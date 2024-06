Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Fonte: iStock Un beagle nella sua gabbia in un ampio bagagliaio

Chi ama gli animali e ha un cane in casa vorrebbe portarlo sempre con sé, al mare o in vacanza, o anche semplicemente a fare una passeggiata o una visita dal veterinario. Come scegliere l’auto migliore per trasportarlo? Non sempre le caratteristiche che vanno bene per noi sono quelle migliori per il trasporto del nostro fidato animale da compagnia.

Bagagli poco profondi o altezza eccessiva possono rendere, infatti, le manovre di trasporto difficoltose e, soprattutto, penalizzare la piacevolezza e la sicurezza del viaggio per il nostro amico a quattro zampe. Vediamo i consigli per scegliere la vettura più adatta per la salute e la tranquillità del cane durante il trasporto insieme ai modelli più adatti per fido.

Come scegliere l’auto più adatta

Secondo i dati del Rapporto Assalco Zoomark i cani presenti sul territorio italiano sono più di 8 milioni. Gli italiani poi amano molto i loro animali e sono molto attenti alle loro esigenze, spendendo, secondo Nomisma, circa 7 miliardi di euro solo nel 2022.

Nella scelta dell’auto, allora, vale la pena tenere a mente anche le loro esigenze e valutare attentamente il tipo di cane o di cani che abbiamo e il loro numero: se siamo i felici padroni di due cani di taglia medio grande, ad esempio, sarà difficile farli stare comodamente in una piccola utilitaria. Al contrario, se amiamo le taglie canine più piccole e abbiamo un solo cane possiamo pensare anche ad un’auto dalle dimensioni più compatte ma sempre che sia abbastanza spaziosa per viaggiare comodi.

Di sicuro, nell’auto che sceglieremo dobbiamo tenere in considerazione queste caratteristiche:

un bagagliaio ampio e comodo , dove far salire il cane o posizionare il box che lo conterrà. Se si parte per una vacanza con tutta la famiglia, ci sarà così anche spazio per i bagagli senza sacrificare quello per il nostro animale;

, dove far salire il cane o posizionare il box che lo conterrà. Se si parte per una vacanza con tutta la famiglia, ci sarà così anche spazio per i bagagli senza sacrificare quello per il nostro animale; una soglia di carico bassa , che rende la salita e la discesa del cane più comoda. Sarà più facile anche per noi così gestirlo senza fare troppi sforzi;

, che rende la salita e la discesa del cane più comoda. Sarà più facile anche per noi così gestirlo senza fare troppi sforzi; un portellone posteriore con un’ampia apertura , agevolando così i movimenti sia per noi che per lui;

, agevolando così i movimenti sia per noi che per lui; se l’auto dovesse essere molto alta, come un SUV o un fuoristrada, si possono acquistare anche delle rampe per facilitare la salita e la discesa dell’animale.

Tenere anche in considerazione la possibilità di ripiegare i sedili, di poter utilizzare dei ganci di fissaggio e di avere in dotazione il climatizzatore posteriore. Si tratta di optional che possono tornare utili e offrire maggiore comfort durante il viaggio, specialmente se lungo ed effettuato durante il periodo estivo.

I 7 modelli migliori per trasportare il tuo cane

Negli ultimi anni molte case automobilistiche propongono modelli per le attività outdoor e sono attenti anche alle esigenze di trasporto di un eventuale animale da compagnia. Non mancano poi in commercio gli accessori per il trasporto in sicurezza e in totale comfort dei nostri amici a quattro zampe. Tra le possibili proposte, abbiamo selezionato i 7 modelli migliori per spazio e comodità, scegliendo tra station wagon, SUV e Crossover, in grado di offrire ottima capacità di carico e versatilità nell’utilizzo.

Audi A4 Avant

Un’elegante station wagon, adatta a tutta la famiglia, compresi gli amici non umani, perfetta per i lunghi viaggi. La classe e i dettagli di questo modello della famiglia Audi A4 (che offre diverse versioni) si esprimono in un veicolo versatile e funzionale, con un bagagliaio della capacità di 495 litri a 1.495 litri, reclinando i sedili, e una soglia di carico bassa.

Dacia Duster

Con un bagagliaio di tutto rispetto, da 411 litri espandibile fino a 1696 reclinando i sedili, Dacia Duster (ora disponibile anche in versione ibrida) è in grado di offrire massimo spazio e comfort per fido e le valigie. L’abitacolo pratico e funzionale è molto adatto per le attività outdoor e, nell’ultima versione, ha già in dotazione sul tetto delle pratiche barre portatutto, se lo spazio interno non dovesse bastare.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo (presente anche nella variante Van elettrica) è un veicolo di grande versatilità e praticità grazie alle portiere posteriori scorrevoli, 5 comodi posti e una capacità di carico da record che parte da 775 litri. Non a caso, viene definito “multispazio” e sarà sicuramente apprezzato dal vostro fidato amico domestico.

Jeep Renegade

Il B-SUV di casa Jeep, Jeep Renegade (che quest’anno ha compiuto dieci anni), piace molto per il suo look sportivo e accattivante. Offre un bagagliaio da 351 litri espandibile fino a 1.297, reclinando i sedili posteriori, e presenta molti accessori “furbi” per una vita all’insegna del dinamismo, come una rete fermacarico nel vano bagagli e pratici portapacchi/barre portatutto per il tetto.

Mini Countryman

La casa inglese propone un ottimo compromesso tra utilizzo urbano e gite all’aria aperta con un modello spazioso e robusto: la Mini Countryman (recentemente rinnovata). Molto interessante il portellone posteriore che garantisce comodità di carico e versatilità e, altra caratteristica vincente, il divanetto reclinabile che si può scomporre in tre parti e che può avanzare di 13 centimetri, portando gli iniziali 450 litri di capacità del bagagliaio a 1.450.

Nissan Juke

Il crossover Nissan Juke (disponibile la versione aggiornata) piace molto soprattutto alle persone più giovani per il look fresco e dinamico, con ottime finiture interne. Agli amici a quattro zampe piacerà per bagagliaio dalle grandi capacità, da 422 litri a 1.305 per la versione a motore termico, e per il portellone posteriore con un’ampia apertura.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc (l’ultimo modello che sarà prodotto con motore termico) è un SUV compatto dalle grandi prestazioni con un bagagliaio che parte da 445 litri fino ad arrivare a 1.290. Lo caratterizzano un comodo pianale di carico ad altezza variabile, adatto ad ospitare anche grandi volumi come appunto la gabbia per il trasporto del cane, e un portellone molto ampio, largo quasi quanto l’intera l’auto.

Come portare il cane in auto: regole e divieti

Seguendo la regolamentazione del Codice della strada in materia, il cane non deve assolutamente essere lasciato libero di circolare all’interno dell’abitacolo o essere collocato sul sedile anteriore. Il suo trasporto deve essere assicurato seguendo le regole per il trasporto degli animali:

il cane va trasportato con l’ausilio di trasportini e gabbie posizionate sul sedile posteriore o nel bagagliaio;

il cane, se non nel trasportino, deve essere assicurato al sedile con apposite cinture di sicurezza;

il cane può essere posizionato nel bagagliaio, in presenza di una rete o griglia divisoria per separarlo dal resto dell’abitacolo e impedirgli di causare disturbo durante la guida.

A questo scopo esistono in commercio diverse tipologie di articoli per garantire l’incolumità e il comfort del cane e la sicurezza durante la guida: imbracature, seggiolini speciali, trasportini, tappetini di protezione, ganci di fissaggio e box da trasporto in vari modelli e dimensioni, che possono essere sia integrati nell’auto che mobili, griglie o reti divisorie tra bagagliaio e abitacolo.

Per assicurare poi il massimo benessere al vostro cane durante il viaggio, si possono seguire questi consigli: far bere il cane in modo che sia ben idratato; fermarsi ogni due ore circa per una passeggiata e i bisogni; evitare di farlo mangiare prima della partenza perché potrebbe soffrire di mal d’auto e, se possibile, preferire i finestrini leggermente aperti o tenere l’aria condizionata a livelli moderati per non causargli problemi respiratori.