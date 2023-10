Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Arriva la quarta generazione della Citroen C3, la Casa ha deciso di sfidare le regole delle city car del segmento B progettate e costruite in Europa presentando una delle sue bestseller con una nuova veste, moderna e iper tecnologica.

L’auto sarà disponibile per la prima volta anche nella versione 100% elettrica, ë-C3 offre un comfort a bordo senza eguali per tutti gli occupanti e garantisce un’esperienza elettrica facilitata, un livello di equipaggiamenti davvero eccezionale e un rapporto qualità-prezzo ultra competitivo, pur essendo prodotta in Europa.

La quarta generazione dell’auto più popolare del brand

La nuova ë-C3 100% elettrica, inaugura con estremo orgoglio la quarta generazione del modello più popolare e venduto della Casa. Una vettura che, sin dal lancio della sua prima generazione avvenuto ormai più di 20 anni fa, nel 2002, ha venduto più di 5,6 milioni di unità. Citroen C3 è il modello più venduto della marca e rappresenta il 29% del volume delle vendite europee di Citroen. Nel 2022, la C3 ha conquistato l’11% del segmento delle city car in Europa.

Il modello pensato per il 2023 inaugura un nuovo capitolo per Citroen, brand senza dubbio famoso e audace, che oggi si reinventa per affrontare con determinazione la sfida di rendere la mobilità 100% elettrica accessibile a tutti. Il problema dei prezzi delle auto a zero emissioni infatti è sotto gli occhi di tutti.

E così Citroen ha voluto rispondere alle esigenze del mercato proponendo alla sua clientela una city car versatile che, come abbiamo detto, per la prima volta sarà elettrica, progettata e costruita in Europa per i clienti che vogliono beneficiare dei vantaggi della mobilità a zero emissioni senza dovere pagare un prezzo di listino proibitivo, che in pochi si possono permettere. Una sfida non di certo facile per il marchio, che però ha deciso di provarci.

Thierry Koskas, Direttore Generale, ha spiegato: “Offrire veicoli accessibili è sempre stato un elemento fondamentale del DNA di Citroen. Tuttavia, le aspettative dei clienti per i veicoli del segmento B sono cambiate, soprattutto con l’aumento della popolarità dei SUV e il crescente desiderio di guidare in modalità elettrica all’interno delle nostre città. Per i costruttori di veicoli europei soddisfare tali aspettative è diventato più impegnativo. Citroen osa fare proprio questo con Nuova ë-C3 100% elettrica, destinata agli acquirenti europei: una vettura del segmento B inedita, moderna e confortevole, completamente equipaggiata, specificamente progettata e prodotta in Europa, ed estremamente accessibile”.

Livello di comfort estremo

La Nuova ë-C3 offre la sensazione di “tappeto volante”, abbinando per la prima volta le famose sospensioni Citroen Advanced Comfort ai nuovi sedili Citroen Advanced Comfort. L’auto si presenta con un ingombro simile rispetto al modello precedente, anche se più alta e più squadrata.

Oltretutto offre un comfort a bordo che non eguali, una posizione di guida più comoda e più alta, per semplificare l’accesso e l’uscita dall’auto, una distanza dal suolo maggiore. Citroen aggiunge inoltre degli elementi protettivi che riflettono le aspettative dei clienti e danno loro la possibilità di guidare con una sensazione di comfort e di sicurezza più elevata.

Gli interni

L’abitacolo della nuova C3 è stato realizzato proprio per far sentire gli occupanti come a casa, sia il guidatore che i passeggeri anteriori e posteriori. L’ambiente interno è spazioso, realizzato con superfici semplici ma raffinate per offrire un ambiente lounge simile a quello del salotto di casa. I nuovi sedili sono progettati su misura per l’auto e utilizzano una schiuma aggiuntiva in grado di offrire una sensazione accogliente e confortevole fin dal primo contatto e un buon supporto durante i viaggi, sia brevi che lunghi.

Il design dei sedili è nuovo, con un’altezza di 1,57 metri, offre agli occupanti anteriori 100 mm in più di spazio per la testa, per una posizione di guida più alta e dominante, e una sensazione di maggior controllo e sicurezza.

Elementi che rendono migliore la visibilità verso l’esterno, un altro aspetto che contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere e comfort a bordo. L’abitacolo della nuova C3 è molto spazioso, come abbiamo detto, di più rispetto al modello precedente, nonostante le dimensioni dell’auto siano rimaste contenute.

Anche trasportare oggetti e bagagli è ancora più facile a bordo di Nuova ë-C3. L’abitacolo, più alto, è ricco di vani portaoggetti utili e pratici sui pannelli delle porte, sulla console centrale e sotto il bracciolo centrale, mentre la console centrale è provvista di un tappetino di ricarica wireless (di serie sulle versioni denominate “Max”).

La modularità degli schienali posteriori frazionabili 60-40 e la larghezza tra i passaruota posteriori di 1.015 mm sono due caratteristiche importanti, che danno al cliente che sceglie Nuova C3 la possibilità di trasportare oggetti di grandi dimensioni quando necessario, mentre i generosi 310 litri di volume del bagagliaio dietro i sedili posteriori bastano per la maggior parte delle uscite per lo shopping e altre faccende quotidiane, come la spesa per la casa e la famiglia.

La Nuova ë-C3 è più alta del modello precedente e ha un’altezza da terra stile SUV che rende ancora più semplici l’entrata e l’uscita dall’auto e garantisce una guida più sicura su dossi rallentatori, cordoli e buche che si incontrano spesso nella guida urbana e suburbana.

Piattaforma e ricarica elettrica

Per la prima volta nel Gruppo Stellantis, la piattaforma nativa BEV – che è stata progettata per i veicoli elettrici e studiata per ottimizzare i costi di produzione – utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh, in grado di assicurare un’autonomia di guida fino a 320 chilometri nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW permette di passare dal 20 all’80% in soli 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all’80%, ha bisogno di circa 4 ore e 10 minuti usando la potenza di 7 kW, che diventano solo 2 ore e 50 minuti nel caso in cui sia disponibile una potenza di 11 kW. L’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata – sia domestiche che pubbliche – è facile grazie al cavo Mode 3 che la Casa fornisce in dotazione, ottimo per la ricarica a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Motore e potenza

La Nuova C3 elettrica vanta un motore da 83 kW (113 CV) e un cambio completamente automatico, che insieme permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima limitata a 135 km/h per salvaguardare l’autonomia. Le prestazioni e la potenza della quarta generazione della bestseller di Citroen sono più che sufficienti per affrontare la guida quotidiana e il traffico, negli ambienti urbani e suburbani.

I proprietari dell’auto avranno anche la possibilità di pianificare i loro viaggi, monitorare lo stato di carica e il livello della batteria in tempo reale e beneficiare di un’esperienza di navigazione completa grazie alla nuova App e-ROUTES, progettata proprio per i veicoli elettrici del marchio, fa parte dell’abbonamento ai servizi connessi “Connect Plus”.

Attraverso l’uso dell’App MyCitroën, i conducenti di ë-C3 potranno anche gestire gli orari della ricarica, programmare il preriscaldamento o precondizionamento, controllare il livello di carica della batteria e la posizione del veicolo a distanza.

L’equipaggiamento di serie

La Nuova Citroën ë-C3 100% elettrica sorprende i clienti e affascina il pubblico, arrivando oggi sul mercato con un equipaggiamento completo e dotata di soluzioni intelligenti che completano l’attenzione al comfort senza compromessi.

Possiamo citare anche il nuovo C-Zen Lounge, con Citroen Head-Up Display e volante compatto, offre un inedito approccio intelligente per reinventare la plancia e sostituire il quadro strumenti tradizionale, fornendo un facile accesso a tutte le informazioni chiave senza distogliere lo sguardo dalla strada.

L’auto offre il supporto per smartphone incorporato, che permette al conducente di avviare automaticamente una nuova App dedicata, utilizzando la tecnologia wireless NFC (Near Field Communication) per l’infotainment. L’ampia gamma di dispositivi di assistenza alla guida della Casa, ora montati su tutte le versioni, offre agli occupanti comfort, sicurezza e supporto.

Stabilire nuovi standard per il design degli interni era uno degli obiettivi principali per Citroen, e infatti la Nuova ë-C3 presenta C-Zen lounge, un abitacolo innovativo, spazioso e ben equipaggiato che, come ci si può aspettare dal marchio, reinventa la plancia tradizionale e offre livelli di comfort estremamente elevati.

L’infotainment

La Nuova ë-C3 100% elettrica è una vettura relativamente compatta, ma nonostante questo dà una grande importanza alle scelte di infotainment connesso, tutte incentrate sulla facilità d’uso da parte degli occupanti e sull’accesso rapido alle funzioni intelligenti e utili di cui i clienti hanno bisogno per viaggiare facilmente e vivere la loro vita connessa in modo totalmente fluido.

Il prezzo di listino

Come abbiamo detto in apertura, Citroen ha lavorato parecchio per proporre un’auto elettrica di nuova generazione, con tutti i comfort e le caratteristiche che un cliente vorrebbe avere, ma contenendo i costi. Tanto da riuscire a offrire sul mercato la nuova C3 a un prezzo di listino che parte da 23.900 euro, molto competitivo rispetto alle altre elettriche proposte oggi.

È così che la Casa ha intenzione di accelerare con estrema determinazione la sua missione di rendere la mobilità 100% elettrica accessibile a tutti. Il percorso d’acquisto è più semplice grazie a una gamma progettata intorno a due versioni ben equipaggiate, denominate You e Max.

La Nuova Citroen ë-C3 con un’autonomia di 200 chilometri arriverà invece sul mercato nel 2025 a un prezzo di listino a partire da 19.990 euro.

Il design

Debutta per la prima volta su un’auto di serie la nuova firma distintiva del brand, con il suo nuovo logo ovale di grandi dimensioni, che presenta una nuova interpretazione dei famosissimi chevrons di Citroen, ormai noti da decenni in tutto il mondo.

La Nuova Citroën ë-C3 vanta un carattere distintivo e introduce con orgoglio il nuovo linguaggio stilistico della marca, anticipato dalla concept Citroen Oli, in cui la verticalità contrasta con le linee orizzontali e con superfici tecnicamente scolpite.