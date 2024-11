L'azienda cinese BYD è pronta a far debuttare il suo nuovo SUV, il Sealion 7. Questo veicolo promette di fare grandi cose nelle sue diverse tre versioni in arrivo a fine anno

In passato il mondo dell’auto era molto legato alla territorialità. Fiat ad esempio si prendeva in maniera prepotente il mercato italiano e così via tutti gli altri Marchi nelle nazioni di competenza. Oggi però la globalizzazione ha colpito anche questo settore e da tempo c’è un’ondata cinese che sta abbracciando il Vecchio continente, con modelli anche di un certo pregio.

Proprio questa “invasione” di vetture di buona fattura ad un prezzo contenuto, ha spinto l’Europa a pensare a dei dazi. La situazione è ancora in divenire naturalmente, ma la presenza di queste aziende nel mercato dell’auto c’è e sempre in maniera più convincente. Tra i tanti Marchi alcuni si sono messi più in luce di altri come ad esempio la BYD.

Nuovo SUV in arrivo

C’è grande attesa per il nuovo SUV cinese, il BYD Sealion 7, che dovrebbe debuttare in alcuni mercati selezionati addirittura per fine anno. Una corsa davvero lampo se si pensa che questa vettura era stata svelata solo lo scorso ottobre durante il Salone di Parigi 2024. L’Azienda asiatica con molta probabilità, già nel 2025, arricchirà ancora di più la propria offerta entrando sul mercato anche con modelli di piccola taglia per accaparrarsi il suo spazio nei segmenti A e B.

Disegnato sulla BYD e-Platform 3.0, il quarto modello della serie Ocean mira dichiaratamente al mercato europeo. Pur avendo un animo sportivo, viste le dimensioni e il peso si pone di diritto nel segmento dei SUV. Sulla parte frontale si trova un motivo a X che si estende sino ai fari a LED Dual U integrati. Gli interni, invece sono molto curati e spaziosi e per quanto concerne l’infotainment spicca il display centrale da 10,25 pollici, che può essere anche ruotato in maniera orizzontale o verticale a seconda delle esigenze. Quest’ultimo è abbinato, nelle versioni Excellence Awd, all’head-up display.

Il Sealion 7 si fa in tre

Del BYD Sealion 7 verranno fatte tre versioni diverse: quella con trazione posteriore da 313 CV (la Comfort) e le più performanti Design ed Excellence a trazione integrale. Quest’ultima ha un motore capace di erogare ben 530 CV. Accelerazione bruciante per questo SUV che si attesta sui 6,7 secondi da 0 a 100 km/h e sui 4,5 secondi per le due varianti con quattro ruote motrici. Ottima anche l’autonomia di tutte tre le varianti con ciclo combinato misto Wltp: 482 km (Comfort), 456 km (Design) e 502 km (Excellence). Infine, per quanto riguarda i tempi di ricarica si oscilla tra i 32 e i 24 minuti con corrente continua per passare dal 10 all’80%.

Il SUV in questione punta a battere la concorrenza di Tesla in Europa. Entrandoci all’interno si possono scoprire alcune chicche come il tetto panoramico che si apre con un dito o i quattro finestrini che possono essere aperti contemporaneamente attraverso i comandi vocali. Il listino prezzi comunicato sinora non è specifico per l’Italia e per questo potrebbe subire delle variazioni. In ogni caso la versione Comfort è venduta a 47.990 euro, quella Design a 53.990 euro e infine la Excellence a 53.990 euro. Prezzi importanti, ma non proibitivi per un veicolo che promette di fare grandi cose in tutte e tre le sue versioni.