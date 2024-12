Fonte: Ufficio Stampa Fiat Prezzo aggressivo per la Fiat Giga Panda?

Lo scorso mese di luglio, Fiat ha svelato la Fiat Grande Panda, evoluzione della popolare city car che diventa ora una segmento B, con l’obiettivo di consentire alla Casa italiana di ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato europeo nel corso del prossimo futuro. In rampa di lancio, però, Fiat ha un altro modello che andrà ad ampliare la gamma famiglia Panda. È in arrivo, infatti, anche l’ancora inedita Fiat Giga Panda, nome con cui viene indicata una futura sorella maggiore della Grande Panda che nascerà a partire dalla piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis. In attesa del debutto ufficiale, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sui possibili prezzi della futura Giga Panda. Vediamo i dettagli.

Quanto costerà la Giga Panda?

Le indiscrezioni sul nuovo modello di Fiat sono tante. Secondo quanto emerso fino ad oggi, la Casa italiana punta a realizzare un SUV low cost in grado di entrare in concorrenza con modelli di grande successo come la Dacia Duster. Per raggiungere quest’obiettivo, quindi, sarà fondamentale trovare il giusto posizionamento commerciale.

Le prime informazioni che circolano in questi giorni sul nuovo modello fissano due soglie di prezzo ben precise. La prima riguarda la versione entry level della Fiat Giga Panda, che sarà dotata di un sistema ibrido (i dettagli tecnici sono ancora ignoti). Questa versione potrebbe arrivare sul mercato con prezzi a partire da 21.000 euro, posizionandosi 2-3.000 euro al di sopra del prezzo della Grande Panda (ancora da ufficializzare).

La seconda soglia di prezzo anticipata dai rumor è quella di 28.000 euro. Questo potrebbe essere il posizionamento commerciale della versione elettrica del nuovo modello della Casa italiana che, quindi, potrebbe realizzare una versione a zero emissioni molto accessibile. Bisogna sottolineare, in ogni caso, che i dettagli tecnici non si conoscono ancora. L’effettiva competitività del modello elettrico dipenderà molto dalla sua autonomia.

Ricordiamo che sia la versione elettrica che quella ibrida dovrebbero essere realizzate sia con una configurazione a 5 posti che con una a 7 posti. Bisogna sottolineare, inoltre, che il nome commerciale del modello potrebbe essere differente L’indicazione “Giga Panda” è utilizzata per chiarire il legame con la Nuova Grande Panda oltre al fatto che le dimensioni saranno superiori. Secondo alcuni rumor, il modello in questione potrebbe anche essere una Nuova Multipla, riportato sul mercato un altro nome storico per il marchio italiano. Le ipotesi sono tante e sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro sulla situazione e su quelle che saranno le mosse della Casa.

Quando arriva il nuovo modello

Lo sviluppo della Giga Panda è iniziato ma c’è ancora molto lavoro da fare. La vettura dovrebbe esser realizzata nello stabilimento di Kenitra in Marocco, partendo dalla piattaforma Smart Car di Stellanti. Il lancio dovrebbe avvenire tra la fine del 2025 e il 2026, con tempistiche diverse tra la versione elettrica, che potrebbe arrivare prima sul mercato, e quella ibrida, da commercializzare in un secondo momento. Maggiori dettagli sul nuovo modello che andrà ad ampliare la gamma Fiat dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Restiamo in attesa di sapere di più.