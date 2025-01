BYD sbaraglia la concorrenza cinese e diventa il primo costruttore del Dragone per numero di vendite di veicoli NEV in Europa. Un'ascesa sorprendente

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA BYD è leader tra le cinesi NEV in Europa

L’industria automobilistica globale si sta apprestando a vivere una trasformazione radicale, sospinta dalla domanda di veicoli elettrici e ibridi plug-in che sta crescendo a livello globale. In questo panorama in continua evoluzione, il produttore cinese BYD (Build Your Dreams) si sta affermando come una forza trainante, conquistando rapidamente una posizione di rilievo nel mercato europeo, dove ha ottenuto la leadership nello scorso mese di novembre.

L’ascesa di BYD

Durante l’undicesimo mese del 2024, BYD ha raggiunto un traguardo significativo, superando le altre case automobilistiche cinesi nelle vendite di veicoli NEV (New Energy Vehicle) in Europa. Con 5.252 unità vendute, BYD si è posizionata al primo posto, sorpassando MG, che ha registrato 4.910 immatricolazioni. Questo successo è attribuibile a diversi fattori, tra cui una gamma di prodotti diversificata e tecnologicamente avanzata, ma anche a una situazione favorevole legata ai dazi doganali.

Come BYD è riuscita a penetrare nel mercato europeo

Per far brecci nel Vecchio Continente, a differenza di altri produttori cinesi, BYD beneficia di un dazio doganale inferiore, pari al 17%, rispetto al 45% applicato a MG, di proprietà del gruppo cinese SAIC. Questa differenza di trattamento si traduce in un vantaggio competitivo significativo, che consente a BYD di offrire prezzi più competitivi sul mercato europeo. Inoltre, BYD garantisce una gamma di veicoli NEV che spazia dalle berline alle SUV, con modelli come Seal, Seal U, Atto 3 e Dolphin, che hanno riscosso un buon successo tra gli automobilisti continentali. La recente introduzione del SUV Sealion 7 ha ulteriormente ampliato la gamma, offrendo un’opzione attraente per un segmento di mercato in crescita.

Senza contare che BYD sta investendo in modo significativo nell’espansione della sua rete di vendita e assistenza in Europa, con l’obiettivo di superare i 500 punti entro la fine del 2025. Questa strategia mira a rafforzare la presenza del marchio sul territorio e a fornire un servizio di alta qualità ai clienti europei. Infine, la costruzione di uno stabilimento di produzione in Ungheria rappresenta una mossa strategica fondamentale per il marchio cinese. L’avvio della produzione in Europa, previsto per la fine del 2025, consentirà a BYD di eliminare completamente i dazi doganali per i modelli prodotti localmente. Questo vantaggio competitivo, unito alla vicinanza al mercato europeo, contribuirà a consolidare la posizione di BYD come leader nel settore dei veicoli NEV.

Il futuro in Europa

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per BYD in Europa. L’azienda si prepara a lanciare nuovi modelli, tra cui la citycar Seagull, la berlina compatta Seal 06 e il SUV Yangwang U8, ampliando ulteriormente la sua offerta per soddisfare le diverse esigenze del mercato europeo. La combinazione di una gamma di prodotti innovativa, una strategia di espansione aggressiva e la produzione locale in Europa pone BYD in una posizione di forza per conquistare una quota di mercato significativa nei prossimi anni.

L’ambizione di BYD è chiara: diventare un leader globale nel settore dei veicoli NEV, e il Vecchio Continente rappresenta un mercato chiave per la realizzazione di questa visione. La strada verso un futuro elettrico è tracciata, e BYD sembra essere in pole position per guidare questa rivoluzione.