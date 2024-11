La nuova classifica delle auto più vendute al mondo: le Case automobilistiche cinesi continuano a scalare posizioni in top ten, mentre l'Europa arranca

Fonte: iStock Auto in vendita in una concessionaria.

La Cina guadagna posizioni nella classifica che mette in fila le Case automobilistiche di tutto il mondo per numero di esemplari venduti: nella top ten che prende in esame i risultati del terzo trimestre del 2024, ci sono due aziende cinesi.

Due Case cinesi scalano la classifica del mercato mondiale

Il grande successo ottenuto dalle vetture cinesi è testimoniato dalla sesta posizione occupata da BYD: nel terzo trimestre dell’anno, la Casa di Shenzhen ha venduto 1,13 milioni di auto, con una crescita impressionante del 38%.

Il gruppo asiatico continua a guadagnare una fetta sempre più importante nel mercato delle auto elettriche, sia in patria che all’estero, grazie a una vasta gamma di prodotti che comprende sia modelli 100% a zero emissioni che le varianti ibride plug-in.

Insieme a BYD, a tenere alta la bandiera cinese nella graduatoria delle Case che hanno venduto di più a livello internazionale troviamo Geely, con 811.800 unità vendute che hanno permesso di superare un colosso come Nissan e spodestare Suzuki dalle prime dieci posizioni.

Geely, nel terzo trimestre del 2024, è stato il nono gruppo per volumi di vendite: una testimonianza degli ottimi risultati ottenuti dal produttore cinese, l’unico presente negli Stati Uniti con i marchi Volvo e Polestar. Geely negli ultimi anni si è contraddistinta per una grande crescita in termini di sviluppo e nel corso del 2023 ha aperto anche la sua sede a Milano.

In generale la classifica segna un passaggio epocale: per la prima volta le Case automobilistiche cinesi hanno venduto più auto di quelle europee: 5,07 milioni di unità (e aumento del 10%) per le Case cinesi, contro i 4,99 milioni di unità dei gruppi del Vecchio Continente, i quali hanno comunque visto aumentare dell’11% i propri volumi di vendita.

La posizione di Stellantis

In cima alla classifica delle Case auto con più unità vendute nel terzo trimestre del 2024 troviamo sempre Toyota: 2.736.904 vetture vendute, il 4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel confronto con il 2023 perde anche il Gruppo Volkswagen: -7% per la Casa tedesca che mantiene la seconda posizione della graduatoria con 2.176.363 unità vendute. Terzo posto per Hyundai Motor Company: 1.777.300 esemplari venduti e calo del 3% su base annuale.

Delle Case presenti nei primi dieci posti della classifica, quella che ha visto diminuire di più i propri volumi di vendita è stata Stellantis: -21% dal 2023 al 2024 per il super gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA.

Stellantis, che ha dato il via libera al biodiesel HVO per tutta la sua gamma, è quarta nella classifica mondiale con 1.174.000 auto vendute: nello stesso periodo dell’anno scorso aveva toccato quota 1.478.000.

Quinta posizione per General Motors in calo del 13% rispetto al 2023; al sesto posto, come detto, troviamo BYD (+38% su base annuale) davanti a Ford che rispetto a un anno fa è riuscita a incrementare le vendite globali dell’1%.

A completare la top ten troviamo: Honda all’ottavo posto con 910.000 unità vendute, il 12% in meno rispetto a un anno fa, Geely in nona posizione e Nissan al decimo posto, con una perdita del 3% su base annuale.

Auto più vendute al mondo: la classifica delle Case