40 minuti se ci si muove a piedi e 20 con i mezzi, una soluzione molto comoda in quanto si può prendere il bus dalla fermata Dandolo/Fabrizi. Per il centro, salite sul bus linea 75 dell’ATAC in direzione Indipendenza fino a San Gregorio;

: nel piazzale di fronte alla stazione, vicino a Villa Sciarra fra Via Nicola Fabrizi e Piazzale della Radio, è possibile sostare gratuitamente senza limiti di tempo. Il centro dista solo 40 minuti se ci si muove a piedi e 20 con i mezzi, una soluzione molto comoda in quanto si può prendere il bus dalla fermata Dandolo/Fabrizi. Per il centro, salite sul bus linea 75 dell’ATAC in direzione Indipendenza fino a San Gregorio; Via Ugo Ojetti : è un parcheggio lontano dal centro, distante dal Colosseo più di due ore di camminata ma con la possibilità di prendere i mezzi pubblici, poiché ci sono diverse fermate del bus collegate con la metropolitana. Tuttavia, questa soluzione è una delle più gettonate dai turisti, in quanto ha un’aerea molto estesa in cui è più semplice trovare un posto libero. È possibile sostare per un tempo massimo di tre ore, dopo di che si deve esporre il disco orario;

: è un parcheggio lontano dal centro, distante dal Colosseo più di due ore di camminata ma con la possibilità di prendere i mezzi pubblici, poiché ci sono diverse fermate del bus collegate con la metropolitana. Tuttavia, questa soluzione è una delle più gettonate dai turisti, in quanto ha un’aerea molto estesa in cui è più semplice trovare un posto libero. È possibile sostare per un tempo massimo di tre ore, dopo di che si deve esporre il disco orario; Viale Luigi Schiavonetti : come nel caso di Via Ojetti, anche questo parcheggio è gratuito per le prime tre ore e lontano dal centro della città ma anche in questo caso è semplice spostarsi per raggiungere qualunque posto grazie ai mezzi pubblici;

: come nel caso di Via Ojetti, anche questo parcheggio è gratuito per le prime tre ore e lontano dal centro della città ma anche in questo caso è semplice spostarsi per raggiungere qualunque posto grazie ai mezzi pubblici; parcheggio stazione Gemelli : si può lasciare gratis l’auto anche in Via della Pineta Sacchetti, vicino alla stazione del Policlinico Gemelli. Ci sono a disposizione ben 300 posti, in cui si può rimanere senza limiti di tempo e mediamente distanti dal centro della città, sempre raggiungibile grazie ai mezzi pubblici;

: si può lasciare gratis l’auto anche in Via della Pineta Sacchetti, vicino alla stazione del Policlinico Gemelli. Ci sono a disposizione ben 300 posti, in cui si può rimanere senza limiti di tempo e mediamente distanti dal centro della città, sempre raggiungibile grazie ai mezzi pubblici; Via di Priscilla: questa è l’ultima soluzione gratis per lasciare l’auto, anche se è complicato trovare posto, in quanto i parcheggi sono ambiti e non particolarmente numerosi ma anche qui si possono prendere i mezzi per raggiungere il Colosseo.

Parcheggi custoditi

Se si ha una macchina nuova o si vuole visitare la città per l’intera giornata, si può anche pensare di prendere in considerazione i parcheggi custoditi: queste soluzioni non sono gratuite ma sono sicuramente più convenienti del disco orario, consentendo in più di avere chi controlla le vetture, e potendo così godersi la vacanza senza timore di danni e furti. I parcheggi custoditi sono molti e sparsi per tutta la città.