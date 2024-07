La classifica delle auto elettriche 2024 più economiche

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Le migliori auto elettriche e più economiche del 2024

Con una maggiore consapevolezza ambientale e politiche di incentivi sempre più favorevoli, molti automobilisti stanno scegliendo di passare a veicoli a zero emissioni. Dall’inizio dell’anno ad oggi, infatti, sono state oltre 21.000 le immatricolazioni di veicoli elettrici, secondo quanto si può leggere dalle statistiche UNRAE.

Le auto elettriche offrono numerosi vantaggi, tra cui costi di manutenzione ridotti, zero emissioni di CO₂ durante la guida e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. In questo articolo esploreremo le migliori auto elettriche del 2024, analizzando i modelli che si distinguono per efficienza, innovazione e convenienza.

Auto elettriche economiche: quali sono le migliori

Le auto elettriche stanno rapidamente guadagnando terreno, diventando una scelta sempre più popolare per chi cerca di combinare sostenibilità e risparmio. Questi veicoli sono progettati per offrire un buon rapporto qualità-prezzo, garantendo autonomia sufficiente per l’uso quotidiano e un’ampia gamma di funzionalità tecnologiche.

Queste auto rappresentano le migliori opzioni per chi desidera entrare nel mondo della mobilità elettrica senza spendere una fortuna, offrendo un mix ideale di efficienza energetica e tecnologia avanzata. Generalmente, le auto elettriche rientrano in una fascia di prezzo medio-alta, ma sono disponibili sul mercato anche dei modelli economici, adatti a tutte le tipologie di budget.

Dacia Spring

La Dacia Spring è una city car elettrica che si distingue per il suo design compatto e la praticità. Equipaggiata con un motore elettrico da 33 kW (circa 45 cavalli), la Spring offre una autonomia fino a 230 km secondo il ciclo WLTP. Questo la rende ideale per l’uso urbano, garantendo spostamenti efficienti e a basso costo.

Le caratteristiche del motore includono una batteria da 27,4 kWh, che può essere ricaricata facilmente sia a casa che presso le colonnine pubbliche. I consumi sono estremamente ridotti, con costi di gestione molto bassi grazie all’alimentazione completamente elettrica.

La Dacia Spring offre interni spaziosi e una serie di dotazioni tecnologiche moderne, come il sistema di infotainment con schermo touch e connettività smartphone, rendendo ogni viaggio confortevole e piacevole. Il prezzo di base è di €17.900.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

ZD D2s

La ZD D2s è una city car elettrica compatta, pensata per la mobilità urbana e caratterizzata da dimensioni ridotte e grande agilità. È disponibile in due diverse varianti: la Bee, che ha una batteria da 17kWh e offre un’autonomia di 180 km oppure la Owl, che ha una batteria da 27 kWh e un’autonomia da 280 km.

I consumi di energia sono molto contenuti, rendendo la ZD D2s una delle opzioni più economiche in termini di gestione e manutenzione. Gli interni della ZD D2s sono semplici ma funzionali, con dotazioni essenziali che garantiscono comfort e praticità per l’uso quotidiano, come un sistema di infotainment di base e comodi sedili.

Il prezzo di base per la Bee è di €19.900, mentre per la Owl di €23.900.

Citroen e-C3

La Citroen e-C3 è una city car elettrica che coniuga un design accattivante con elevate prestazioni. Dotata di un motore elettrico da 83 kW (113 cavalli), la e-C3 garantisce una autonomia di circa 320 km secondo il ciclo WLTP, ideale per l’uso quotidiano e i viaggi a medio raggio.

Una delle caratteristiche principali della Citroen e-C3 è la batteria da 50 kWh, che supporta la ricarica rapida DC, permettendo di raggiungere l’80% della capacità in soli 30 minuti. I consumi energetici sono molto ridotti, rendendola una scelta economica per chi cerca di minimizzare i costi di gestione.

Gli interni sono progettati per il massimo comfort, con un sistema di infotainment moderno dotato di schermo touch e connettività avanzata, offrendo un’esperienza di guida piacevole e tecnologicamente avanzata. Il prezzo di base è di €23.900.

Renault Twingo Electric

La Renault Twingo Electric si distingue per la sua compattezza e maneggevolezza, caratteristiche ideali per la guida cittadina. Alimentata da un motore elettrico da 60 kW (82 cavalli), la Twingo Electric offre un’autonomia di circa 190 km secondo il ciclo WLTP, sufficiente per coprire le esigenze giornaliere.

Le specifiche tecniche includono una batteria da 22 kWh, ricaricabile sia a casa che presso stazioni di ricarica pubbliche. Grazie ai consumi energetici ridotti, la Twingo Electric permette di risparmiare significativamente sui costi di rifornimento.

Gli interni della Twingo Electric sono funzionali e ben progettati, con un sistema di infotainment intuitivo e connettività smartphone, assicurando un’esperienza di guida moderna e sicura grazie ai numerosi sistemi di assistenza alla guida. Il costo di base è di €24.050.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

EMC Yudo

La EMC Yudo è un’innovativa city car elettrica, progettata per la mobilità urbana sostenibile. Equipaggiata con un motore elettrico da 45 kW (61 cavalli), la Yudo offre un’autonomia di circa 150 km, ideale per brevi spostamenti e l’uso quotidiano.

Le caratteristiche del motore includono una batteria da 30 kWh, che può essere ricaricata comodamente sia a casa che tramite le infrastrutture di ricarica pubbliche. I consumi energetici sono estremamente efficienti, contribuendo a ridurre i costi operativi rispetto ai veicoli tradizionali.

Gli interni della EMC Yudo sono semplici ma pratici, progettati per garantire un’esperienza di guida confortevole con dotazioni essenziali. Il sistema di infotainment è intuitivo e offre tutte le funzionalità necessarie per la guida urbana. È disponibile ad un prezzo di base di €24.200.

DR dr 1.0 EV

La DR dr 1.0 EV è una city car completamente elettrica che si distingue per il suo design compatto e moderno. Equipaggiata con un motore elettrico da 35 kW (circa 48 cavalli), la DR dr 1.0 EV offre un’autonomia di circa 210 km, perfetta per l’uso urbano e i tragitti quotidiani.

Una delle caratteristiche principali del modello è la batteria da 31 kWh, che può essere ricaricata rapidamente in circa 30 minuti utilizzando la ricarica rapida DC. I consumi energetici sono estremamente ridotti, garantendo costi di gestione molto bassi e un impatto ambientale minimo.

Gli interni della DR dr 1.0 EV sono spaziosi e dotati di tecnologie avanzate, come un sistema di infotainment con schermo touch e connettività smartphone, che offrono un’esperienza di guida confortevole e moderna. Il prezzo di base è di €24.900.

FIAT 500

La FIAT 500 è un’icona dello stile italiano, ora disponibile anche in versione elettrica. La FIAT 500 elettrica è equipaggiata con un motore elettrico da 87 kW (circa 118 cavalli), che offre un’autonomia fino a 320 km secondo il ciclo WLTP, rendendola adatta sia per la città che per tragitti più lunghi.

Gli interni della FIAT 500 elettrica sono eleganti e ben rifiniti, con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. Il sistema di infotainment con schermo touch e connettività smartphone, insieme ai numerosi sistemi di assistenza alla guida, rende ogni viaggio confortevole e sicuro.

Le caratteristiche del motore comprendono una batteria da 42 kWh, che può essere ricaricata rapidamente, raggiungendo l’80% della capacità in circa 35 minuti grazie alla ricarica rapida DC. I consumi energetici sono molto competitivi, riducendo notevolmente i costi operativi rispetto ai modelli a combustione. È possibile acquistarla con un prezzo di base di €17.700.

Fonte: Ufficio Stampa FIAT

Smart fortwo

La Smart fortwo è una city car iconica, nota per la sua eccezionale manovrabilità e dimensioni compatte, ideali per la guida in città. Dotata di un motore elettrico da 60 kW (circa 82 cavalli), la Smart fortwo offre un’autonomia di circa 135 km secondo il ciclo WLTP, sufficiente per la maggior parte degli spostamenti urbani.

Gli interni della Smart fortwo sono ben progettati e offrono una buona abitabilità nonostante le dimensioni compatte, con un sistema di infotainment intuitivo e numerosi sistemi di sicurezza che assicurano una guida serena.

Le specifiche tecniche includono una batteria da 17,6 kWh, che può essere ricaricata completamente in meno di 3 ore utilizzando una presa di corrente domestica. I consumi energetici sono molto efficienti, permettendo di ridurre i costi di utilizzo e contribuendo a un ambiente più pulito.

Il prezzo di base è di €25.210.

MG MG4

La MG MG4 è una nuova entry nel segmento delle auto elettriche, offrendo un design moderno e caratteristiche avanzate. Equipaggiata con un motore elettrico da 125 kW (circa 170 cavalli), la MG4 garantisce un’autonomia di circa 450 km secondo il ciclo WLTP, rendendola perfetta sia per l’uso urbano che per i viaggi più lunghi.

Una delle caratteristiche distintive della MG4 è la batteria da 64 kWh, che supporta la ricarica rapida DC, permettendo di raggiungere l’80% della carica in circa 40 minuti. I consumi energetici sono molto efficienti, assicurando un’ottima economia di gestione per chi desidera ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alle prestazioni.

Gli interni della MG4 sono spaziosi e dotati di tecnologie all’avanguardia, come un sistema di infotainment con schermo touch, connettività smartphone e vari sistemi di assistenza alla guida, garantendo un’esperienza di guida sicura e confortevole.

Il prezzo di base è di €30.790.

Fonte: Ufficio Stampa MG

BYD Dolphin

La BYD Dolphin è una city car elettrica innovativa, caratterizzata da un design moderno e prestazioni efficienti. Il motore elettrico da 70 kW (circa 94 cavalli) offre una autonomia di circa 300 km secondo il ciclo WLTP, rendendola perfetta per l’uso urbano e i brevi viaggi.

Una delle caratteristiche principali della BYD Dolphin è la batteria da 45 kWh, che supporta la ricarica rapida, permettendo di raggiungere l’80% della capacità in soli 30 minuti. I consumi energetici sono estremamente contenuti, garantendo costi di gestione molto bassi e un’impronta ecologica ridotta.

Il costo di base è di €30.790.

Con autonomia variabile e tecnologie avanzate, queste auto elettriche sono progettate per offrire un’esperienza di guida eccellente e ridurre i costi di gestione, rendendole perfette per chi vuole abbracciare una mobilità più green.