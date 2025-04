Fonte: Ufficio stampa BYD I modelli di punta e le novità 2025 di BYD

BYD (acronimo di Build Your Dreams), è un marchio automobilistico cinese fondato nel 1995, che negli ultimi anni ha rapidamente guadagnato popolarità internazionale grazie alla sua innovazione nel settore della mobilità elettrica e ibrida. Originariamente noto per la produzione di batterie, BYD è riuscito a trasformarsi in uno dei principali protagonisti del mercato automobilistico globale, sfidando apertamente competitor storici del settore e posizionandosi come uno dei maggiori innovatori globali nell’ambito della sostenibilità ambientale. Una delle novità di BYD su cui poco si sa ma della quale – durante la Milano Design Week – verranno comunicati ulteriori dettagli è il nuovo brand Denza, che promette di incarnare l’arte e la scienza della mobilità moderna e presenterà un modello di auto che trasformerà ogni viaggio in un’esperienza sensoriale unica. Naturalmente non mancheremo di aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Ma quali sono i modelli recentemente annunciati da BYD e soprattutto quali vedremo durante il 2025? Ecco una veloce panoramica di quello che c’è e di quello che ci attende durante l’anno.

Quali sono i modelli di punta di BYD attualmente sul mercato

BYD Atto 3

Progettata per coniugare praticità ed efficienza, l’Atto 3 si trova a suo agio sia in città che nei percorsi extraurbani e rappresenta uno dei modelli più apprezzati della gamma BYD. Questo SUV compatto totalmente elettrico è l’ultima vettura uscita dalle fabbriche di BYD e si distingue per il design moderno, un’eccellente autonomia (circa 420 km) e una tecnologia di bordo particolarmente avanzata, dove spicca la particolare plancia “a onda”. Come prestazioni, l’Atto 3 può compiere lo 0-100 km/h in 7,3 secondi, ha una potenza di 150 kW (207 CV) e raggiunge i 160 km/h di velocità massima, mentre come batteria è equipaggiata con una da 60 kWh, anche se come tempi di ricarica non fa urlare al miracolo (riesce a catturare solamente fino a 11 kW/h) dato che per portarla dal 10% all’ 80% servono circa 44 minuti. Sicuramente meglio all’interno, dove lo schermo touchscreen rotabile che permette di controllare tutto l’infotainment è indubbiamente un elemento distintivo del modello, adeguato il confort di bordo (lo spazio non manca) e ottima anche la sicurezza, grazie ad una nutrita dotazione di sistemi di assistenza alla guida.

BYD Sealion 07 EV

Il BYD Sealion 07 EV è un SUV dalle dimensioni più generose (4,83 metri di lunghezza, 1,92 di larghezza e 1,62 di altezza) rispetto ad Atto 3 e si rivolge a chi cerca il massimo per quanto riguarda spazio, comodità e tecnologia. Il Sealion 07 si caratterizza per un design aerodinamico che massimizza l’efficienza e migliora sensibilmente l’autonomia della rivoluzionaria batteria con tecnologia Cell-to-Body, mettendola in grado di recuperare l’80% della capacità in appena 35 minuti e di garantire un’autonomia di oltre 500 km. Come potenza e prestazioni, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 km/h.

Il design interno del Sealion 7 è stato curato per massimizzare lo spazio e il comfort, così da offrire un ambiente interno comodo e spazioso, grazie al suo lungo passo e al pavimento completamente piatto, caratteristica della piattaforma elettrica di BYD. Al centro della console del veicolo è posizionato un grande schermo da 15,6”, capace di ruotare di 90° per passare da una visualizzazione orizzontale a verticale, a seconda delle preferenze. Questo display non è solo grande, ma è anche dotato dell’ultima versione del software di infotainment di BYD, che include una raffigurazione tridimensionale interattiva del veicolo e l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay.

BYD Atto 2

La BYD Atto 2 è un SUV elettrico agile e compatto, ideale per muoversi con semplicità nel traffico urbano e si distingue per un design giovanile e fresco, ottima manovrabilità e un buon rapporto qualità-prezzo, che la rendono particolarmente adatta ai giovani o a chi cerca una seconda auto pratica ed economica. Nonostante le dimensioni contenute (4,3 metri di lunghezza, 1,8 in larghezza e 1,6 in altezza), Atto 2 offre una notevole autonomia per la categoria e un pacchetto tecnologico completo con display rotante da 12,8”, sistemi avanzati di sicurezza attiva e connettività intuitiva. L’autonomia varia dai 420 ai 520 km (a seconda della versione), mentre a livello di prestazioni il modello top di gamma a trazione integrale compie lo 0-100 in appena 3,8 secondi, con una velocità massima di 160 km/h. Buoni i tempi di ricarica (si parla di circa 37 minuti per caricare dal 10% all’ 80% in corrente continua fino a 65 kW) e varie le motorizzazioni, che comprendono 70 kW (circa 95 CV) per i modello base e intermedio e 150 kW (204 CV) per il modello top di gamma “Knight”. Queste opzioni di motorizzazione permettono di scegliere tra una versione più economica e meno potente ideale per l’uso cittadino e una versione più performante adatta per chi desidera maggiori prestazioni, specialmente per viaggi più lunghi o condizioni di guida più esigenti.

BYD Seal

La BYD Seal è una berlina elegante e sportiva, nata per competere direttamente con i più diffusi modelli premium europei. Grazie a un design ricercato e aerodinamico, la BYD Seal non è solo bella da vedere, ma vanta anche un buon comfort di guida e prestazioni elevate. In termini di autonomia il modello base della BYD Seal offre un’autonomia che può raggiungere i 570 km con una singola carica, mentre come tempi di ricarica si parla di circa 34-37 minuti per ricarica dal 10% all’ 80% di tutte le versioni con la ricarica DC veloce. Come dimensioni di batteria si va dai 61 kW ai 82 kW a seconda dei modelli naturalmente. Le prestazioni non sono da meno, con una velocità massima che si aggira intorno ai 180 km/h e una capacità di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi per il modello più performante.

Fonte: Ufficio Stampa BYD

Questo rende la BYD Seal non solo veloce ma anche incredibilmente reattiva. varie le motorizzazioni, che vanno dalla versione base con 150 kW (che equivalgono a 204 CV), passando per la RWD a trazione posteriore con 230 kW (313 CV) fino alla Long Range AWD con doppio motore elettrico in grado di raggiungere una potenza combinata di ben 390 kW (530 CV). All’altezza anche la velocità massima, che va dai 160 km/h della Standard range e della Extended Range, ai 180 km/h della Excellence AWD fino ai 240 km/h della versione AWD a trazione integrale. Come interni la BYD Seal è un vero e proprio salotto su ruote, con un’ampia scelta di finiture di lusso e un sistema di infotainment all’avanguardia che include uno schermo orientabile da 15,6” che copre quasi tutta la larghezza del cruscotto.

Novità BYD in arrivo nel 2025: Denza, Dolphin e Atto 2 DMI

Nel corso del 2025 BYD introdurrà importanti novità, tra cui spicca la creazione di un nuovo sub-brand premium: Denza. Questo nuovo marchio si focalizzerà sulla produzione di veicoli elettrici di lusso con elevate prestazioni e grande comfort e la presentazione ufficiale avverrà durante la Milano Design Week.

BYD Dolphin

Sempre nel 2025 (forse già in aprile) arriverà una versione aggiornata della Dolphin (il nome definitivo è ancora da decidere), che offrirà ulteriori miglioramenti in termini di autonomia, comfort e tecnologie di bordo, rispondendo ancora meglio alle esigenze quotidiane. Quello che si sa è che dovrebbe offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo (anche se al momento i prezzi non sono stati ancora comunicati), e che la versione base, “Essential”, è alimentata da un motore elettrico da 70 kW e una batteria da 44.9 kWh, che le conferisce un’autonomia di circa 340 km WLTP, ma sono previste anche una versione da 130 kW (177 CV) e una da 150 kW (204 CV), che dovrebbero avere un’autonomia di circa 400 km grazie alle nuove batterie Blade LFP di BYD.

BYD Atto 2 DM-i

Nell’autunno del 2025, è previsto il lancio della BYD Atto2 DM-i (che sta per Dual Mode-intelligent), questo modello offrirà maggiore flessibilità grazie alla combinazione di un motore elettrico e un motore termico ad alta efficienza, rendendo l’auto particolarmente adatta sia alla città che ai tragitti extraurbani. La tecnologia DM-i, sviluppata da BYD, enfatizza un approccio orientato principalmente all’uso dell’energia elettrica nei veicoli ibridi, combinando motori elettrici ad alta potenza, batterie di grande capacità e motori a combustione interna come supporto. Il sistema DM-i è progettato per ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre i consumi di carburante, offrendo diverse modalità di guida per adattarsi sia alla guida urbana che a quella su strada. Quello che si sa al momento è che l’autonomia stimata sarà di circa 420 km e che il prezzo dovrebbe partire da 35.790 euro.