Scatta martedì 19 novembre 2024 il blocco traffico in Lombardia

Scattano oggi, martedì 19 novembre, le limitazioni anti-smog di primo livello in Lombardia, più esattamente nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Pavia. Il superamento delle soglie di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 rilevato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) impone il blocco dei veicoli diesel fino a Euro 4 anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato), oltre ai benzina Euro 1.

Per il quarto giorno consecutivo, i valori sono stati superiori al massimo tollerato nelle province di Bergamo e Brescia, il terzo in quelle di Milano, Cremona, Lodi, Monza e Pavia, il secondo nella Provincia di Mantova. Tra le misure sancite per le giornate di blocco traffico in Lombardia rientra, inoltre, il divieto di fermarsi e sostare con il motore acceso.

Politiche addizionali di risanamento

Tutto ciò rientra nelle politiche addizionali di risanamento, firmate dalla Regione con il ministero dell’Ambiente nel 2017 per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. In presenza di elementi critici perduranti, gli enti locali si impegnano ad attuare dei provvedimenti di primo o secondo grado (a seconda della gravità della situazione). Accordi analoghi, lo ricordiamo, sono stati siglati insieme al dicastero pure da Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le limitazioni inerenti alla mobilità privata valgono nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonché a quelli che decidono di aderirvi volontariamente. Invece, vengono applicate nell’intera provincia, senza distinzioni di sorta, le strategie relative al riscaldamento domestico, alle combustioni all’aperto e allo spandimento di liquidi zootecnici. Le disposizioni si sommano alle misure strutturali permanenti, come, ad esempio, i blocchi delle auto benzina fino a Euro 1 e diesel fino a Euro 3 in Lombardia, in 570 Comuni. Le direttive hanno validità nei giorni feriali, durante la fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30.

Il divieto di circolazione

“Come previsto dalla dGR 2634/2024, sarà attivo – nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria – il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In”, recita la nota, pubblicata sul sito di Regione Lombardia. Acronimo di Monitoraggio Veicoli Inquinanti, il programma Move-In è un progetto introdotto in alcune zone d’Italia nella lotta alle emissioni nocive. Attraverso tale sistema i mezzi più inquinanti, soggetti a limiti di circolazione, possono circolare un certo numero di km all’anno in modo controllato, monitorandone gli spostamenti mediante un dispositivo GPS (chiamata “scatola nera”) installato a bordo.

Sulla durata, le amministrazioni territoriali precisano nel comunicato: “Nei prossimi giorni, in base all’evoluzione delle condizioni meteo, verrà valutata l’eventuale disattivazione delle diverse disposizioni. Sulla sezione del sito di Regione Lombardia infoaria sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche che permette di essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato effettuando la registrazione”. In definitiva, le norme avranno validità fino al momento gli organi deputati ai controlli non rileveranno il miglioramento effettivo della situazione, in linea con gli obiettivi predefiniti.