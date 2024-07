Fiat svela in via ufficiale la Nuova Fiat Grande Panda, modello che andrà ad occupare il segmento B del mercato delle quattro ruote arricchendo la gamma del brand

Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni ufficiali, la Nuova Fiat Grande Panda è, finalmente, ufficiale. Si tratta della nuova city car di segmento B che andrà ad arricchire la gamma della Casa italiana, andando ad affiancarsi all’attuale Fiat Panda, che continuerà a presidiare il segmento A del mercato. Rispetto alla Panda, la nuova Fiat Grande Panda è più grande e si basa su una piattaforma più moderna, la Smart Car del Gruppo Stellantis, la stessa utilizzata dall’azienda per realizzare la Nuova Citroen C3. Si tratta di un progetto chiave per il futuro di Fiat che punta forte sulla Grande Panda per continuare a crescere in Europa.

Italiana ma prodotta all’estero

La Nuova Fiat Grande Panda è stata appena svelata al Lingotto e si prepara ora a fare il suo debutto sul mercato europeo, con l’obiettivo di sostenere la crescita del marchio Fiat, affiancando la Fiat Panda, la cui produzione è confermata fino al 2029, la Fiat 500, attesa nei prossimi mesi anche in versione Hybrid, e la Fiat 600, svelata circa un anno fa e ancora alla ricerca del suo spazio sul mercato europeo. Il nuovo modello della Casa italiana, a differenza della Panda, prodotta a Pomigliano d’Arco, non sarà realizzato in Italia, La sede di produzione scelta da Stellantis è l’impianto di Kragujevac, in Serbia, che, in passato, ha assemblato la Fiat 500L. Con la Grande Panda continua la strategia di crescita di Fiat che, fino al 2027, lancerà un modello inedito all’anno sul mercato europeo.

Una segmento B compatta

La Nuova Fiat Grande Panda è una segmento B, più grande della Panda. Si tratta, in ogni caso, di uno dei modelli più compatti del suo segmento, con una lunghezza che si ferma a 3,99 metri. La vettura è larga 1,76 metri ed è alta 1,57 metri. Nonostante le dimensioni compatte, la nuova auto di Fiat offre un bagagliaio spazioso, con la possibilità di arrivare fino a 361 litri. L’abitacolo è progettato per cinque passeggeri.

La carrozzeria della Grande Panda sarà disponibile in diverse varianti cromatiche (Bianca, Nera, Rossa, Verde, Blu, Gialla o Marrone). Non ci sarà, come vuole la strategia di Fiat, il grigio. In futuro, in ogni caso, la gamma si arricchirà con tante nuove opzioni, seguendo la tradizionale versatilità della Panda. La vettura potrà essere ordinata anche con cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata e design a X.

L’abitacolo della nuova Grand Panda è ricco di dettagli e sembra davvero essere studiato in ogni minimo particolare, con l’obiettivo di non far trasparire la natura di modello economico. Tutta la plancia segue uno sviluppo orizzontale, con un quadro strumenti digitale da 10 pollici e un display dedicato al sistema di infotainment da 10,25 pollici.

Nella parte bassa della plancia, subito sotto il pannello dell’infotainment, ci sono i comandi fisici per la gestione della climatizzazione. Presenti anche prese USB-C, una 12V e, sul tunnel centrale, ci sarà spazio anche per la base per la ricarica wireless. Alcuni di questi elementi saranno riservati agli allestimenti più ricchi o saranno disponibili con pack/accessori.

Non solo elettrica

Come sottolineato in apertura, alla base della Nuova Fiat Grande Panda c’è la piattaforma Smart Car, la base di partenza delle city car di nuova generazione del Gruppo Stellantis. Questa piattaforma è in grado di offrire la massima flessibilità dal punto di vista tecnico. In questo modo, Fiat potrà proporre la nuova Grande Panda in due versioni.

A disposizione della clientela, infatti, ci sarà una versione elettrica a zero emissioni a cui si affiancherà una versione a benzina. La versione elettrica della Grande Panda proporrà una batteria al ferro fosfato con capacità di 44 kWh e un motore elettrico in grado di garantire una potenza massima di 113 CV. Nel ciclo WLTP, questa versione può percorrere circa 320 chilometri con un “pieno”.

Nell’uso in città, quindi, è possibile ipotizzare un’autonomia superiore. Possibile anche l’arrivo di una variante con batteria più piccola e, quindi, autonomia inferiore e prezzo più basso. Per il momento, Fiat non ha ancora fornito dettagli sulla ricarica. Considerando i punti di contatto con la Citroen C3, è possibile ipotizzare il supporto alla ricarica rapida da 100 kW in corrente continua. In corrente alternativa, invece, sarà possibile sfruttare la ricarica da 7,4 kW.

Fiat realizzerà, come detto, anche una versione a benzina della Grande Panda, probabilmente destinata ad arrivare sul mercato solo in un secondo momento. Sotto al cofano dovrebbe esserci il motore 1.2 tre cilindri da 100 CV, unità di riferimento per le nuove city car del Gruppo Stellantis. Il motore potrebbe essere proposto anche in una variante con sistema Mild Hybrid (e con cambio automatico). Salvo cambi di programma, non è prevista la realizzazione di una Grande Panda 4×4.

Prezzi e disponibilità

La Nuova Fiat Grande Panda sarà la novità della gamma del marchio italiano per il secondo semestre dell’anno in corso. Le tempistiche del lancio commerciale non sono ancora state ufficializzate. Si tratta, in ogni caso, di una questione di pochi mesi prima che la nuova segmento B di Fiat inizi a farsi largo tra le strade italiane ed europee. Anche per quanto riguarda il listino prezzi sarà necessario attendere qualche settimana.

Per il momento, infatti, Fiat non ha fornito dettagli ufficiali. È possibile ipotizzare un prezzo di listino di circa 25.000 euro per la versione elettrica e di circa 20.000 euro per la versione benzina. Ricordiamo che la Nuova Fiat Panda 2024, i cui ordini sono stati aperti pochi giorni fa, è disponibile in Italia con prezzi da 15,900 euro. La Grande Panda benzina, quindi, costerà sicuramente diverse migliaia di euro in più rispetto alla sua sorella minore.

La nuova segmento B, come già annunciato nelle scorse settimane dalla Casa italiana, sarà un’auto “globale” e sarà distribuita in tutta Italia. Successivamente, la vettura raggiungerà altri mercati extra europei, arrivando in Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di sostenere la crescita del marchio italiano in tutta l’area EMEA. Per il mercato extra-europeo potrebbero arrivare varianti dedicate, sia in termini di allestimenti e dotazione di serie che per quanto riguarda le motorizzazioni.