Le cinture di sicurezza per cani, insieme ad altre soluzioni come le gabbie o i divisori per il bagagliaio dell'auto, permettono di rispettare le normative

Fonte: 123RF Codice della Strada e cinture per cani: ogni aspetto è regolamentato

Viaggiare in auto con il proprio cane è una costante, ma non tutti sono a conoscenza delle normative che regolano il trasporto degli animali a bordo dei veicoli. La sicurezza stradale non riguarda solo i conducenti e i passeggeri umani, ma anche gli amici a quattro zampe. Di base, prima di affrontare un viaggio, è consigliabile abituare l’animale a viaggiare in auto. Fare brevi tragitti può aiutare a ridurre lo stress e l’agitazione durante i viaggi più lunghi. In questo caso è importante fare soste regolari per permettere all’animale di bere, mangiare e sgranchirsi le zampe. Dopodiché non lasciare mai un animale solo in auto, soprattutto durante i mesi estivi, poiché il rischio di colpi di calore può essere fatale.

Il Codice della Strada e il trasporto di animali

Il Codice della Strada italiano disciplina il trasporto di animali domestici attraverso l’articolo 169. Questa norma stabilisce che è consentito trasportare un solo animale domestico libero nell’abitacolo dell’auto, purché non costituisca un pericolo per la guida. In pratica l’animale non deve in alcun modo interferire con il controllo del veicolo da parte del conducente.

Quando si trasportano più animali, la legge richiede che essi siano sistemati in appositi contenitori (gabbie da trasporto) o nel vano posteriore separato da una rete o da un altro mezzo idoneo, che deve impedire di accedere all’abitacolo del conducente.

Secondo il Codice della Strada, un animale domestico può essere trasportato libero nell’abitacolo, ma solo se non costituisce un pericolo o un intralcio per il conducente. Quando si trasportano più animali è obbligatorio utilizzare contenitori specifici o divisori per separare gli animali dal conducente. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta sanzioni amministrative, con multe che vanno da 83 a 333 euro, e la decurtazione di 1 punto dalla patente.

L’importanza delle cinture di sicurezza per cani

Uno degli aspetti più critici riguardo al trasporto di animali in auto è la loro protezione in caso di incidenti. Senza una cintura di sicurezza, un cane può essere sbalzato fuori dal sedile durante una frenata improvvisa o un impatto. Le cinture di sicurezza per cani, collegate all’imbracatura dell’animale, servono a mantenerlo fermo sul sedile, impedendo movimenti pericolosi che potrebbero causare lesioni gravi o fatali.

Alcuni studi dimostrano che durante un incidente a 50 km/h, un cane non assicurato può essere proiettato con una forza 20 volte superiore al suo peso corporeo, mettendo in pericolo sia l’animale che gli occupanti del veicolo. Le cinture di sicurezza per cani riducono drasticamente questo rischio, rendendo il viaggio più sicuro per tutti.

Un cane libero di muoversi nell’abitacolo può essere una distrazione per il conducente. Gli animali possono saltare sui sedili anteriori, interferire con il volante o coprire la visuale del guidatore, compromettendo la sicurezza. L’uso di cinture di sicurezza per cani assicura che l’animale rimanga al suo posto e riduce la possibilità di distrazioni.

Durante un incidente o una brusca frenata, un cane libero nell’abitacolo può trasformarsi in un pericolo per gli altri passeggeri. Un animale proiettato in avanti può colpire violentemente gli occupanti dei sedili anteriori. Le cinture di sicurezza per cani non solo proteggono l’animale, ma anche tutti gli altri passeggeri, impedendo che il cane diventi un pericoloso proiettile.

Le cinture di sicurezza per cani aiutano anche in situazioni di emergenza non legate agli incidenti. Ad esempio, in caso di apertura improvvisa delle portiere, il cane resterà comunque assicurato, evitando il rischio di fuga e incidenti dovuti a spavento o panico.

Comfort e benessere dell’animale

Le cinture di sicurezza per cani non sono solo uno strumento di protezione, ma contribuiscono anche al comfort del cane durante il viaggio. Mantenendo l’animale fermo e sicuro, le cinture riducono lo stress e l’ansia che possono insorgere in ambienti chiusi e in movimento come l’automobile. Le cinture sono progettate per essere comode e non limitare i movimenti del cane, permettendogli di sedersi o sdraiarsi durante il viaggio, ma senza la possibilità di muoversi nell’abitacolo.

Le cinture di sicurezza per cani sono disponibili in diverse dimensioni e stili per adattarsi a cani di tutte le taglie. Molte sono regolabili, permettendo una vestibilità perfetta che assicura comfort senza compromettere la sicurezza.

Altre opzioni di trasporto sicuro dei cani

Oltre alle cinture di sicurezza per cani, esistono diverse altre soluzioni progettate per garantire un trasporto sicuro. Queste alternative variano in base alle dimensioni del veicolo, alla taglia dell’animale e alle preferenze personali, ma tutte condividono l’obiettivo comune di minimizzare i rischi durante il viaggio.

Le gabbie e i trasportini sono tra le soluzioni più sicure e utilizzate per il trasporto di cani in auto. Questi dispositivi offrono una protezione aggiuntiva in caso di incidente, riducendo al minimo il rischio di lesioni per l’animale.

Realizzate in metallo o plastica robusta, creano un ambiente protetto per il cane, impedendo che venga sbalzato fuori in caso di collisione. Possono essere fissate al bagagliaio o ai sedili posteriori, garantendo che rimangano stabili durante il viaggio. Alcuni cani si sentono più sicuri in spazi ristretti, come quelli offerti dalle gabbie, soprattutto durante viaggi lunghi o in situazioni di stress.

La dimensione della gabbia deve essere adeguata al cane, permettendogli di stare in piedi, girarsi e sdraiarsi comodamente. È importante che la gabbia sia ben ventilata e facile da pulire. Le gabbie pieghevoli possono essere un’ottima opzione per chi ha bisogno di una soluzione salvaspazio.

Le reti e i divisori per il bagagliaio sono ideali per chi possiede un veicolo più grande, come un suv o una station wagon. Questi accessori separano il cane dall’abitacolo, offrendo sicurezza e comfort.

I divisori impediscono al cane di accedere ai sedili anteriori, riducendo il rischio di distrazioni e garantendo che l’animale rimanga confinato nel bagagliaio. Il bagagliaio offre uno spazio ampio dove il cane può muoversi liberamente, rendendo il viaggio più confortevole. La maggior parte dei divisori e delle reti è facile da installare e rimuovere e si adattando a diverse dimensioni di veicoli.

Le reti sono realizzate in tessuto resistente o metallo e sono ideali per separare il cane dal resto dell’abitacolo senza bloccare la visuale del conducente. Le barriere rigide sono realizzate in metallo o plastica e offrono una separazione più robusta rispetto alle reti. Sono consigliate per cani di grandi dimensioni o particolarmente vivaci.

Le imbracature di sicurezza sono un’altra opzione efficace per mantenere il cane al sicuro durante il viaggio. Si tratta di una sorta di pettorina che si aggancia al sistema di cinture di sicurezza dell’auto, mantenendo l’animale fermo sul sedile.

I seggiolini per cani sono una soluzione più recente ma sempre più popolare, soprattutto per cani di piccola taglia. Questi seggiolini si fissano ai sedili posteriori o anteriori dell’auto e offrono una seduta rialzata e sicura per l’animale.

I seggiolini sono indicati per cani di piccola taglia, che potrebbero non essere ben protetti da una semplice imbracatura. Sono ideali per viaggi brevi, dove il cane può rimanere seduto e godersi il viaggio senza stress.

Alcuni veicoli, soprattutto quelli di fascia alta o progettati per i proprietari di animali domestici, sono dotati di trasportini integrati nel bagagliaio o nei sedili posteriori. Questi trasportini sono progettati per offrire il massimo della sicurezza e del comfort durante i viaggi.

Essendo integrati nella struttura del veicolo, questi trasportini offrono una protezione superiore in caso di incidenti. Sono progettati per adattarsi alle dimensioni del veicolo e alle esigenze del cane, garantendo integrazione e facilità d’uso. Spesso dotati di imbottiture e ventilazione, questi trasportini offrono un ambiente confortevole per il cane durante lunghi viaggi.

Alcuni trasportini integrati comprendono accessori come ciotole per l’acqua, tappetini riscaldati o ventilatori per migliorare ulteriormente il comfort dell’animale.

Sanzioni e punti patente

Il mancato rispetto delle regole previste dall’articolo 169 può comportare una multa che varia da 83 a 333 euro e la decurtazione di 1 punto dalla patente. In caso di incidente dovuto alla distrazione causata dall’animale, le sanzioni possono essere ancora più severe con ripercussioni legali.